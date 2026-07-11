Беллингем наказал Норвегию в четвертьфинале ЧМ-2026! Но это по-прежнему не победа. LIVE

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Сегодня, 12 июля, состоятся два четвертьфинальных матча ЧМ-2026. Сначала встретятся Норвегия и Англия, а затем сыграют Аргентина и Швейцария. «Чемпионат» проведёт онлайн этих событий.
Встреча, которая по-настоящему будоражит. Звёзды АПЛ против, возможно, главной звезды АПЛ – Эрлинга Холанда. Да, команда Томаса Тухеля – безусловный фаворит, однако норвежцы двигаются по сетке плей-офф уверенно. Тогда как англичане своей не самой постоянной игрой вызывают вопросы.
Аргентина и Швейцария – тоже интересная пара. Хотя бы потому, что эти команды уже играли в плей-офф ЧМ. Это было в 2018-м, и тогда южноамериканцы просочились в четвертьфинал благодаря победе с минимальным счётом. Расклад в этой паре ясен, но чемпионы мира две стадии подряд выигрывают из-за валидольных концовок с результатом 3:2.
Кейн перебросил технично Нюланда с передачи Беллингема! Но это не гол, а офсайд. И на этом всё, перерыв. Даже жаль, как раз разыгрались команды.
1:1! Беллингем!
Сёрлот, как дела? Запорол мегашанс, и Беллингем ответил! Гордон качнул Вольфе и прострелил, а Джуд убежал от двоих и положил низом! Снова ничья!
Ещё один английский угловой не привёл к опасности. Только к офсайду. Плюс четыре минуты к первому тайму.
Сёрлот пожадничал! Контратака два в одного. Холанд не получил пас и увидел, как его партнёр нанёс бесхитростный удар под блокировку.
И вновь огромная норвежская стенка мешает Англии. Попробуйте теперь им забить, когда они в счёте ведут и тем более не против в обороне отсиживаться.
И ведь Норвегия на волне успеха продолжает давить! Сёрлот с лёта не попал чуть-чуть в ближнюю девятку, Эдегор низом проверил Пикфорда.
1:0! Шельдеруп! ВНЕЗАПНО!
Берг забрал мяч у Кейна в центре поля. Фол не засчитали, хоть Гарри и очень просил. В итоге Шельдеруп с передачи Эдегора по шикарной траектории пальнул в дальний верхний угол от штанги! Фантастика!
Стоунз случайно снабдил мячом Холанда. А тот не воспользовался подарком и допустил потерю.
Рюэрсон был недоволен, что ему фол засчитали за столкновение с Гордоном. Но Райс в любом случае подал под вынос… как раз Рюэрсона.
Норвегия тоже в атаку сходила. И даже дала Пикфорду мяч потрогать неточным забросом.
Кейн в итоге со штрафного зарядил. Мощно и выше цели.
Аер срубил Беллингема возле своей штрафной. Мистер Райс, ваш выход.
Матч возобновлён. Ура? Ура!
Пауза на водопой при отсутствии ударов. Не спим и ждём прилива моментов.
Ну вот и первая опасность! Была бы. Если бы О'Райли смог с прострела Мадуэке пробить в касание.
О'Райли. О'подача. О'никто из англичан до мяча не добрался.
Норвегия в обороне расставилась и вообще не прессингует. Скучновато.
Беллингем неудачно замкнул навес Гордона и держится за плечо. Давайте только без травм, пожалуйста.
Теперь и Гордон подал, посмотрев на норвежский вынос. На всё это смотрит с трибун Дэвид Бекхэм.
Райс на ближнюю штангу под вынос подал с углового. От Эдегора, кстати. Арсенальское пересечение.
Гордон ускакал от Рюэрсона. А от Аера не смог, зато заработал угловой.
Норвегия долго на своей половине мячом владела. А потом Аер с одного фланга на другой в аут запустил. Несобытийно, да.
Аер в подкате из-под ног О'Райли мяч выбил. А ведь ранее Рэюрсона тот обошёл.
Мадуэке рукой себе подыграл теперь. Так себе у него КПД пока.
Норвежцы здорово обороняются. И Мадуэке в офсайд запустили, и в целом моментов не допускают.
Стоунз уже не зря вышел, прочитав проникающую передачу Сёрлота на Холанда.
Кейн спустился в середину поля и запустил оттуда мяч прямо в руки Нюланду.
Англия взяла мяч под контроль и катает его уже долго. Пока так.
Мадуэке рванул по флангу и подал куда-то в сторону Лондона. Слишком сильно и неточно.
Беллингем по-дружески пнул Холанда в подтрибунке! Посмотрим, чем ответит Эрлинг. Матч стартовал!
После вылета Хорватии известная болельщица Ивана Кнолл переключилась на Норвегию. И персонально на Холанда. На матч она пришла в купальнике с номером Эрлинга. А футболисты уже вышли на поле и готовы гимны послушать.
Норвегия — Англия: стартовые составы
Все на месте спортсмены.
Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холанд, Шельдеруп.
Англия: Пикфорд, Стоунз, Конса, О'Райли, Гехи, Андерсон, Беллингем, Райс, Мадуэке, Гордон, Кейн.
Всем привет! Намечается жаркая ночка. В 0:00 по московскому времени стартует матч Норвегии и Англии, а в 4:00 сойдутся Аргентина и Швейцария. Обе этих рубки будем подробно описывать здесь. Победители пар потом выяснят, кто больше достоин финала.