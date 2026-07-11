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Норвегия — Англия: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 12 июля 2026, Аргентина

Беллингем наказал Норвегию в четвертьфинале ЧМ-2026! Но это по-прежнему не победа. LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
LIVE 32-го дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 июля, состоятся два четвертьфинальных матча ЧМ-2026. Сначала встретятся Норвегия и Англия, а затем сыграют Аргентина и Швейцария. «Чемпионат» проведёт онлайн этих событий.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'    

Встреча, которая по-настоящему будоражит. Звёзды АПЛ против, возможно, главной звезды АПЛ – Эрлинга Холанда. Да, команда Томаса Тухеля – безусловный фаворит, однако норвежцы двигаются по сетке плей-офф уверенно. Тогда как англичане своей не самой постоянной игрой вызывают вопросы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Аргентина и Швейцария – тоже интересная пара. Хотя бы потому, что эти команды уже играли в плей-офф ЧМ. Это было в 2018-м, и тогда южноамериканцы просочились в четвертьфинал благодаря победе с минимальным счётом. Расклад в этой паре ясен, но чемпионы мира две стадии подряд выигрывают из-за валидольных концовок с результатом 3:2.

1:1! Беллингем! 1:0! Шельдеруп! ВНЕЗАПНО! Норвегия — Англия: стартовые составы
12 июля 2026
Live Кирилл Закатченко

Кейн перебросил технично Нюланда с передачи Беллингема! Но это не гол, а офсайд. И на этом всё, перерыв. Даже жаль, как раз разыгрались команды.

00:49 Кирилл Закатченко

1:1! Беллингем!

Сёрлот, как дела? Запорол мегашанс, и Беллингем ответил! Гордон качнул Вольфе и прострелил, а Джуд убежал от двоих и положил низом! Снова ничья!

00:48 Кирилл Закатченко

Ещё один английский угловой не привёл к опасности. Только к офсайду. Плюс четыре минуты к первому тайму.

00:47 Кирилл Закатченко

Сёрлот пожадничал! Контратака два в одного. Холанд не получил пас и увидел, как его партнёр нанёс бесхитростный удар под блокировку.

00:46 Кирилл Закатченко

И вновь огромная норвежская стенка мешает Англии. Попробуйте теперь им забить, когда они в счёте ведут и тем более не против в обороне отсиживаться.

00:42 Кирилл Закатченко

И ведь Норвегия на волне успеха продолжает давить! Сёрлот с лёта не попал чуть-чуть в ближнюю девятку, Эдегор низом проверил Пикфорда.

00:37 Кирилл Закатченко

1:0! Шельдеруп! ВНЕЗАПНО!

Берг забрал мяч у Кейна в центре поля. Фол не засчитали, хоть Гарри и очень просил. В итоге Шельдеруп с передачи Эдегора по шикарной траектории пальнул в дальний верхний угол от штанги! Фантастика!

00:37 Кирилл Закатченко

Стоунз случайно снабдил мячом Холанда. А тот не воспользовался подарком и допустил потерю.

00:34 Кирилл Закатченко

Рюэрсон был недоволен, что ему фол засчитали за столкновение с Гордоном. Но Райс в любом случае подал под вынос… как раз Рюэрсона.

00:33 Кирилл Закатченко

Норвегия тоже в атаку сходила. И даже дала Пикфорду мяч потрогать неточным забросом.

00:31 Кирилл Закатченко

Кейн в итоге со штрафного зарядил. Мощно и выше цели.

00:30 Кирилл Закатченко

Аер срубил Беллингема возле своей штрафной. Мистер Райс, ваш выход.

00:29 Кирилл Закатченко

Матч возобновлён. Ура? Ура!

00:26 Кирилл Закатченко

Пауза на водопой при отсутствии ударов. Не спим и ждём прилива моментов.

00:25 Кирилл Закатченко

Ну вот и первая опасность! Была бы. Если бы О'Райли смог с прострела Мадуэке пробить в касание.

00:24 Кирилл Закатченко

О'Райли. О'подача. О'никто из англичан до мяча не добрался.

00:23 Кирилл Закатченко

Норвегия в обороне расставилась и вообще не прессингует. Скучновато.

00:21 Кирилл Закатченко

Беллингем неудачно замкнул навес Гордона и держится за плечо. Давайте только без травм, пожалуйста.

00:20 Кирилл Закатченко

Теперь и Гордон подал, посмотрев на норвежский вынос. На всё это смотрит с трибун Дэвид Бекхэм.

00:18 Кирилл Закатченко

Райс на ближнюю штангу под вынос подал с углового. От Эдегора, кстати. Арсенальское пересечение.

00:17 Кирилл Закатченко

Гордон ускакал от Рюэрсона. А от Аера не смог, зато заработал угловой.

00:15 Кирилл Закатченко

Норвегия долго на своей половине мячом владела. А потом Аер с одного фланга на другой в аут запустил. Несобытийно, да.

00:13 Кирилл Закатченко

Аер в подкате из-под ног О'Райли мяч выбил. А ведь ранее Рэюрсона тот обошёл.

00:12 Кирилл Закатченко

Мадуэке рукой себе подыграл теперь. Так себе у него КПД пока.

00:11 Кирилл Закатченко

Норвежцы здорово обороняются. И Мадуэке в офсайд запустили, и в целом моментов не допускают.

00:08 Кирилл Закатченко

Стоунз уже не зря вышел, прочитав проникающую передачу Сёрлота на Холанда.

00:07 Кирилл Закатченко

Кейн спустился в середину поля и запустил оттуда мяч прямо в руки Нюланду.

00:06 Кирилл Закатченко

Англия взяла мяч под контроль и катает его уже долго. Пока так.

00:04 Кирилл Закатченко

Мадуэке рванул по флангу и подал куда-то в сторону Лондона. Слишком сильно и неточно.

00:02 Кирилл Закатченко

Беллингем по-дружески пнул Холанда в подтрибунке! Посмотрим, чем ответит Эрлинг. Матч стартовал!

11 июля 2026
23:55 Кирилл Закатченко

После вылета Хорватии известная болельщица Ивана Кнолл переключилась на Норвегию. И персонально на Холанда. На матч она пришла в купальнике с номером Эрлинга. А футболисты уже вышли на поле и готовы гимны послушать.

23:34 Кирилл Закатченко

Норвегия — Англия: стартовые составы

Все на месте спортсмены.

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холанд, Шельдеруп.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Конса, О'Райли, Гехи, Андерсон, Беллингем, Райс, Мадуэке, Гордон, Кейн.

23:33 Кирилл Закатченко

Всем привет! Намечается жаркая ночка. В 0:00 по московскому времени стартует матч Норвегии и Англии, а в 4:00 сойдутся Аргентина и Швейцария. Обе этих рубки будем подробно описывать здесь. Победители пар потом выяснят, кто больше достоин финала.

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Новости. Футбол
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