Беллингем наказал Норвегию в четвертьфинале ЧМ-2026! Но это по-прежнему не победа. LIVE

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Сегодня, 12 июля, состоятся два четвертьфинальных матча ЧМ-2026. Сначала встретятся Норвегия и Англия, а затем сыграют Аргентина и Швейцария. «Чемпионат» проведёт онлайн этих событий.

Встреча, которая по-настоящему будоражит. Звёзды АПЛ против, возможно, главной звезды АПЛ – Эрлинга Холанда. Да, команда Томаса Тухеля – безусловный фаворит, однако норвежцы двигаются по сетке плей-офф уверенно. Тогда как англичане своей не самой постоянной игрой вызывают вопросы.

Аргентина и Швейцария – тоже интересная пара. Хотя бы потому, что эти команды уже играли в плей-офф ЧМ. Это было в 2018-м, и тогда южноамериканцы просочились в четвертьфинал благодаря победе с минимальным счётом. Расклад в этой паре ясен, но чемпионы мира две стадии подряд выигрывают из-за валидольных концовок с результатом 3:2.