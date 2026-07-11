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Расписание спортивных матчей 12 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: ЧМ-2026, возвращение Конора, финал Уимблдона и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 июля 2026 года
Комментарии
Горячее 12 июля: Холанд против Кейна и Аргентина — Швейцария, бой Крылова, «Зенит» — «Црвена Звезда», «Тур де Франс» и Летняя лига НБА!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 00:00: Норвегия — Англия, ЧМ-2026, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 Подробнее

Интрига: Кейн или Холанд — кто отправится домой?

Эрлинг Холанд и Гарри Кейн претендуют на «Золотую бутсу» по итогам ЧМ-2026. Но кто-то из них завершит путь после четвертьфинала. Англичане в прошлом матче с большим трудом одолели Мексику (3:2), проведя какое-то время в меньшинстве после удаления Джарелла Куансы. Кстати, позднее его забанили на две встречи. Норвежцы в 1/8 финала высадили бразильцев (2:1) — помог дубль Холанда. Букмекеры отдают предпочтение англичанам, однако норвежцы уже доказали, что способны на многое. Прихлопнут ли они ещё одного фаворита?

Календарь ЧМ-2026
Как Кейн избавился от клейма «толстяка»:
Чего вы не знали о Кейне. Как самая нетипичная звезда рушит стереотипы в футболе и бизнесе
Чего вы не знали о Кейне. Как самая нетипичная звезда рушит стереотипы в футболе и бизнесе

🏀 3:00: «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс», Летняя лига НБА

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
12 июля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Летняя лига НБА Подробнее

Интрига: Дёмин продолжит свою серию?

Один из лидеров «Бруклина» россиянин Егор Дёмин разрывает в Летней лиге. Сначала он дважды набрал более 20 очков в матчах California Classic, а затем в первой встрече главного турнира оформил 20 очков в игре с «Нью-Йорком». Сумеет ли наш талант провести четвёртую такую встречу?

Подробнее о топовом матче Егора:
Дёмин стабильно силён. Егор опять добрался до 20+ очков в Летней лиге НБА!
Дёмин стабильно силён. Егор опять добрался до 20+ очков в Летней лиге НБА!

👊 3:20*: Роберт Уиттакер — Никита Крылов, UFC 329

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

Интрига: Крылов побьёт экс-чемпиона?

Никита Крылов после двух лет простоя из-за травм поначалу забуксовал, потерпев два поражения нокаутом. Тем не менее в этом году Шахтёр сумел вернуться на победную тропу и теперь получил соперника с реально большим именем. Экс-обладателю пояса в среднем весе Роберту Уиттакеру надоело гонять килограммы, и он перебирается в полутяжёлый дивизион, где его поприветствует как раз Крылов. Никита выглядит намного мощнее и габаритнее, на стороне австралийца огромный опыт — что окажется решающим?

Большой разговор с Никитой:
Абдулманап, тяжёлые поражения и бой против экс-чемпиона. Говорим с Никитой Крыловым
Эксклюзив
Абдулманап, тяжёлые поражения и бой против экс-чемпиона. Говорим с Никитой Крыловым

⚽️ 4:00: Аргентина — Швейцария, ЧМ-2026, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: тормознёт ли Якин действующих чемпионов мира?

Матчи аргентинцев в плей-офф — сплошные американские гонки. Очень символично, если учитывать, где проходит чемпионат мира. Лионеля Скалони наверняка огорчает тот факт, что команда пропустила по два мяча во встречах с Кабо-Верде и Египтом. Да, южноамериканцы прошли дальше, но в матче со швейцарцами подобный трюк может не пройти. Команда Мурата Якина в группе пропускала по одному мячу в каждой встрече, а в плей-офф дважды отыграла «на ноль». Не исключено, что предстоящий матч получится куда более «низовым», нежели предыдущие с участием Аргентины.

Турнирная таблица ЧМ-2026
У Швейцарии под угрозой дисквалификации находятся сразу трое игроков:
Топ-игроки «висят» на карточках перед 1/2 финала ЧМ. Англия и Франция близки к катастрофе!
Топ-игроки «висят» на карточках перед 1/2 финала ЧМ. Англия и Франция близки к катастрофе!

🏀 5:00: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», Летняя лига НБА

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
12 июля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Ищенко удивит?

В первом матче Летней лиги НБА Всеволод Ищенко провёл на паркете 27 минут, набрав семь очков. Россиянин также был полезен на подборе и в подыгрыше, но в США нужно больше брать инициативы на себя. Получится у него вовсю заявить о себе в игре с «Лейкерс»?

Разбор игры Ищенко:
Всеволод Ищенко дебютировал в Летней лиге НБА. Удивил или разочаровал?
Всеволод Ищенко дебютировал в Летней лиге НБА. Удивил или разочаровал?

👊 5:30*: Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт, UFC 329

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Пэдди Пимблетт

Интрига: Пимблетта могут списать из топов

Акции Пэдди Пимблетта снова пошли вверх после того, как его обидчик Джастин Гейджи сенсационно стал новым чемпионом в лёгком весе. Оказалось, что англичанин в последнем бою проиграл не пробитому ветерану, а будущему обладателю пояса. Теперь Пэдди ждёт ещё одна проверка, и она точно будет тяжёлой. Бенуа Сен-Дени — опытный и максимально жёсткий спортсмен, который сможет мучить британца как в стойке, так и в партере. Тем не менее у Пимблетта есть и свои козыри, а его мотивация будет запредельной.

Изучаем перспективы Пэдди:
Гейджи спас репутацию Пимблетта. Любимчик UFC всё ещё в титульной гонке
Гейджи спас репутацию Пимблетта. Любимчик UFC всё ещё в титульной гонке

👊 6:00*: Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй, UFC 329

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй
Возвращение Конора Подробнее

Интрига: Конор возвращается! Но каким он будет?

Многие уже не верили, что Конор Макгрегор когда-нибудь вернётся в октагон. Однако после пяти лет простоя легендарный ирландец проведёт бой с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Соперник достаточно удобен для Конора с точки зрения того, что тоже любит помахать кулаками в стойке и даже согласился на поединок в полусреднем весе. Вот только Холлоуэй — активный спортсмен, а вот форма Ноториуса спустя пять не слишком здоровых лет остаётся загадкой. В этом и заключается главная интрига: каким вернётся Конор и сможет ли победить?

Онлайн-трансляция турнира:
UFC 329: Конор возвращается! Следим за боем великого Ноториуса. LIVE
Live
UFC 329: Конор возвращается! Следим за боем великого Ноториуса. LIVE

🏐 6:00: США — Бразилия, Лига наций (ж), предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
США
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: принципиальный матч двух лидеров

Сборные США и Бразилии подошли к заключительной игре группового этапа с одинаковым количеством побед. У обеих команд по девять выигранных матчей. Поэтому победа в очном противостоянии гарантирует первое место в турнирной таблице, а заодно уверенность и отличное настроение перед финалом. У какой сборной получится завершить групповой раунд на мажорной ноте?

Статистика Лиги наций (женщины)
С чем могут столкнуться волейбольные сборные:
Какие проблемы ждут российский волейбол при возвращении на мировую арену?
Какие проблемы ждут российский волейбол при возвращении на мировую арену?

🏐🎦 13:20: Япония — Польша, Лига наций (ж), предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . Предварительный этап
12 июля 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Япония
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая сборная попадёт в финальную восьмёрку?

В очень непростой ситуации оказались Япония и Польша: обе сборные на грани того, чтобы вообще остаться без финала. «Бяло-червоные» находятся на седьмом месте, сборная Страны восходящего солнца – на восьмом. И не стоит забывать про Китай, который пока за чертой финалистов, но который на правах организатора финала по-любому проходит дальше. Поэтому, если у китаянок не получится попасть туда напрямую, он сместит одну из этих команд. А это значит, что победа в матче Япония – Польша гарантирует выигравшей сборной попадание в заключительный раунд Лиги наций.

Статистика Лиги наций (женщины)
Предполагаемый состав женской сборной России:
Звёзды в деле! Кто войдёт в состав женской сборной России по волейболу?
Звёзды в деле! Кто войдёт в состав женской сборной России по волейболу?

🚴‍♀️ 14:35: «Тур де Франс», этап 9, Мальмор — Юссель (холмистый этап), 185,5 км

Интрига: Погачар заберёт этап?

Словенская звезда Тадей Погачар перед днём отдыха попробует вновь одержать победу на главной многодневке года. И сделать это так же убедительно, как и днями ранее. Кажется, рельеф маршрута Мальмор — Юссель идеально подходит для Тадея. Организаторы включили по одному подъёму второй и четвёртой категорий, а также два подъёма третьего уровня. Если Погачар почувствует в себе силы, он может совершить отрыв от пелотона задолго до финиша. Поддержит ли его ускорение датчанин Йонас Вингегор, который продолжает борьбу с главным фаворитом за итоговый успех?

Вспоминая прошлогодний ЧМ:
Очередное золото Погачара и драма Эвенепула. Чем запомнится ЧМ по велоспорту в Руанде?
Очередное золото Погачара и драма Эвенепула. Чем запомнится ЧМ по велоспорту в Руанде?

🏆🎾 18:00*: Александр Зверев (Германия, 2) — Янник Синнер (Италия, 1), Уимблдон, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Интрига: защитит ли Синнер титул на Уимблдоне?

До финала Уимблдона-2026 добрались первые два номера посева — действующий чемпион турнира Янник Синнер и Александр Зверев. В активе итальянца всего четыре титула на ТБШ, а у немца есть победа на недавнем «Ролан Гаррос». Теннисисты ранее играли 14 раз, и счёт пока 10-4 в пользу Янника, причём девять последних матчей остались как раз за ним. Сумеет ли немец дать бой? Узнаем совсем скоро.

Уимблдон. Турнирная сетка (мужчины)
На пути к финалу Янник разобрался с легендарным сербом:
«Его мог бы обыграть только Сафин». Синнер феноменально разнёс Джоковича и вызвал восторг
«Его мог бы обыграть только Сафин». Синнер феноменально разнёс Джоковича и вызвал восторг

⚽️ 20:00: «Зенит» — «Црвена Звезда», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нет данных
Црвена Звезда
Белград, Сербия

Интрига: Станкович прервёт серию без поражений в матчах с «Зенитом»?

Чемпион России продолжает подготовку к новому сезону. Ранее «Зенит» сыграл вничью с аргентинской «Химнасией» (1:1), после чего разгромил «Нефтчи» из Ферганы (4:1). Оба товарищеских матча состоялись на домашнем стадионе российского клуба. Впереди — игра с лучшим клубом Сербии. Кстати, сейчас пост главного тренера «Црвены Звезды» занимает Деян Станкович. Любопытно, что сербский тренер ни разу не проигрывал «Зениту». «Спартак» при Станковиче одержал одну победу при двух ничьих. Прервёт ли чемпион России удачную серию серба?

Семаку жаль, что Станкович уехал из России:
Эксклюзив
Семак ответил на вопрос о предстоящей встрече с экс-тренером «Спартака» Станковичем
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