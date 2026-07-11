Топ-события воскресенья: ЧМ-2026, возвращение Конора, финал Уимблдона и волейбол

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Посмотреть все события 12 июля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 00:00: Норвегия — Англия, ЧМ-2026, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Кейн или Холанд — кто отправится домой?

Эрлинг Холанд и Гарри Кейн претендуют на «Золотую бутсу» по итогам ЧМ-2026. Но кто-то из них завершит путь после четвертьфинала. Англичане в прошлом матче с большим трудом одолели Мексику (3:2), проведя какое-то время в меньшинстве после удаления Джарелла Куансы. Кстати, позднее его забанили на две встречи. Норвежцы в 1/8 финала высадили бразильцев (2:1) — помог дубль Холанда. Букмекеры отдают предпочтение англичанам, однако норвежцы уже доказали, что способны на многое. Прихлопнут ли они ещё одного фаворита?

🏀 3:00: «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс», Летняя лига НБА

Интрига: Дёмин продолжит свою серию?

Один из лидеров «Бруклина» россиянин Егор Дёмин разрывает в Летней лиге. Сначала он дважды набрал более 20 очков в матчах California Classic, а затем в первой встрече главного турнира оформил 20 очков в игре с «Нью-Йорком». Сумеет ли наш талант провести четвёртую такую встречу?

👊 3:20*: Роберт Уиттакер — Никита Крылов, UFC 329

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Крылов побьёт экс-чемпиона?

Никита Крылов после двух лет простоя из-за травм поначалу забуксовал, потерпев два поражения нокаутом. Тем не менее в этом году Шахтёр сумел вернуться на победную тропу и теперь получил соперника с реально большим именем. Экс-обладателю пояса в среднем весе Роберту Уиттакеру надоело гонять килограммы, и он перебирается в полутяжёлый дивизион, где его поприветствует как раз Крылов. Никита выглядит намного мощнее и габаритнее, на стороне австралийца огромный опыт — что окажется решающим?

⚽️ 4:00: Аргентина — Швейцария, ЧМ-2026, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: тормознёт ли Якин действующих чемпионов мира?

Матчи аргентинцев в плей-офф — сплошные американские гонки. Очень символично, если учитывать, где проходит чемпионат мира. Лионеля Скалони наверняка огорчает тот факт, что команда пропустила по два мяча во встречах с Кабо-Верде и Египтом. Да, южноамериканцы прошли дальше, но в матче со швейцарцами подобный трюк может не пройти. Команда Мурата Якина в группе пропускала по одному мячу в каждой встрече, а в плей-офф дважды отыграла «на ноль». Не исключено, что предстоящий матч получится куда более «низовым», нежели предыдущие с участием Аргентины.

🏀 5:00: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», Летняя лига НБА

Интрига: Ищенко удивит?

В первом матче Летней лиги НБА Всеволод Ищенко провёл на паркете 27 минут, набрав семь очков. Россиянин также был полезен на подборе и в подыгрыше, но в США нужно больше брать инициативы на себя. Получится у него вовсю заявить о себе в игре с «Лейкерс»?

👊 5:30*: Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт, UFC 329

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Пимблетта могут списать из топов

Акции Пэдди Пимблетта снова пошли вверх после того, как его обидчик Джастин Гейджи сенсационно стал новым чемпионом в лёгком весе. Оказалось, что англичанин в последнем бою проиграл не пробитому ветерану, а будущему обладателю пояса. Теперь Пэдди ждёт ещё одна проверка, и она точно будет тяжёлой. Бенуа Сен-Дени — опытный и максимально жёсткий спортсмен, который сможет мучить британца как в стойке, так и в партере. Тем не менее у Пимблетта есть и свои козыри, а его мотивация будет запредельной.

👊 6:00*: Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй, UFC 329

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Конор возвращается! Но каким он будет?

Многие уже не верили, что Конор Макгрегор когда-нибудь вернётся в октагон. Однако после пяти лет простоя легендарный ирландец проведёт бой с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Соперник достаточно удобен для Конора с точки зрения того, что тоже любит помахать кулаками в стойке и даже согласился на поединок в полусреднем весе. Вот только Холлоуэй — активный спортсмен, а вот форма Ноториуса спустя пять не слишком здоровых лет остаётся загадкой. В этом и заключается главная интрига: каким вернётся Конор и сможет ли победить?

🏐 6:00: США — Бразилия, Лига наций (ж), предварительный этап

Интрига: принципиальный матч двух лидеров

Сборные США и Бразилии подошли к заключительной игре группового этапа с одинаковым количеством побед. У обеих команд по девять выигранных матчей. Поэтому победа в очном противостоянии гарантирует первое место в турнирной таблице, а заодно уверенность и отличное настроение перед финалом. У какой сборной получится завершить групповой раунд на мажорной ноте?

🏐🎦 13:20: Япония — Польша, Лига наций (ж), предварительный этап

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Интрига: какая сборная попадёт в финальную восьмёрку?

В очень непростой ситуации оказались Япония и Польша: обе сборные на грани того, чтобы вообще остаться без финала. «Бяло-червоные» находятся на седьмом месте, сборная Страны восходящего солнца – на восьмом. И не стоит забывать про Китай, который пока за чертой финалистов, но который на правах организатора финала по-любому проходит дальше. Поэтому, если у китаянок не получится попасть туда напрямую, он сместит одну из этих команд. А это значит, что победа в матче Япония – Польша гарантирует выигравшей сборной попадание в заключительный раунд Лиги наций.

🚴‍♀️ 14:35: «Тур де Франс», этап 9, Мальмор — Юссель (холмистый этап), 185,5 км

Интрига: Погачар заберёт этап?

Словенская звезда Тадей Погачар перед днём отдыха попробует вновь одержать победу на главной многодневке года. И сделать это так же убедительно, как и днями ранее. Кажется, рельеф маршрута Мальмор — Юссель идеально подходит для Тадея. Организаторы включили по одному подъёму второй и четвёртой категорий, а также два подъёма третьего уровня. Если Погачар почувствует в себе силы, он может совершить отрыв от пелотона задолго до финиша. Поддержит ли его ускорение датчанин Йонас Вингегор, который продолжает борьбу с главным фаворитом за итоговый успех?

🏆🎾 18:00*: Александр Зверев (Германия, 2) — Янник Синнер (Италия, 1), Уимблдон, финал

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: защитит ли Синнер титул на Уимблдоне?

До финала Уимблдона-2026 добрались первые два номера посева — действующий чемпион турнира Янник Синнер и Александр Зверев. В активе итальянца всего четыре титула на ТБШ, а у немца есть победа на недавнем «Ролан Гаррос». Теннисисты ранее играли 14 раз, и счёт пока 10-4 в пользу Янника, причём девять последних матчей остались как раз за ним. Сумеет ли немец дать бой? Узнаем совсем скоро.

⚽️ 20:00: «Зенит» — «Црвена Звезда», товарищеский матч

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Интрига: Станкович прервёт серию без поражений в матчах с «Зенитом»?

Чемпион России продолжает подготовку к новому сезону. Ранее «Зенит» сыграл вничью с аргентинской «Химнасией» (1:1), после чего разгромил «Нефтчи» из Ферганы (4:1). Оба товарищеских матча состоялись на домашнем стадионе российского клуба. Впереди — игра с лучшим клубом Сербии. Кстати, сейчас пост главного тренера «Црвены Звезды» занимает Деян Станкович. Любопытно, что сербский тренер ни разу не проигрывал «Зениту». «Спартак» при Станковиче одержал одну победу при двух ничьих. Прервёт ли чемпион России удачную серию серба?