Трансферы «Краснодара», новая глава у Угальде, торги за Воробьёва. Главное в РПЛ за неделю

Соскучились по российскому футболу? А до старта нового сезона Альфа-Банк РПЛ осталось меньше пары недель. Клубы продолжают работу на трансферном рынке, а лига определила лучших игроков прошедшего сезона. Ловите очередную подборку новостей за последние дни.

Определены герои РПЛ по итогам прошлого сезона

На этой неделе состоялась традиционная ежегодная премия «Winline Герои РПЛ». Лучшим вратарём назвали Станислава Агкацева, лучшим полузащитником — Эдуарда Сперцяна, лучшим нападающим — Джона Кордобу. Все трое представляли в минувшем сезоне «Краснодар». Лучшим защитником стал Игорь Дивеев, который сначала поиграл за ЦСКА, а потом — за «Зенит». Лучшим игроком признали Кордобу, а лучшим тренером — Сергея Семака из «Зенита». Приз за лучший гол сезона достался Дмитрию Воробьёву из «Локомотива», за лучшую результативную передачу — Данилу Круговому из ЦСКА. Помимо этого, футболиста армейцев назвали самым медийным в лиге. Награда лучшему молодому игроку досталась Алексею Батракову из «Локомотива».

Сергей Семак и Алексей Батраков со своими наградами Фото: РФС

РФС назвал бригаду арбитров на матч Суперкубка России

18 июля в Нижнем Новгороде разыграют первый трофей нового сезона в российском футболе. «Зенит» и «Спартак» зарубятся в матче OLIMPBET Суперкубка России, а на встрече будет работать судейская бригада Евгения Буланова. Дмитрий Сафьян и Александр Богданов — помощники главного арбитра, Андрей Прокопов — резервный судья. За VAR будет отвечать Сергей Карасёв, которому поможет Антон Фролов.

Угальде прибыл на сбор «Спартака» с опозданием

Нападающий Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» на сборе только 8 июля. В интервью клубной пресс-службе костариканец предположил, что вернётся в общую группу через три-пять дней. А ещё Манфред добавил, что сыграл свадьбу во время отпуска. В конце июня «Спартак» сообщил, что несколько игроков команды начнут предсезонные сборы позднее остальных по согласованию с тренерским штабом. Угальде был в числе этих футболистов.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансферы: «Краснодар» купил бразильца, «Спартак» отыскал защитника в Испании, ЦСКА пошёл за топ-вратарём РПЛ

«Зенит» не дожал «Локомотив» в плане трансфера полузащитника Артёма Карпукаса. Стороны вели переговоры, но клуб из Санкт-Петербурга прекратил их. Это произошло после того, как «Локомотив» запросил € 4,5 млн + бонусы. В «Зените» посчитали такую сумму слишком высокой, учитывая, что через год Карпукас станет свободным агентом. Если, конечно, не подпишет новый контракт с «Локомотивом».

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уходящая неделя выдалась достаточно активной для «Краснодара» в плане трансферной работы. Во-первых, вице-чемпион России всё-таки остался без Эдуарда Сперцяна. Капитан укатил в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Ахли». «Краснодар» обогатился на € 21,9 млн (данные от Transfermarkt) — рекордная продажа в истории российского клуба. До этого наиболее прибыльным для южан был трансфер вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» (€ 20 млн).

С другой стороны, «Краснодар» оформил переход сразу двух новичков. Первый футболист хорошо знаком болельщикам РПЛ. Магомед Оздоев четыре раза брал золото турнира вместе с «Зенитом», после чего сгонял в Турцию и Грецию. Да, Магомеду уже 33 года, но «Краснодар» взял игрока в статусе свободного агента.

Магомед Оздоев Фото: ФК «Краснодар»

Помимо этого, южный клуб оформил трансфер бразильского полузащитника Кристиана. «Крузейро» получил за 25-летнего футболиста € 9,6 млн. До этого Кристиан выступал исключительно на родине. В его резюме сразу три бразильских клуба — «Атлетико Паранаэнсе», «Жувентуде» и «Крузейро».

А ещё «Краснодар» работал над возвращением нападающего Дмитрия Воробьёва. Клуб сделал два предложения по трансферу второго бомбардира «Локомотива» в прошлом сезоне (речь об РПЛ). Последнее составило € 4,5 млн + бонусы, однако московская команда ответила отказом. После этого «Краснодар» вышел из переговоров. Кстати, Воробьёва пытался купить и ЦСКА. Красно-синие связались с «Локомотивом», однако вышли из переговоров. Причина? «Локо» запросил за трансфер € 7 млн. ЦСКА не устроили такие условия. Контракт Воробьёва истекает следующим летом.

«Спартак» нашёл новую команду для защитника Ильи Самошникова. Фланговый защитник проведёт предстоящий сезон в «Рубине» на правах аренды. Илья перебрался в «Спартак» прошлым летом, и этот трансфер никак не назовёшь успешным. В прошедшем сезоне Самошников отыграл всего 297 минут во всех турнирах. В то же время «Спартак» близок к трансферу флангового защитника «Алавеса» Виктора Парады. Об этом сообщает AS. Испанский клуб оценивает игрока в € 6 млн. По данным источника, Парада подпишет контракт до 2030 года. Если всё пройдёт хорошо, то защитник присоединится к «Спартаку» уже на предстоящей неделе.

Виктор Парада Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

ЦСКА активирует опцию выкупа голкипера «Балтики» Максима Бориско. В прошедшем сезоне он пропустил всего 11 мячей в 23 матчах РПЛ и 14 раз отыграл «на ноль». По информации «Чемпионата», ЦСКА активирует опцию выкупа за 180 млн рублей. Представителей «Балтики» уже проинформировали, что в ближайшее время они получат соответствующую бумагу. Ранее о ходе переговоров сообщал журналист Иван Карпов.

Одной строкой

«Зенит» продлил на три сезона контракт с 18-летним нападающим Андреем Касаджиковым. После этого футболиста отправили в аренду в «Оренбург».

Брат Андрея Касаджикова Алексей, в свою очередь, перешёл в «Ахмат». Договор рассчитан на пять лет.

Нападающий «Велес Сарсфилд» Бенхамин Бош продолжит карьеру в «Оренбурге». Российский клуб взял футболиста в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Ахмат» отправил вратаря Яхью Магомедова в аренду в «Тюмень».

Грозненский клуб оформил трансфер опорного полузащитника Жулио Ромау. Контракт подписан на три года.

«Балтика» продлила контракт с защитником Никитой Боковым. Новый договор рассчитан до 2030 года.

Махачкалинское «Динамо» объявило о полноценном трансфере защитника Андреса Аларкона. Ранее колумбиец играл за дагестанский клуб на правах аренды. Теперь же подписал контракт на три года, а «Динамо» заплатило за переход € 1 млн.