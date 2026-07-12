Аномальный гол и топовые 90 минут от Норвегии! Но Беллингем затащил Англию в полуфинал ЧМ

Англия в четвертьфинале ЧМ-2026 одержала волевую победу над Норвегией. Команду Томаса Тухеля продолжает тащить великолепный Беллингем, у которого уже шесть голов на турнире. 15 июля англичане сыграют в полуфинале с победителем пары Аргентина – Швейцария.

По составу сборной Англии были вопросы из-за состояния здоровья Райса и Гехи, тем не менее оба сыграли с Норвегией. На правый фланг обороны передвинулся Конса (по причине дисквалификации Куансы), а в основу впервые со стартового матча на ЧМ-2026 вернулся Стоунз. Англичане в отличие от бразильцев не стали отдавать норвежцам мяч и территорию. Напротив, посадили соперника на его половину поля, заставив обороняться средним и низким блоком. В позиционных атаках команда Тухеля выстраивалась 3-2-5 против 5-4-1 у норвежцев: О’Райли шёл вперед и зачастую превращался в инсайда.

Однако играла сборная Англии в соответствии с принципом «поспешишь – людей насмешишь». Неторопливо катала мяч в средней трети, чем упрощала задачу защитникам команды Столе Сольбаккена. Англичане могли удивить норвежцев разве что резкими переводами направо на вингера Мадуэке, которого оставляли в изоляции против Мёллера Вольфе. Но тот то в офсайд забирался, то фолил, то назад отдавал. Первое касание в чужой штрафной в статистике команды Тухеля появилось только в середине тайма. Первого удара в матче ждали почти полчаса – вот такой «весёлый» был футбол. Кейн зарядил выше цели с опасного штрафного, заработанного чуть правее центра в 18 метрах от ворот.

После этого сборная Норвегии внезапно стала создавать момент за моментом в ответных атаках. Словно по команде перешла от пассивной обороны к более агрессивным действиям впереди. Англичане к такому развороту игры оказались не готовы. Холанд наконец-то нашёл свой шанс: бил головой после кросса – в руки Пикфорду. Ещё через пару минут настоящий шедевр сотворил Шельдеруп, который получил место в основе благодаря блестящему выходу на замену в матче с Бразилией (два голевых паса за тайм). Молодой вингер «Бенфики» нанёс удивительный по исполнению удар из-под Консы – мяч залетел в сетку рикошетом от штанги. Казалось, судья Тюрпен может отменить гол из-за фола на Кейне, с которого начался контрвыпад скандинавов. Но нет – француз и VAR разглядели, что Берг сыграл в отборе по правилам.

Вот тогда начался живой футбол! Пока англичане приходили в себя, два голевых момента загубил Сёрлот. В одном случае просто смазал, в другом – пожадничал при выходе «два в один», хотя должен был отпасовать на Холанда. А перед перерывом сильно прибавила в мощи и сборная Англии. В компенсированное время команда Тухеля отыгралась. Андерсон и Гордон доставили мяч к полукругу на Беллингема, Джуд проник в штрафную – за счёт трёх касаний ловко ушёл от Хеггема – и нанёс неотразимый удар в дальний угол. Более того, вскоре ещё и Кейн забил, правда, из офсайда.

Игроки сборной Англии радуются голу Фото: Richard Pelham/Getty Images

После перерыва выяснилось, что Райса хватило только на 45 минут. Тухель поменял Деклана и Мадуэке на Эзе и Саку. Это означало одно: Беллингему придётся опуститься глубже и играть подальше от ворот соперника. Плохо для Англии. В дебюте второй половины Холанд опять выиграл воздух и заставил Пикфорда сотворить сейв – норвежцы заработали серию угловых. После подачи справа Эрлинг сделал скидку на Берга, тот пробил, а Хеггем дослал в сетку отражённый голкипером мяч. Но на сей раз гол команды Сольбаккена не засчитали. Холанд перестарался в борьбе за позицию, оттолкнул Андерсона. Это фол.

Сборная Норвегии уже больше англичан была на мяче, несколько раз здорово разваливала прессинг противника. При этом во второй раз на чемпионате мира потеряла из-за травмы Рюэрсона. Видимо, лучший наряду с Олисе ассистент Бундеслиги окончательно доломался. А Тухель после паузы на водопой выпустил Джеймса, пропустившего три тура, в центр поля. Тем самым опять развязал руки Беллингему. Однако Норвегия уже поймала свою волну – летела вперёд! На 75-й минуте Аер после углового сотряс перекладину. Англичане просто «отскочили».

В этот отрезок матча команда Сольбаккена закрепилась на чужой трети, в том числе за счёт свежих крыльев – Нусы и Бобба. Была чуть быстрее и резче в дуэлях. Впрочем, и Англия в концовке тайма разродилась яркой атакой, когда Эурснес снял с ноги Эзе мяч, до которого уже и голкипер Нюланд не дотягивался. Но по итогам 90+ минут англичане уступали норвежцам и по общему количеству ударов (7:9), и по попаданиям в створ (2:4), и по показателю xG (0,31 против 0,52). Игра ушла в дополнительное время.

На старте овертайма по движениям Холанда складывалось впечатление, что он уже еле держится на ногах. Вдобавок Эрлинг был отрезан от партнёров. Норвегия вернулась в режим глубокой обороны – Англия наступала и зарабатывала стандарты. Лучшая из её атак завершилась выстрелом Роджерса из-за штрафной. Нюланд, несмотря на весь свой опыт, неудачно отразил мяч, и Беллингем оформил дубль – опередил на добивании только-только появившегося на поле Эстигора.

Все вопросы об исходе сборная Англии сняла бы на 100-й минуте, если бы забила с пенальти, который назначил Тюрпен. К счастью для норвежцев, VAR исправил ошибку рефери. Повтор доказал – Спенс сам подставился под фол, Бобб не бил его по ноге. Интрига ещё жила, и Норвегия атаковала из последних сил. Но мяч не доходил в хороших позициях до Холанда, утомлённого борьбой с партнёрами по «Манчестер Сити» Стоунзом и Гехи.

Поэтому не слишком удивило, что перед второй частью овертайма Сольбаккен убрал с поля Эрлинга. Вместо супербомбардира, у которого «села батарейка», спасать Норвегию вышел форвард «Кристал Пэлас» Странн Ларсен – автор всего лишь четырёх голов за сезон АПЛ. Холанд, нанеся два удара за матч, не забил впервые на ЧМ-2026. Тухель в свою очередь решил перестраховаться и добавить в линию защиты Бёрна вместо Беллингема. Подобные ходы далеко не всегда идут на пользу команде. Однако план немецкого тренера сработал. Норвежцы ничего не создали, ни разу не попали в створ за полчаса – и теперь поплывут домой.