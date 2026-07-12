Гол Англии норвежцам стоило отменить из-за камеры? Есть ответ ФИФА на уникальный случай

Атака на первый мяч Беллингема в четвертьфинале чемпионата мира началась очень стремительно. И есть сомнения, что это случилось по правилам.

Сборная Англии с большим трудом, но всё-таки прошла Норвегию в 1/4 финала ЧМ-2026. При этом единственный гол команды Тухеля в основное время вызвал много споров. Возможно, его нельзя было засчитывать.

В конце первого тайма норвежский вратарь Нюланд выбил мяч от ворот. Судя по повтору на канале Fox Sports, мяч на большой высоте попал в трос камеры-паука. После этого владение сразу же перешло к англичанам, которые мгновенно убежали вперёд и Беллингем сравнял счёт. То есть, трос камеры предал темпа атаки.

По правилам французский судья Клеман Тюрпен обязан был остановить игру при попадании мяча в посторонний предмет. Об этом заявил в том числе бывший арбитр Марк Клаттенбург. Весь вопрос в том, было ли касание.В ФИФА утверждают, что датчик в мяче не зафиксировал контракта с тросом.

В ФИФА показали «пульс мяча» Фото: Скрин трансляции

На повторе из-за ворот кажется, что минимальное касание было. Можно было бы предположить, что это лишь влияние ветра (сами тросы на видео не разглядеть), но интересно, что футболисты и тренеры стали синхронно указывать на трос камеры, что едва ли можно было спланировать.

Вратарь Норвегии указывает на тросс Фото: Скрин трансляции

Тренер сборной Норвегии указывает на тросс Фото: Скрин трансляции

Уже после эфира Fox Sports за счёт инфографики показал траекторию полёта мяча.

Правда, понятнее от этого не стало. Явные изгибы отсутствовали. В любом случае, если касание и было, то минимальное.

Траектория полёта мяча перед голевой атакой Англии Фото: Скрин трансляции

Траектория полёта мяча перед голевой атакой Англии Фото: Скрин трансляции

Вероятно, споры можно было бы разрешить ещё по ходу трансляции. Стоило лишь показать повтор с камеры-паука, которая обычно направлена именно на мяч. Во время игры и в студии после матча этот ракурс не был показан. А вот как оценил момент бывший английский арбитр Грэмм Скотт:

– Судьи на поле заметили бы такое касание только при резком изменении траектории мяча. VAR имел право вмешаться, если бы одна из команд явно оказалась в невыгодном положении, но это должно быть очевидным нарушением. Строго говоря, здесь можно усмотреть «вмешательство извне», что требует остановки игры и розыгрыша спорного мяча. Однако на практике нужны чёткие доказательства физического контакта. Игру не останавливают, если мяч задевает бумажный стаканчик или мелкий мусор на газоне, и при этом нет влияния на эпизод. И VAR в любом случае вряд ли стал бы изучать ракурс с высоты птичьего полета при разборе атакующей фазы. Видеоарбитр был сосредоточен на действиях игроков в зародыше атаки. У него не было веских причин копать так глубоко, особенно с учетом общего требования к судьям на VAR: не заниматься буквоедством и не затягивает игру в попытках высасать проблему из пальца там, где гол выглядел абсолютно чистым.

А как считаете вы, стоило ли засчитывать гол Англии?