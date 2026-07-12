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Норвегия – Англия, чемпионат мира: разбор гола Беллингема, скандал из-за попадания мяча в камеру, разбор, ФИФА, 12 июля 2026

Гол Англии норвежцам стоило отменить из-за камеры? Есть ответ ФИФА на уникальный случай
Григорий Телингатер
Разбор скандального гола Англии в ворота Норвегии
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Атака на первый мяч Беллингема в четвертьфинале чемпионата мира началась очень стремительно. И есть сомнения, что это случилось по правилам.

Сборная Англии с большим трудом, но всё-таки прошла Норвегию в 1/4 финала ЧМ-2026. При этом единственный гол команды Тухеля в основное время вызвал много споров. Возможно, его нельзя было засчитывать.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

В конце первого тайма норвежский вратарь Нюланд выбил мяч от ворот. Судя по повтору на канале Fox Sports, мяч на большой высоте попал в трос камеры-паука. После этого владение сразу же перешло к англичанам, которые мгновенно убежали вперёд и Беллингем сравнял счёт. То есть, трос камеры предал темпа атаки.

По правилам французский судья Клеман Тюрпен обязан был остановить игру при попадании мяча в посторонний предмет. Об этом заявил в том числе бывший арбитр Марк Клаттенбург. Весь вопрос в том, было ли касание.В ФИФА утверждают, что датчик в мяче не зафиксировал контракта с тросом.

В ФИФА показали «пульс мяча»

В ФИФА показали «пульс мяча»

Фото: Скрин трансляции

На повторе из-за ворот кажется, что минимальное касание было. Можно было бы предположить, что это лишь влияние ветра (сами тросы на видео не разглядеть), но интересно, что футболисты и тренеры стали синхронно указывать на трос камеры, что едва ли можно было спланировать.

Вратарь Норвегии указывает на тросс

Вратарь Норвегии указывает на тросс

Фото: Скрин трансляции

Тренер сборной Норвегии указывает на тросс

Тренер сборной Норвегии указывает на тросс

Фото: Скрин трансляции

Уже после эфира Fox Sports за счёт инфографики показал траекторию полёта мяча.
Правда, понятнее от этого не стало. Явные изгибы отсутствовали. В любом случае, если касание и было, то минимальное.

Траектория полёта мяча перед голевой атакой Англии

Траектория полёта мяча перед голевой атакой Англии

Фото: Скрин трансляции

Траектория полёта мяча перед голевой атакой Англии

Траектория полёта мяча перед голевой атакой Англии

Фото: Скрин трансляции

Вероятно, споры можно было бы разрешить ещё по ходу трансляции. Стоило лишь показать повтор с камеры-паука, которая обычно направлена именно на мяч. Во время игры и в студии после матча этот ракурс не был показан. А вот как оценил момент бывший английский арбитр Грэмм Скотт:

– Судьи на поле заметили бы такое касание только при резком изменении траектории мяча. VAR имел право вмешаться, если бы одна из команд явно оказалась в невыгодном положении, но это должно быть очевидным нарушением. Строго говоря, здесь можно усмотреть «вмешательство извне», что требует остановки игры и розыгрыша спорного мяча. Однако на практике нужны чёткие доказательства физического контакта. Игру не останавливают, если мяч задевает бумажный стаканчик или мелкий мусор на газоне, и при этом нет влияния на эпизод. И VAR в любом случае вряд ли стал бы изучать ракурс с высоты птичьего полета при разборе атакующей фазы. Видеоарбитр был сосредоточен на действиях игроков в зародыше атаки. У него не было веских причин копать так глубоко, особенно с учетом общего требования к судьям на VAR: не заниматься буквоедством и не затягивает игру в попытках высасать проблему из пальца там, где гол выглядел абсолютно чистым.

А как считаете вы, стоило ли засчитывать гол Англии?

Был в этом матче и другой спорный эпизод:
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