Помогло глупейшее удаление у Швейцарии за симуляцию! Месси выдал крутой ассист, но главное в этом четвертьфинале, конечно, удар Альвареса.

Аргентина взялась за старое на ЧМ. И вдруг чудо-голом на 112-й минуте зарешал не Месси!

«У Аргентины слишком лёгкая сетка в плей-офф ЧМ-2026», – возможно, самая популярная фраза футбольных болельщиков за последнее время наряду с «Как же крут Месси/Мбаппе/Олисе/Мерино/Беллингем» (подчеркнуть нужное). А тут ещё и у Швейцарии перед четвертьфиналом не восстановился её лучший бомбардир Монзамби. Плюс не готов был выйти другой важный элемент атаки Варгас.

Здесь могло быть такое продолжение: «По факту же швейцарцы вполне могли зацепить победу». На самом деле, близко к этому! Всё испортила симуляция уже имеющего предупреждение футболиста. Он же и голу в свои ворота не помешал никак. Короче, «герой». И всё равно Швейцария дожила до овертаймов!

Месси приучил: хоть ему 19, хоть 29, хоть 39, готовьтесь к чему-нибудь удивительному. Так получилось и сегодня с его угловым. Мак Аллистер иногда забивает головой. Например, в последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Реалу» и «Карабаху». Но происходит это довольно редко: за последние пять сезонов Алексис забил на клубном уровне 36 раз. Из них головой – шесть.

И вот этот 176-сантиметровый «верзила» всё равно дважды кряду выиграл верх. В первом случае европейцам повезло. Во втором – нет. Месси ювелирно закинул, полузащитник «Ливерпуля» – неотразимо перевёл головой под дальнюю штангу.

На Мак Аллистера совсем не обращали внимания. Это минус, если пытаешься добиться расположения девушки. И плюс, если играешь в футбол. Вот Месси идёт подавать угловой. Мак Аллистер – единственный аргентинец во вратарской. Соперникам плевать.

Месси готовится подать угловой Фото: Скрин трансляции

Вот Лео уже у флажка. Алексис делает рывок. Швейцарцам по-прежнему всё равно.

Подача углового от Месси Фото: Скрин трансляции

Что ж, получайте. Рядом с Мак Аллистером кружит 187-сантиметровый Эмболо.

Подача Месси перед голом Фото: Скрин трансляции

Точно так же, как и при предыдущем угловом. Только там его блокировал 172-сантиметровый Тальяфико. Тоже совсем не великан.

Да, Эмболо – нападающий, а не защитник. Однако часом ранее завершилась игра Англии и Норвегии, где Кейн совершил несколько выносов из своей штрафной. Понятно, что Гарри, он же так называемый нападающий-опорник, находится на космическом уровне. Тем не менее и там, и здесь – четвертьфинал чемпионата мира. Нужно соответствовать лучшим.

Ах да, Месси. Это уже юбилейная 10-я голевая от лучшего ассистента в истории ЧМ.

Гранит Джака и Лионель Месси Фото: Carl Recine/Getty Images

И всё, Аргентина закрылась. Швейцария, вам же надо забивать? Пробуйте. Под конец первого тайма трансляции появилась статистическая врезка со сравнением количества моментов, где у Швейцарии подавляющее преимущество.

Нарушил такое восприятие показатель ожидаемых голов: в первой половине Швейцария создала всего на 0,08 ожидаемого гола. Против 0,13, конечно. Но какая разница, если Аргентина забила и легко удерживала преимущество?

Отсутствие моментов привело к грубостям. Особенно стоит отметить противостояние Паредеса с Эмболо. Мы помним о грязной игре Леандро ещё по его зенитовским временам. Он и под ноги соперникам грубо катился, и правила нарушал прямо перед арбитром. А жёлтую дали за жёсткое нарушение на нём. От нападающего Швейцарии. Это сыграет ключевую роль.

После 60-й минуты европейцы ощутили второе дыхание и создали несколько перспективных шансов: и для Джаки, и для Ндоя, и для Эмболо. Мартинес справлялся. До 67-й минуты, когда Ндой красиво обыгрался в стенку с Родригесом и чётко положил низом. Всё, перелом? Нет! Вспомним, как в самом начале ЧМ судья после просмотра VAR отменил карточку американца Рима и выдал её парагвайцу Альмирону за симуляцию.

Здесь случилось то же самое, только с Паредесом и Эмболо. Брил рухнул как подкошенный. Леандро – получил жёлтую. А видеоповтор убедил арбитра изменить их роли. Потому что теперь можно отменить жёлтую карточку в случае неправильной индентификации футболиста, которого стоило наказать. Тут случилось так же. В трансляцию попали крики швейцарцев: «ноу, ноу, итс ред кард». Не помогло.

Симуляция Эмболо Фото: Скрин трансляции

Абсолютно справедливо! Только швейцарец-то уже имел жёлтую! Разве он не знал о случае Альмирона? Или не помнил, что сам висит на предупреждении? И вот такая получилась подстава для партнёров. Хотел отомстить? Браво, месть удалась. И слёзы Брила не имели значения. Виноват исключительно сам.

Могла ли Швейцария в полном составе всё перевернуть? Она и переворачивала. Когда осталась вдесятером – сугубо обороняла ничью. И героически защитила при девяти добавленных минутах. Месси, например, после заброса Паредеса (было бы иронично, обеспечь победу именно Леандро) не смог перекинуть Кобеля. Свистнули офсайд, которого, похоже, не было. То есть, случись гол, его бы наверняка засчитали. Мак Аллистер чудом не оформил дубль головой. Лисандро Мартинес вообще резал «боковыми ножницами», дав вновь проявить себя Кобелю.

Дойти до овертаймов против Аргентины при таких исходных – брависсимо. Месси с партнёрами давили и дальше. А швейцарцы всё никак не хотели пропускать вновь, приближая серию пенальти. Несколько возможностей запорол свежий Альмада. Аргентинцы снова придумали себе проблемы в плей-офф – это уже классика. И в этот раз плохой результат был как никогда близок.

Помогла Лионелю Скалони рокировка Паредеса на нападающего Хосе Лопеса, прежде отбегавшего на ЧМ-2026 всего восемь минут с Иорданией. На его счету ассист! Да, формальный, и тем не менее. На 112-й минуте Аргентина забила вновь! Альварес подтвердил, что не зря хочет в «Барселону», и из-за штрафной монструозно закрутил прямиком в дальнюю девятку! Кто там растерял эффективность? Вот она, смотрите! Первое голевое действие на турнире – и такое важное.

Гол Альвареса Фото: Скрин трансляции

Ну и напоследок Лаутаро тоже отличился. Сперва он в контратаке вывел на ворота Альмаду. Но пришлось вколачивать самому на добивании.

Аргентина теперь зарубится с Англией за финал. Уже никто не скажет о слабости соперника. Да и Швейцарию таковой назвать сложно. Если бы не безумно странный поступок Эмболо, как знать, чем бы всё закончилось?