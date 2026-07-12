Норвегию на ЧМ-2026 мы запомним надолго. И следующая цель этому составу по силам

Спасибо, Холанд, Эдегор и компания — теперь лучшая сборная в истории страны должна зажечь и на Евро! Хотя один вопрос к Сольбаккену остался.

Что было бы, если бы датчик зафиксировал вибрацию перед первым голом Джуда Беллингема? Мяч долетел до троса, на котором держится камера, – и тишина. По крайней мере, так сказала ФИФА. Микро-, нанокасание Игора Матановича в матче Португалия – Хорватия нашли. И оно стало решающим. А во встрече Норвегия – Англия, по официальным данным, вибрации не случилось.

Что было бы, если бы во втором тайме основного времени Кристоффер Аер, пробивая загривком, направил мяч не в перекладину, а чуть ниже? Что было бы, если бы Эрлинга Холанда к удивлению всего мира не сняли с игры перед вторым экстра-таймом?

Ответов на эти вопросы мы уже не узнаем. Однако мы точно знаем, мы видели, что сборная Норвегии весь чемпионат мира бодро гребла вперёд – и болельщики ей отлично вторили.

Сейчас, после проигрыша Англии в дополнительное время, Столе Сольбаккен и его команда разочарованы. Но на самом деле они сделали огромное дело.

Во-первых, норвежцы забрались на чемпионате мира рекордно высоко. Ранее в четвертьфинале они не были ни разу. Во-вторых, эту Норвегию точно будут помнить. Не только за греблю болельщиков, но и за отличную игру команды.

Лидер Эрлинг Холанд не подвёл. ЧМ-2026 характерен тем, что главные звёзды сияют максимально ярко. И Холанд поддержал этот тренд. Да, в матче с Англией он так и не дождался своего момента. Однако всё, что было до этого, – высший класс! Семь голов, два из которых – Бразилии! Папа может гордиться. Хотя, казалось бы, куда уж больше.

Лидеры сборной Норвегии Фото: Julian Finney/Getty Images

Мартин Эдегор тоже был очень хорош. Он капитан и в сборной, и в «Арсенале». Но его лидерство в национальной команде ощущается сильнее. Вокруг Эдегора завязана вся игра, он главный её камертон.

Как и в «Арсенале», Мартин обостряет не так часто, как, наверное, мог бы. Но главное – весь ЧМ он вёл Норвегию за собой. Он мог оказаться и «десяткой», и «восьмёркой», и к центральным защитникам отходил, чтобы начинать атаки. А ещё Эдегор вообще не ошибался под давлением. Когда мяч был у него, партнёры могли быть спокойны: Мартин точно разберётся.

В центре поля ему отлично помогали Сандер Берге из английской Премьер-лиги и потомственный «будё-глимтец» Патрик Берг (за этот клуб играли его отец и дед). На левом фланге поочерёдно зажигали Антонио Нуса и Андреас Шельдеруп, забивший в ворота Англии, возможно, самый удивительный гол на ЧМ. Вряд ли кто-то сможет повторить такое. Вполне вероятно, Шельдеруп вообще не бил, а подавал. А мяч взял и провалился в сетку. Шокированы были все, включая самого Андреаса и, конечно, Джордана Пикфорда.

Пожалуй, главный вопрос к Столе Сольбаккену: Александр Сёрлот на фланге – это точно норм? Да, он мог принимать длинные передачи, и периодически Норвегия этим пользовалась. Но при этом ему регулярно не хватало скорости и техники (а ведь Оскар Бобб хорошо выходил на замену). И это не его вина. Сёрлот никогда не бы фланговым игроком. Он классический фактурный центрфорвард. Однако поскольку в сборной есть Холанд, Александра ставили на фланг.

Именно Сёрлот испортил контратаку в конце первого тайма с Англией. Норвежцы уже вели 1:0 и бежали «два в одного». Мяч был у Сёрлота, он в него упёрся, начал неуклюже укладывать под рабочую левую – и его накрыли. Опять же, кто знает, что было бы, если бы в том эпизоде Норвегия забила второй… В итоге вместо 2:0 на табло загорелись 1:1. Джуд Беллингем сравнял вскоре после той норвежской контратаки.

Норвегия — Англия Фото: Evrim Aydin/Getty Images

Также к Сольбаккену были большие вопросы по матчу с Францией в 3-м туре группового этапа. К тому моменту обе команды уже вышли в плей-офф, и тренер норвежцев провёл огромную ротацию. Франция, не напрягаясь, выиграла 4:1. Не выпадет ли основа Норвегии из тонуса? Не потеряет ли команда уверенность после такого поражения? Не слишком ли самонадеянно выпускать против Франции второй состав, пускай даже путёвка в плей-офф уже получена?

В итоге ни одно из этих опасений не сбылось. В 1/16 финала Норвегия в равной встрече всё-таки передавила Кот-д’Ивуар. Это была та игра, когда в случае вылета жалко было бы и ту, и другую команду. Холанд забил победный, а в самом конце вратарь Эрьян Нюланд шикарно вытянул мяч из-под перекладины после удара Амада Диалло.

Сейв Нюланда в матче Норвегия – Кот-д’Ивуар Фото: Stacy Revere/Getty Images

Дальше – Бразилия. Холанд с Нюландом снова стали главными героями. Голкипер, который в прошедшем сезоне сыграл всего семь встреч за «Севилью», выдал, вероятно, лучший матч в карьере. Четыре сейва, отражённый пенальти Бруну Гимарайнса – Нюланд блистал!

«На ноль» он в итоге не сыграл – пенальти Неймара отразить не получилось. Однако норвежцы всё равно прошли дальше, потому что Холанд забил два! Один из них – из-под своего заклятого товарища Габриэла Магальяйнса, с которым они регулярно задирают друг друга в АПЛ.

В матче с Англией Холанд не забил, а Нюланд допустил ошибку, в результате которой Беллингем вогнал победный. Норвежцы не были хуже в первом тайме основного времени. Во втором они были лучше – вплоть до компенсированных минут. Как только резервный судья показал табло с добавленным временем, Норвегия начала нервничать. Нюланд не смог нормально выбить мяч, попал в Джеда Спенса и чуть не привёз гол. Дважды англичане могли накрыть защитника Торбьёрна Хеггема.

Казалось, пауза между основным и дополнительным временем поможет Норвегии прийти в чувства. Однако нервоз никуда не делся. На 93-й минуте Англия повела, когда Нюланд повторил трюк Сенне Ламенса из матча Испания – Бельгия. Позднее неплохой момент возник у Антонио Нусы – но в целом команда Томаса Тухеля отоборонялась достаточно уверенно. А норвежцев, похоже, покинули и силы, и вера. Ещё и Холанда заменили.

Как бы там ни было, такой мощной Норвегии на крупных турнирах ранее не было никогда. Она в принципе нечасто на них играла. Один раз – на Евро, и четыре раза – на чемпионатах мира (с учётом нынешнего). В 1938-м и 1998-м норвежцы даже выходили в плей-офф ЧМ – играли в 1/8 финала. В 1998-м даже Бразилию победили – 2:1, как сейчас.

Норвегия победила Бразилию в 1998-м Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Однако тогда Норвегия одолела бразильцев не в плей-офф, а в группе. И главное – играла она совершенно иначе. Норвегия-1998 являла собой главные стереотипы о северном футболе тех лет: силовая игра, много борьбы, мяч регулярно вверху, летает над полузащитой туда-сюда. Кстати, тогда в составе норвежцев был Столе Сольбаккен! Правда, в матче с бразильцами он не вышел на поле.

В 2026-м Норвегия и Бразилия поменялись ролями. Южноамериканцы отдали мяч, много оборонялись и играли на контратаках. А норвежцы, напротив, владели мячом и старались комбинировать. Сложиться могло по-разному, Бразилия могла забрать ту игру, моменты были. Однако в итоге команда Сольбаккена победила и оформила исторический выход в четвертьфинал.

Из тех, кто регулярно играл на ЧМ, реальный ветеран – только Нюланд (35 лет). Все остальные в хорошем или даже в отличном футбольном возрасте. Да, Сёрлоту и Фредрику Эурснесу уже 30, Бергу, Берге и Юлиану Рюэрсону – 28. Они уже не юны. Однако к Евро-2028 должны быть готовы. Плюс, учитывая, как здорово работает норвежская футбольная система, может появиться новая порция классных игроков.

Рекордное достижение на чемпионатах мира Норвегия установила. Следующая цель – классно выступить на Евро и улучшить результат там. В 2000-м норвежцы не смогли выйти из группы. Есть ощущение, что нынешняя сборная улучшит этот результат почти со стопроцентной гарантией. Правда, для начала на Евро надо выйти. Но и это Норвегии, без сомнений, по силам.