«Сити» купил юного таланта, «Реал» подготовил предложение для Олисе. Трансферы и слухи дня

Готовы к новой порции трансферных новостей? На этот раз она преимущественно посвящена европейскому футболу. «Атлетико» потратил € 40 млн на нового футболиста, «Манчестер Сити» подписал 17-летнего парня, а «Реал» готовит финансовое предложение Майклу Олисе из «Баварии».

Главные состоявшиеся трансферы

«Манчестер Сити» купил 17-летнего таланта

Джереми Монга Фото: ФК «Манчестер Сити»

17-летний фланговый нападающий Джереми Монга пополнил состав «Манчестер Сити». Ранее парень играл за «Лестер», который по итогам прошлого сезона вылетел в третий по значимости дивизион английского футбола. «Сити» взял футболиста на перспективу, хотя его статистика за «Лестер» не впечатляет (один гол и два результативных паса в 37 матчах). Сумма сделки составила € 11,7 млн, ещё € 2,9 млн предусмотрены в виде бонусов. Стороны подписали контракт до лета 2031 года. Сам Монга уверен, что сделал правильный выбор.

«Атлетико» получил футболиста сборной Дании

Мортен Юльманн Фото: ФК «Атлетико» Мадрид

Полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн подписал контракт с «Атлетико». Испанский клуб купил 27-летнего скандинава у лиссабонского «Спортинга» за € 40 млн. Ещё € 5 млн прописаны в виде бонусов. Хавбек играл за португальскую команду с 2023 года. С того момента он провёл 141 матч, забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач. Мортен успешно прошёл медосмотр, после чего подписал контракт с «Атлетико» до 2031 года. Кстати, «Спортинг» покупал футболиста у «Лечче» за € 19,5 млн, так что это пример ещё одной удачной сделки от клуба из Португалии.

Главные трансферные слухи дня

«Барселона» ищет варианты для укрепления атаки

«Барселона» прорабатывает различные варианты для приобретения центрального нападающего. По данным Diario Sport, это связано с возможным уходом Феррана Торреса в «ПСЖ». Хулиан Альварес из «Атлетико» — приоритетная цель каталонского клуба. Впрочем, руководство «Барсы» рассматривает и другие варианты. Один из них — Душан Влахович. Серб находится в статусе свободного агента, поскольку истёк срок его контракта с «Ювентусом». Ради перехода в «Барселону» Душан готов снизить требования по зарплате. Ещё один кандидат — Фисник Аслани из «Хоффенхайма». В прошедшем сезоне 23-летний футболист оформил 10+7 в 33 встречах Бундеслиги.

«ПСЖ» установил ценник на Баркола

Брэдли Баркола в составе сборной Франции на ЧМ-2026 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Лучший клуб Европы готов продать Брэдли Баркола только в том случае, если кто-то предложит € 150 млн. Информация от французского издания L’Equipe. Интерес к 23-летнему игроку проявляют сразу несколько топ-клубов — «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль». Сейчас француз находится в расположении сборной, где готовится к полуфиналу ЧМ-2026. Шесть матчей, два гола, один результативный пас — статистика Брэдли на турнире в Северной Америке. В минувшем сезоне француз забил 13 мячей в 49 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Баварии» интересен защитник «Барселоны»

Журналист Кристиан Фальк утверждает, что «Бавария» проявляет интерес к защитнику Жюлю Кунде. Сейчас права на француза принадлежат «Барселоне», а контракт рассчитан до 2030 года. В мюнхенском клубе считают Кунде ключевым кандидатом на долгосрочное укрепление обороны. Сейчас Жюль, как и Баркола, находится в расположении сборной франции. Защитник провёл шесть матчей на чемпионате мира, а его команда готовится к полуфиналу с испанцами.

«Реал» предложит Олисе шестилетний контракт с постепенным увеличением зарплаты

Майкл Олисе на ЧМ-2026 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Фланговый нападающий «Баварии» Майкл Олисе получит финансовое предложение от «Реала». Об этом сообщает журналист Мигель Серрано. По его данным, мадридский клуб предложит французу контракт на шесть лет с постепенным увеличением зарплаты. За первые три сезона Майкл получит по € 10 млн в год, в заключительные три годовая зарплата вырастет до € 20 млн. В прошедшем сезоне Олисе отыграл 52 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 31 голевую передачу. Сейчас Майкл находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира.

Рафинья хочет играть за «Барселону», а не в Саудовской Аравии

Вингер «Барселоны» Рафинья хотел бы продолжить карьеру в составе каталонского клуба. Бразилец принял такое решение, несмотря на интерес со стороны «Аль-Хиляля», сообщает Фабрицио Романо. Если верить источнику, то саудовский клуб очень хочет переманить к себе 29-летнего футболиста. Сам Рафинья полностью сосредоточен на игре за «Барсу». В минувшем сезоне он забил 21 мяч в 33 встречах во всех турнирах на клубном уровне. На ЧМ-2026 Рафинья получил травму в составе сборной Бразилии, из-за чего пропустил несколько матчей.

«Челси» интересна продажа Гарначо, а не аренда

Алехандро Гарначо Фото: Carl Recine/Getty Images

22-летний Алехандро Гарначо не входит в планы «Челси». Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб хочет продать аргентинца, а не рассматривать варианты с арендой. Сумму трансфера Алехандро оценивают в € 50 млн. Сам он пока что не прибыл на предсезонный сбор. Его дальнейшая судьба решится в течение ближайших двух недель. Гарначо перешёл в «Челси» прошлым летом. Руководство уже признало, что этот переход не оправдал себя. В минувшем сезоне южноамериканец забил восемь мячей в 39 матчах во всех турнирах.

Одной строкой

Официально: Джесси Дерри перешёл из «Челси» в лиссабонский «Спортинг». Аренда до конца сезона.

Официально: махачкалинское «Динамо» арендовало Даниила Лесового у «Нижнего Новгорода» на один сезон.

Официально: Лум Чауна сменил «Бёрнли» на «Ковентри Сити». Контракт подписан до 2031 года. Сумма сделки составила £ 20 млн.

Официально: Рафики Саид покинул «Стандард» и перешёл в «Вулверхэмптон». Английский клуб заплатил € 10 млн.

Официально: француз Артюр Атта сменил «Удинезе» на «Фиорентину». Клуб из Флоренции заплатил за трансфер € 25 млн.

Официально: нападающий «Зенита» Андрей Касаджиков присоединился к «Оренбургу» на правах аренды до конца сезона. Ранее клуб из Санкт-Петербурга продлил контракт с игроком на три года.

Официально: «Хоффенхайм» продал нападающего Хариса Табаковича в «Ред Булл Зальцбург». Трансфер обошёлся австрийскому клубу в € 5 млн.