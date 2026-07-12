Грандиозный ЧМ Беллингема. Ментального монстра Англии избавили от главного недуга «Реала»

Самый тотальный игрок прямо сейчас — конкурент Мбаппе и Месси за звание MVP турнира. Спасает Тухеля, а система сборной ему только помогает.

Англия едет дальше – в тяжелейшем противостоянии выбили Норвегию из турнира (2:1). Джуд Беллингем оформил дубль. Теперь на его счету шесть голов – впереди только Эрлинг Холанд (7), Килиан Мбаппе (8) и Лионель Месси (8). Также у Беллингема уже 12 результативных действий на чемпионатах мира/Европы. Сравнялся с Гари Линекером.

А ещё Джуд в четвёртый раз на турнире получил звание MVP матча. В шести играх! С одной стороны, у Англии сформировалась огромная зависимость от действий полузащитника «Реала». С другой — Беллингем набрал феноменальную форму. Это тот самый человек, который включается в процесс, когда ничего не работает.

Беллингем в сборной — свободная роль и мощный кулак позади

После матча с Норвегией Томас Тухель честно признался, что игра сборной Англии ему не понравилась. «Я никогда не говорил, что нам придётся страдать. Мы сами очень, очень сильно усложнили себе жизнь сегодня. Результат фантастический. Мы вышли в полуфинал – это потрясающе. Но я недоволен нашей игрой. Во всех отношениях, – рассказал немец. – Самоотдача была на месте, но мы сами создали себе проблемы тем, как играли. Было слишком много небрежности, технических ошибок, мы действовали недостаточно быстро, действовали непоследовательно. Сегодня нам повезло».

Внутри этой победы действительно много нюансов. Александр Сёрлот запорол момент с передачей на Холанда (Норвегия могла бы сделать 2:0). Андерсон улетел после лёгкого толчка в штрафной при 1:1 – Клеман Тюрпен отменил гол Торбьёрна Хеггема. Фредрик Эурснес пробил в перекладину на 76-й минуте. Каждый раз Англию из трясины вытаскивал Джуд.

А ведь перед турниром были большие сомнения по готовности Беллингема к ЧМ. У Тухеля жёсткая система. На турнир поехали либо игроки, которым доверяет лично тренер, либо футболисты, находящиеся на пике формы. Под нож, например, попали Гарри Магуайр, Коул Палмер, Фил Фоден и Трент Александер-Арнольд.

При новом тренере Джуд балансировал на грани – вышел в старте в квалификации ЧМ в матчах с Албанией (2:0), Латвией (3:0) и Андоррой (1:0). Потом не играл из-за проблем с плечом. Вернулся в основу только в заключительной встрече отбора с Албанией (2:0). В мартовских товарищеских матчах с Уругваем (1:1) и Японией (0:1) вообще не вышел на поле. Вряд ли можно говорить о тотальном значении Беллингема для Тухеля в контексте сборной за этот период.

В «Реале» тоже были проблемы. Беллингем задал слишком высокую планку в свой первый сезон в Мадриде (сезон-2023/2024) – оформил 23+13 по «гол+пас» в 42 встречах во всех турнирах. Карло Анчелотти предоставил ему максимально свободную роль в атаке – Джуд играл чуть ли не второго форварда. А потом всё изменилось. Раскачался Винисиус. Пришёл Килиан Мбаппе. Британец опустился глубже и стал жертвой своей тотальной универсальности.

Джуд действительно умеет на поле абсолютно всё. Положить дубль Мексике и заблокировать опаснейший удар в собственной штрафной – пожалуйста. Среагировать на отскок после ошибки вратаря – вообще спокойно. Только вот в «Реале» Беллингем попал в зону турбулентности. Летом 2025-го перенёс операцию на плече. Долго вкатывался в сезон. И ушёл в глубину поля при Хаби Алонсо, который буквально закрывал Беллингемом все функциональные дыры.

Англичанин сосредоточился на связках между линиями, прессинге и подстраховке партнёров. Даже Арда Гюлер получил более объёмную роль в атаке. 8+5 в 40 матчах во всех турнирах – нормальные цифры для центрального полузащитника. Но не для Беллингема. Он стал менее ярким (не по своей воле), а потом получил травму бедра в самый важный отрезок сезона – пропустил встречи с «Бенфикой» и «Сити» в ЛЧ. Вернулся в старт только в печальной ответке с «Баварией» (3:4).

Тем не менее Тухель взял Беллингема на ЧМ-2026. Потому что слишком глупо было отказываться от качеств Джуда. Оставался только один вопрос – раскроется хавбек «Реала» или нет. Раскрылся.

Джуд Беллингем Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тухель избавил Беллингема от главного недуга – неопределённости роли. В «Реале» Джуд бегает на разных позициях – «восьмёрка», «десятка», чистый опорник, был даже левым полузащитником. В Англии он формально закреплён на позиции атакующего хавбека. Без мяча играет роль агрессивного ЦПЗ – выдвигается в прессинг, накрывает оппонента, запускает давление. С мячом превращается в главную пробивную силу из глубины – меняет позицию, перегружает ключевые зоны (перед штрафной + левый полуфланг), врывается вторым темпом в штрафную, ищет освобождённые Гарри Кейном коридоры.

Беллингема невозможно контролировать. Персонально играть по нему нет смысла – уведёт за собой в центр поля и подготовит пространство для партнёров. В штрафной защитникам тоже хватает проблем – всегда есть Кейн. Норвегия закрыла форварда «Баварии», но с Джудом такой трюк уже не прокатил.

Скрытая сторона великолепия Беллингема – подстраховка от Деклана Райса и Эллиота Андерсона. Многомиллионные опорники выжигают центр поля и дают Джуду возможность в свободном режиме перемещаться возле чужой штрафной.

Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Дэн Бёрн Фото: Dan Mullan/Getty Images

Ещё один фактор – партнёры доверяют Беллингему + он сам надел «геройский костюм». И это огромный контраст по сравнению с Кейном, у которого есть уникальная черта – он порой растворяется в ключевых матчах (хотя с ДР Конго затащил – крайне редкий случай для Гарри). Джуд как бы говорит: «Парни, просто дайте мне мяч, и я всё сделаю». С Норвегией так и было – при 0:1 ворвался в чужую штрафную и исполнил сольный номер.

Джуд — ментальный монстр

При Гарете Саутгейте сборной Англии не хватало внутренней мощи. Тянули до серий пенальти, перекатывали мяч, даже когда уступали в счёте. Беллингем играл, однако его будто поглощала общая атмосфера уныния.

Сборная Тухеля – совершенно другая. У этой команды многое не получается (о чём говорит и сам тренер), но в нужные моменты включается «особый режим». Джуд неплохо сформулировал это в интервью после матча с Норвегией, когда прокомментировал слова Тухеля о недовольстве качеством игры.

Джуд Беллингем полузащитник сборной Англии «Возможно, он [Тухель] не знает, каково это — играть в таких условиях против Холанда, Эдегора, Нусы, Сёрлота. Противостоять такой команде непросто. Думаю, мы постарались создать позитивную атмосферу — и нам нужно поддерживать её перед полуфиналом. Не могу не похвалить ребят. Невозможно выигрывать каждый матч, просто перекатывая мяч и делая по тысяче передач. Иногда приходится побеждать любой ценой, даже немного в грязном стиле, и сегодня вечером мы снова это сделали».

Удивительная картина – тренер критикует футболистов, а лидер команды выходит на интервью и защищает коллективный труд. Англия прошла в полуфинал на зубах – оформила камбэк с ДР Конго (2:1), в меньшинстве выжила в замесе с Мексикой (3:2), каким-то образом сломала очень сильную Норвегию (команду Столе Сольбаккена нельзя недооценивать, тут Беллингем абсолютно прав). Менталитет! А ведь Джуду всего лишь 23 года. Хотя тут обязательно надо вспомнить, что Беллингем уже в 19 бегал с капитанской повязкой в дортмундской «Боруссии».

Чем хуже складывается матч – тем активнее становится Беллингем. Он постоянно просит мяч и даёт команде необходимую энергию. «Он кайфует от футбола в любых условиях, – рассказывает партнёр по команде Морган Роджерс. — Джуд демонстрировал это на каждом тренировочном сборе. И вне сборов он именно такой человек. Видны его стремление к победе, его целеустремлённость, насколько для него важно решать исход матчей и быть тем, кто поведёт нас вперёд».

Мы говорим о битве между Килианом Мбаппе и Лионелем Месси. Но тут вырос ещё один человек, который хочет, чтобы Кубок мира ассоциировался с его именем. И пока что у него всё получается. Беллингем забивает как нападающий. Продвигает мяч как плеймейкер. Обороняется как топовый бокс-ту-бокс, закалённый в битвах за «Бирмингем» в Чемпионшипе. Самый тотальный игрок турнира прямо сейчас.