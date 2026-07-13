ЧМ-2026 уже выиграла Европа. А полуфиналы получились историческими ещё до их старта

Так сложилась ситуация только на этом чемпионате мира или это вполне логичная закономерность? Разбор.

Европа победила остальные континенты на ЧМ-2026. Даже если чемпионом станет Аргентина, ничего не изменится. Среди восьми лучших команд первенства шесть оказались с нашего континента. Один представитель от Африки – Марокко, которое вылетело от Франции. Плюс Аргентина, представляющая Южную Америку. Среди 16 лучших команд мы видели ещё Бразилию, Колумбию и Парагвай (все – Южная Америка), США, Канаду и Мексику (все – Северная Америка), а также Египет (Африка). Но эта семёрка покинула турнир, оставив в четвертьфиналах всего две неевропейские страны. А к полуфиналам осталась лишь одна.

Подождите. А в этом есть что-то удивительное?

На самом деле – да. Факт, о котором вы, возможно, не знали: всего дважды страны Старого Света выигрывали ЧМ, когда он проходил за пределами родного континента. Но оба раза это случилось в XXI веке. Испания победила в ЮАР в 2010-м, а через четыре года Германия сделала это в Бразилии. Лишь два триумфатора за почти 100-летнюю историю турнира. Исключительность, которую нельзя игнорировать.

И вообще, в последний раз так много слотов на стадии четвертьфинала (на турнире за пределами континента) европейцы получали аж в 1994 году. Тогда среди восьми лучших было семь европейских представителей. Турнир, к слову, тогда тоже принимали США. А в 1/4 финала из остального мира забралась только Бразилия. Остальные участники – Румыния, Швеция, Нидерланды, Германия, Болгария, Испания и Италия. Правда, это не помешало представителям Южной Америки сначала хлопнуть нидерландцев (3:2), потом разобраться со шведами (1:0) и в драматичной серии пенальти в финале победить Италию (0:0, 3:2 пен.).

Бразилия – победитель ЧМ-1994 Фото: Henri Szwarc/Getty Images

Но не будем смотреть так далеко в прошлое, а вспомним, например, турнир в Катаре. Там среди восьми лучших оказались три команды не из Европы – Марокко, Аргентина и Бразилия. А в полуфинал вышли две – марокканцы и аргентинцы. Последние в итоге и победили. Ну и важный момент: турнир проходил в Азии.

Почему для сборных из Европы важно место проведения турнира?

В первую очередь из-за климата. Публично эта тема широко не очень обсуждалась, однако многие в курсе: европейские сборные беспокоила жара в Северной Америке. И не только она – например, стадион в Мехико находится на не самой привычной высоте над уровнем моря – 2200 м, это один из самых солидных показателей в мире. Кто-то скажет: условия одинаковые для всех – и будет прав. Но если говорить объективно, они привычнее для команд из Америки как таковой.

Сборная Англии во время паузы на водопой Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Интересный факт: европейские сборные выиграли лишь в 3 из 10 первых матчей чемпионата мира. Например, главный тренер Бельгии Руди Гарсия не стал списывать ничью с Египтом на погоду: «Будь то 10°С или 30°С, мы должны были сыграть лучше». Мурата Якина тоже пытались вывести на комментарии о погодных условиях после ничьей Швейцарии с Катаром. Но не добились этого – тренер рассуждал об игре своей команды, а не о сторонних факторах.

При этом некоторые заранее озаботились решением этой проблемы. Англия, например, перед турниром отправилась в Канзас-Сити, где работала в том числе с акцентом на климатические особенности. Сообщалось, что часть тренировок проходила в специальных климатических палатках, чтобы организм игроков быстрее адаптировался к жаре и влажности. Неизвестно, делали ли так другие сборные, однако какие-то дополнительные методы часть из них наверняка использовала.

Итоговая статистика группового этапа в противостоянии Европа – Остальной мир – 17 побед, 12 ничьих и 7 поражений. Предполагалось, кстати, что сложнее других будет как раз англичанам, которые в 1/8 финала играли на высокогорье в Мехико. Матч был реально тяжёлый, но они в итоге забили трижды и, играя в меньшинстве, прошли дальше.

А что с Южной Америкой?

Очевидно, что главными соперниками для европейцев должны были стать команды из Южной Америки. Концептуально этого не случилось. Даже если Аргентина выиграет турнир, всего один представитель не из Европы среди четырёх лучших команд – это мало. Хуже в XXI веке было только в 2006-м и 2018-м (ни одного).

Понятно, что базовое объяснение этому – уровень игроков европейских сборных, которые преимущественно не только играют, но и растут в лучших лигах планеты. Регулярно варятся в высококонкурентной среде, работают с элитными тренерами и имеют большой опыт игры в топ-матчах и на вылет. Более очевидным это преимущество становится в матчах плей-офф.

Казалось бы, очень тяжёлая и блёклая Бельгия выбила бегущую и дерзкую сборную США с удивительным прагматизмом. Хотя американцы точно не считались аутсайдерами в этой паре.

Умелая Швейцария дожала энергичную Колумбию, которая считалась едва ли не самой симпатичной сборной своего континента и одной из надежд Южной Америки на турнире.

И самый явный пример – Норвегия, не игравшая на чемпионатах мира с 1998 года, но высадившая Бразилию Карло Анчелотти. В том числе благодаря дисциплине, концентрации и готовности реализовывать любые моменты.

Сборная Аргентины на ЧМ-2026 Фото: Carl Recine/Getty Images

Эти примеры не доказывают и не опровергают тезис, что футбол в Южной Америке в кризисе. Оттуда, как и всегда, немало талантов, подавляющая часть из которых уезжает как раз в Европу. Но и не только туда – рынок Ближнего Востока как минимум частично оттянул на себя внимание. Однако тем не менее Бразилия и Аргентина всегда были, есть и будут претендентами на титул. Просто в последнее время разница между ними и остальными представителями что Южной, что Северной Америки сократилась. США, Канада и Мексика дружно шагнули в плей-офф, Парагвай уложил Германию в 1/16 финала. Ну вы поняли.

Соотношение сборных из Европы и не из Европы в четвертьфиналах ЧМ в XXI веке

Турнир Сборные из Европы / % Сборные не из Европы / % ЧМ-2002 4 команды / 50% 4 команды / 50% ЧМ-2006 6 команд / 75% 2 команды / 25% ЧМ-2010 3 команды / 37,5% 5 команд / 62,5% ЧМ-2014 4 команды / 50% 4 команды / 50% ЧМ-2018 6 команд / 75% 2 команды / 25% ЧМ-2022 5 команд / 62,5% 3 команды / 37,5% ЧМ-2026 6 команд / 75% 2 команды / 25%

Из таблицы выше видно, что европейские сборные по своему представительству доминируют в большинстве четвертьфиналов на ЧМ в этом веке. И всего раз сборные Старого Света количественно уступили остальным – на турнире в ЮАР. При этом победитель всё равно был из Европы (Испания).

О чём это говорит? Что в среднем уровень европейских сборных, как ни крути, выше, чем у остальных. Пример: в четвертьфинале ЧМ-2026 их было 75% (шесть команд) от общего количества, а в 1/16 финала – всего 40,6% (13). То есть спустя две стадии отсева представительство увеличилось почти вдвое.

И фан-факт: впервые в истории чемпионатов мира в полуфинал вышли четыре лучшие команды рейтинга ФИФА. Перед турниром рейтинг был такой:

Испания; Аргентина; Франция; Англия.

Результаты группового этапа удачно разбросали эти команды по разным частям сетки, чтобы эти топ-сборные не встретились до полуфиналов. Для этого им, кстати, пришлось занять первые места в своих группах. Хотя только раз в XXI веке (без учёта ЧМ-2026) все сборные из топ-4 рейтинга ФИФА выходили… в плей-офф ЧМ. Ранее одна обязательно глохла ещё на групповом этапе: Бельгия (2022), Германия (2018), Испания (2014), Италия (2010) и Франция (2002).

Так что, может, всё и правда закономерно.