Реванш Франции и Аргентины или ремейк Евро. Какой финал ЧМ-2026 хотите?

На чемпионате мира осталось увидеть всего четыре матча! Впереди – полуфиналы. Пары получились действительно царскими: Франция зарубится с Испанией, Англия – с Аргентиной. Впервые в истории в 1/2 финала ЧМ сыграют четыре сильнейшие команды согласно рейтингу ФИФА. Так что и финал у нас точно получится великим.
А какую пару в решающей игре ждёте вы? Может, снова хотите посмотреть на Францию и Аргентину? Или не против ремейка финала Евро-2024 между Испанией и Англией? Любой вариант – красота. Но всё же предлагаем проголосовать за приоритетный для вас.
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Испания — Аргентина
Испания и Аргентина не встречались в официальных матчах аж с чемпионата мира 1966 года! Тогда южноамериканцы обыграли европейцев в 1-м туре (2:1). После этого было немало товарищеских встреч. Последние три закончились так: в 2009-м и 2018-м побеждала Испания (2:1 и 6:1 соответственно), а в 2010-м Аргентина разгромила соперника – 4:1. Однако сборные должны были встретиться в Финалиссиме-2026: это матч между победителями Евро и Копа Америка. Но 15 марта 2026 года УЕФА объявил об отмене встречи в связи с угрозами безопасности в Катаре из-за продолжавшегося военного конфликта США и Израиля с Ираном и невозможностью договориться о переносе игры. Теперь есть неплохой шанс всё же встретиться. Ещё одна интрига – битва Ламина Ямаля и Лионеля Месси за трофей. Великое прошлое против шикарного настоящего «Барсы». Ламин уже отправил отдыхать Криштиану Роналду. А теперь отберёт второе золото у Лео?
Франция — Англия
Битва Франции и Англии – историческое противостояние двух больших европейских держав. Поэтому каждая встреча крайне важна для обеих сторон. Хочется испортить настроение заклятому другу. Впрочем, французы и англичане ещё ни разу не пересекались в финале крупных турниров. Хотя, например, на ЧМ-2022 именно Франция высадила Англию в 1/4 финала (2:1). Теперь у англичан может появиться момент для реванша! А ещё игра точно закончится драматично: либо Франция проиграет во втором финале ЧМ подряд, либо Англия уступит в третий раз кряду в решающей встрече.
Франция — Аргентина
Финал чемпионата мира 2022 года между Францией и Аргентиной – один из лучших матчей в истории футбола. Команда Лионеля Скалони вела в концовке со счётом 2:0, но Килиан Мбаппе за пару минут сравнял. В экстра-таймах сборные обменялись голами, а уже в серии пенальти трофей забрала Аргентина. Неужели мы увидим вторую серию великого противостояния? Кстати, сборные могут встретиться на третьем ЧМ подряд. На турнире 2018 года в России они также выдали концерт в 1/8 финала: тогда встреча закончилась со счётом 4:3. А ещё предстоящий потенциальный матч – битва Килиана Мбаппе и Лео Месси. Тут несколько интриг: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026, кто завершит турнир в статусе главного голеадора в его истории, и, наконец, кто станет двукратным чемпионом?
Испания — Англия
Сборные Испании и Англии сыграли в финале чемпионата Европы 2024 года. Тогда победу в концовке добыла команда Луиса де ла Фуэнте – 2:1. Англия же потерпела поражение во втором финале подряд. Ранее сборная уступила Италии в решающей встрече Евро-2020. У англичан уже вполне может выработаться комплекс финалов. Однако это не означает, что не надо добираться до решающего матча. В Англии уже 60 лет ждут победы на чемпионате мира. А тут ещё и откроется шанс на реванш у Испании за Евро!