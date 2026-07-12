Реванш Франции и Аргентины или ремейк Евро. Какой финал ЧМ-2026 хотите?

На чемпионате мира осталось увидеть всего четыре матча! Впереди – полуфиналы. Пары получились действительно царскими: Франция зарубится с Испанией, Англия – с Аргентиной. Впервые в истории в 1/2 финала ЧМ сыграют четыре сильнейшие команды согласно рейтингу ФИФА. Так что и финал у нас точно получится великим.

А какую пару в решающей игре ждёте вы? Может, снова хотите посмотреть на Францию и Аргентину? Или не против ремейка финала Евро-2024 между Испанией и Англией? Любой вариант – красота. Но всё же предлагаем проголосовать за приоритетный для вас.

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.