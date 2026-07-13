33-й день ЧМ– главное. Испания, Франция, Аргентина и Англия готовятся к полуфиналам. LIVE

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Сегодня, 14 июля, на ЧМ-2026 выходной – у болельщиков уж точно. Фанаты переводят дух, а футболисты готовятся к полуфиналам, в которых Франция сыграет с Испанией, а Англия – с Аргентиной.

Встречи на таком уровне не могут не вызывать интерес. Однако говорят о командах разное. И в ближайшие дни не перестанут.

Один из голов Англии в ворота Норвегии, например, был забит после того, как мяч коснулся троса камеры-паука.

Аргентина двигается по плей-офф валидольно и неуверенно – дожимая соперников исключительно в овертаймах.

Испания выглядит не так ярко, как должна, если учитывать фамилии её лидеров и, в частности, Ламина Ямаля.

У Франции основная пара центральных защитников Салиба – Юпамекано пропустили тренировку.