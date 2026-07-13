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Чемпионат мира по футболу 2026 — 13 июля 2026, онлайн трансляция, главное за день: Аргентина, Франция, Испания, Англия, Месси

33-й день ЧМ– главное. Испания, Франция, Аргентина и Англия готовятся к полуфиналам. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
День перед полуфиналами ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 июля, на ЧМ-2026 выходной – у болельщиков уж точно. Фанаты переводят дух, а футболисты готовятся к полуфиналам, в которых Франция сыграет с Испанией, а Англия – с Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречи на таком уровне не могут не вызывать интерес. Однако говорят о командах разное. И в ближайшие дни не перестанут.

Один из голов Англии в ворота Норвегии, например, был забит после того, как мяч коснулся троса камеры-паука.
Аргентина двигается по плей-офф валидольно и неуверенно – дожимая соперников исключительно в овертаймах.

Испания выглядит не так ярко, как должна, если учитывать фамилии её лидеров и, в частности, Ламина Ямаля.
У Франции основная пара центральных защитников Салиба – Юпамекано пропустили тренировку.

Как команды вышли в полуфинал:
Пророческие слёзы Куртуа после замены. Испания — в полуфинале ЧМ благодаря его сменщику! Пророческие слёзы Куртуа после замены. Испания — в полуфинале ЧМ благодаря его сменщику!
Аномальный гол и топовые 90 минут от Норвегии! Но Беллингем затащил Англию в полуфинал ЧМ Аномальный гол и топовые 90 минут от Норвегии! Но Беллингем затащил Англию в полуфинал ЧМ
Аргентина взялась за старое на ЧМ. И вдруг чудо-голом на 112-й минуте зарешал не Месси! Аргентина взялась за старое на ЧМ. И вдруг чудо-голом на 112-й минуте зарешал не Месси!
Мбаппе повторил худшее за Месси. А потом догнал по голам и вытащил Францию в полуфинал ЧМ! Мбаппе повторил худшее за Месси. А потом догнал по голам и вытащил Францию в полуфинал ЧМ!
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