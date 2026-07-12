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Расписание спортивных матчей 13 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: предсезонка РПЛ, супервывеска в Первой лиге и Летняя лига НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 июля 2026 года
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За чем следить 13 июля: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, «Урал» — «Торпедо» и «Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз»!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз», Летняя лига НБА

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
13 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Летняя лига НБА Подробнее

Интрига: увидим ли Лахина на паркете?

Если Дёмин, Голдин и Ищенко получают большое количество минут в Летней лиге, то у Лахина ситуация не лучшая. Виктор появился на пять минут в игре с «Клипперс», но не сумел набрать очки и в целом был не особо полезен. На очереди игра с «Вашингтоном», где выступает лучший игрок минувшего драфта Эй Джей Дибанца. Увидим ли россиянина и как проявит себя американский форвард?

Не самые удачные игры россиян:
Россияне снова сыграли в Летней лиге НБА. Кто провалился — Голдин или Ищенко?
Россияне снова сыграли в Летней лиге НБА. Кто провалился — Голдин или Ищенко?

⚽️ 17:00: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: яркая афиша перед возобновлением РПЛ

Чемпионат мира – это прекрасно. Но не стоит забывать, что совсем скоро стартует и новый сезон РПЛ. И вот перед нами отличный разогрев. «Зенит» и махачкалинское «Динамо» уже играли 1 июля. Тогда петербуржцы забили два безответных гола бразильским усилием Вендела и Мантуана. Возможно, теперь порадуют россияне? И далеко не факт, что зенитовские. Хотя в семи личных встречах, в том числе товарищеских, неизменно побеждал «Зенит».

Луис Энрике останется в Петербурге?
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Печальные полчаса на ЧМ-2026. Отдалили ли они «Зенит» от продажи Луиса Энрике?

⚽️ 17:00: «Урал» — «Торпедо» Москва, Первая лига, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва претендентов на повышение в классе

Да что там РПЛ, Первая лига вот уже стартует! Причём супервывеской. «Урал» как будто бы подзадержался во втором по силе российском чемпионате. Третий сезон вне Премьер-Лиги – перебор для Екатеринбурга. Нужно сразу же показать болельщикам: ребята, теперь-то мы точно справимся. Тем более пока совсем не понятно, чего ждать от «Торпедо». Разве что очередного возвращения Олега Кононова. Хватило ли времени Александру Сторожуку, чтобы с конца мая во всём разобраться?

Турнирная таблица Первой лиги
Большое превью Первой лиги:
Трансферы, тренерские рокировки и главные претенденты на РПЛ. Большое превью Первой лиги
Трансферы, тренерские рокировки и главные претенденты на РПЛ. Большое превью Первой лиги
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Новости. Футбол
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