«Однажды случайно встретил Месси». Как парень из России попал на работу в «Интер Майами»

Чемпионат мира по футболу – это не только про результаты, но и про неожиданные встречи. Во время одной из поездок на матч мы пересеклись с болельщиком, у которого жизнь сложилась удивительным образом. Его зовут Армен Орджацян. Когда он учился в Москве, то фанател от Месси и стремился работать в футболе. После переезда в США устроился на работу в «Интер Майами», фотографировался с Месси и теперь воспринимает его как привычного соседа.

Армен Орджацян Фото: Из личного архива

– Я переехал в Майами в 2022-м. Мне тогда было 22 года. Прежде всего был шокирован количеством латиноамериканцев. Здесь около 70% населения говорит по-испански. Я и английский знал так себе, а тут ещё один язык важен. С другой стороны, был рад видеть латиноамериканскую культуру. С детства люблю футбол, болею за «Барсу» и персонально за Месси. Особенно после поражения в финале ЧМ-2014. Я потом просыпался в 4:00, чтобы смотреть матчи Аргентины на Кубке Америки. Помню, как он уходил из сборной в слезах в 2016-м. У меня выработалась настоящая привязанность к Месси.

– Это ведь совпадение, что ты переехал именно в тот город, где находится клуб Месси?

– Да. Он только летом 2023 года перешёл в Майами. Если что, это он меня преследует, а не я его.

– Ты устроился в «Интер Майами» без опыта работы в российских клубах?

– В Москве я закончил школу с золотой медалью и учился на экономическом факультете МГУ. Хотел попробовать себя в спортивном менеджменте, но не видел перспектив. А после переезда в США поступил в Международный университет Флориды. Тоже на экономиста, однако параллельно брал курсы как раз по спортивному менеджменту. Здесь никто не зацикливается на своём предмете. Можно изучать экономику и музыку или биологию и менеджмент. Со временем я понял, что для меня построить свою карьеру в спорте в США реальнее, чем в России. Здесь индустрия невероятно развита.

– В какой момент понял?

– Здесь к тебе на занятия регулярно приходят сотрудники клубов. С ними не так сложно знакомиться. К нам приезжали из футбольного «Интер Майами» и баскетбольного «Майами Хит». Вполне реально получить стажировку или даже оффер.

«Те, кто здесь считается ультрас, в Европе – обычные болельщики, а в Турции – домохозяйки»

– А как ты попал в «Интер»?

– Я искал подработку на выходные. Увидел вакансию в клубе на позицию амбассадора партнёрских программ. Она подразумевает работу в дни домашних матчей МЛС. Я отозвался, моё резюме посмотрели, позвали на собеседование. И затем взяли. Ничего особенного. К тому моменту я уже два года жил в США и прокачал английский.

– В чём состоит твоя работа в «Интере»?

– Я посредник между клубом и спонсорами. Помогаю им проводить активации на матчах. Мы обустраиваем фан-зону и прочие объекты спонсоров. Строим палатки, раздаём мерч, помогаем с шоу в перерыве, проводим чемпионаты среди детей, организуем в баре просмотры выездных матчей. Для заведения это полная посадка, а для «Интера» – повышение лояльности.

– Её тяжелее добиваться с учётом того, что клуб основан лишь восемь лет назад?

– Важнее, что в Майами есть команды во всех главных видах спорта – «Хит» в баскетболе, «Марлинс» в бейсболе, «Интер» в футболе, «Пантерз» в хоккее и «Долфинс» в американском футболе. Плюс океан, рестораны, ночные клубы и много чего ещё. Требуется много усилий, чтобы заставить человека сходить на футбол. Все борются, чтобы человек сходил с семьёй именно к ним и потратил в субботу $ 500-600. Хотя в целом тут спорт любят как идею. И даже не так принципиально, что за команда. Фанаты относятся проще, доброжелательнее, все хотят лишь хорошо провести время. Те, кто здесь считается ультрас, в Европе – обычные болельщики, а в Турции – домохозяйки.

Трибуна болельщиков «Интер Майами» Фото: Elsa/Getty Images

– Бывали неожиданные встречи?

– У нас было мероприятие, посвящённое выходу специальной коллекции по случаю 20 лет игры Месси за сборную. Представление формы проходило в VIP-ложе на новом стадионе «Интера». И получалось, что в один день я раздаю футболки фанатам, а в другой – стою на расстоянии вытянутой руки от Джессики Альбы. В таких случаях сначала возникает эйфория, а потом к этому привыкаешь. Сейчас, когда встречаю Месси, уже ощущение, что увидел соседа. Просто человек из твоего района. Хотя другие футболисты по-прежнему вызывают мандраж: «Оооо! Ничего себе, это же Мюллер». Понятно, что Месси больше, но ко всему привыкаешь.

– Ты пересекался с Месси вне матчей и акций клуба?

– Да. Однажды пришёл в обычный батутный центр и случайно встретил Месси. Они с Суаресом там были с семьями. Мне кассир сказал, что не первый раз заглянули. У нас вообще много звёзд. Знакомый выгуливал собаку и встретил Бекхэма. Я недавно видел Арину Соболенко, выходившую из VIP-ложи. Ким Кардашьян, Леброн Джеймс, Карлос Алькарас… Спокойнее к этому отношусь. Хотя, конечно, при встрече в батутном центре подошёл к Месси. Сказал ему, что работаю в «Интер Майами». Сфоткались.

Армен Орджацян и Лионель Месси Фото: Из личного архива

– А где был его знаменитый охранник?

– В тот момент его почему-то не оказалось, хотя летом 2025 года он уже работал с Месси. На матчах, само собой, я сфотографироваться с Месси не могу, даже если оказываюсь на кромке поля для организации шоу в перерыве. С этим всё строго. А вообще, мне преподаватель по спортивному менеджменту говорил, что это плохая практика – работать на команду, за которую болеешь. В первую очередь важно быть не фанатом, а профессионалом. Игры могут отвлекать от работы.

«Если брать официально через ФИФА, то билеты на Аргентину стоили около $ 5 тыс. Обычные места на центре, не VIP»

– Насколько для тебя важно построить карьеру именно в спортивной сфере?

– Сейчас для меня это лишь подработка в выходные, хобби. Честно, там не такие большие деньги – занимаюсь этим для себя. Изначально работал и фотографом в ресторане, и детским аниматором, но сейчас у меня основная работа в офисе – менеджер склада.

– Что за компания?

– Дистрибьютор моторных масел. Я строю маршруты, даю указания водителям, принимаю оплаты, много сижу в Excel. Ну а что касается работы в спорте… В Майами много клубов из разных видов спорта, однако и конкуренция невероятная. Студенты готовы работать бесплатно ради строчки в резюме и нетворкинга. Тут знакомства – это всё. Даже важнее твоей квалификации. Здесь нужно уметь со всеми общаться.

Армен Орджацян на матче Аргентина – Кабо Верде Фото: Из личного архива

– В том числе чтобы достать билеты на ЧМ-2026?

– В этом плане скорее важно мониторить сайты с билетами – и у ФИФА, и у перекупщиков. Я заметил, что в Майами билеты в среднем дороже, чем в других городах США. Если брать официально через ФИФА, то билеты на Аргентину стоили около $ 5 тыс.

– Это VIP-ложа?

– Нет, обычные места, но с хорошим видом. Просто ФИФА ввела динамическую систему ценообразования. Стоимость зависит от спроса, а тут латиноамериканское население, которое обожает футбол. На все матчи огромный спрос. Тем более на Аргентину.

– Сколько в результате отдал за билет?

– $ 2,5 тыс.

– Возможно, это даже считается хорошей ценой.

– Не уверен. Но я кайфанул.