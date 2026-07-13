Главные безработные герои ЧМ-2026

Легенд хватает, но в списке не только они. Некоторые уже фактически нашли новые клубы или близки к продлению контракта, хотя далеко не все.

На ЧМ-2026 сыграла большая группа футболистов, для которых этот чемпионат мира стал, помимо всего прочего, рынком для саморекламы под летнее трансферное окно. У целой группы звёзд завершились контракты с клубами, так что эти игроки получили статус свободных агентов. После завершения выступлений на мировом первенстве надо будет определиться с новой командой. Либо всё-таки продлить истекший договор. Рассказываем, кто в этом длинном списке. Некоторые уже чётко представляют своё будущее. Но, может, кто-то из них окажется в РПЛ?

Ниже топ-10 участников ЧМ-2026 в статусе свободных агентов.

Мохамед Салах, Египет

Стоимость по версии Transfermarkt: € 22 млн

Мохамед Салах Фото: Molly Darlington/Getty Images

34-летний Салах как был, так и остаётся главной звездой сборной Египта. Хотя на ЧМ-2026 элитный форвард не во всех играх выглядел самой яркой фигурой в составе команды Хоссама Хассана. Возможно, мешала травма, полученная на финише клубного сезона. Так или иначе, Мохамед выходил в основе в каждом из пяти матчей на турнире и набрал 1+2. На групповом этапе сделал голевой пас с Бельгией, а затем забил и ассистировал с Новой Зеландией. Да и во встрече с Аргентиной поучаствовал во второй голевой атаке. Салах стал только третьим в составе египтян по ударам (девять, в створ – четыре), но лучшим по пасам под удар (16) и обводкам (8).

Летом Салах ушёл из «Ливерпуля» после девяти сезонов в английском клубе. Где теперь мы увидим великолепного Мо? Различные СМИ и инсайдеры писали, что форвард рассматривает варианты в Саудовской Аравии («Аль-Хиляль» готовит щедрое предложение) и в МЛС, но готов и в Европе остаться. По информации The Athletic, в американской лиге основной претендент на него «Спортинг Канзас-Сити», которым владеет сын египетских эмигрантов Питер Маллук. Получается, по позиции Салах может прийти на место Магомеда-Шапи Сулейманова. В Европе Мо связывают с «Интером», «Ромой», «Ювентусом», «Галатасараем» и «Фенербахче».

Франк Кессье, Кот-д’Ивуар

Стоимость по версии Transfermarkt: € 12 млн

Франк Кессье Фото: Lars Baron/Getty Images

29-летний экс-полузащитник «Барселоны» и «Милана» Кессье – капитан сборной Кот-д’Ивуара. Франк выдал хороший чемпионат мира и помог команде Эмерса Фаэ пробиться в 1/16 финала, где она дала бой Норвегии и уступила только в концовке из-за гола Эрлинга Холанда. У Кессье четыре матча и одно результативное действие – он забил первый мяч во встрече с Германией. Кессье балансировал игру ивуарийцев, вошёл в топ-2 по точным передачам на чужой трети (40).

Франк – свободный агент после ухода из «Аль-Ахли». Можно сказать, освободил место для Эдуарда Сперцяна. В саудовском клубе он отыграл последние три сезона. Сейчас хочет вернуться в Италию, где, по информации Tuttosport, им интересовался «Ювентус». Кессье без ложной скромности заявил по ходу ЧМ-2026, что пригодился бы туринцам.

«Я видел разговоры о «Ювентусе». Скажу лишь одно: я был бы отличным приобретением. Нахожусь в хорошей форме, играю на ЧМ, и я свободный агент. Чего ещё можно желать? Вот почему так много клубов хотят меня, и они правы!.. Мой агент работает, нам поступает много звонков, и это ожидаемо. Я бы тоже подписал себя на таких условиях».

Каземиро, Бразилия

Стоимость по версии Transfermarkt: € 6 млн

Каземиро Фото: Megan Briggs/Getty Images

У 34-летнего Каземиро на ЧМ-2026, как и у всей сборной Бразилии, были и радостные моменты, и провалы. Самое приятное событие для опорного полузащитника, конечно же, гол в ворота сборной Японии. Каземиро поднял команду Карло Анчелотти на камбэк. Это его единственное результативное действие на турнире. Каземиро стал вторым в составе бразильцев – после Дугласа Сантоса – по отборам (14) и поделил второе место с зенитовцем по перехватам (6), кроме того, вошёл в топ-2 ещё и по выигранным единоборствам (27) и точным длинным передачам (15). Однако не обошёлся без результативных ошибок.

В межсезонье Каземиро попрощался с «Манчестер Юнайтед», которому отдал последние четыре сезона карьеры. Тем не менее бразилец ещё не заканчивает. По всей видимости, следующая остановка для опорника – МЛС. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, Каземиро устно согласовал контракт с «Интер Майами» и присоединится к Лео Месси. Это будет мощное усиление для американского клуба! Но только когда официально подпишут договор.

Лука Модрич, Хорватия

Стоимость по версии Transfermarkt: € 3,5 млн

Лука Модрич Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Капитан сборной Хорватии сделал всё возможное, чтобы на ЧМ-2026 его команда прошла дальше 1/16 финала, где «шашечные» вылетели от Португалии. Однако и 40-летний Модрич, понятное дело, уже не тот, что на пике. Его единственное результативное действие в четырёх матчах – голевой пас во встрече группового этапа с Ганой. Зато он стал лучшим в составе хорватов по точным передачам на чужой трети (45) и пасам под удар (7), попал в тройку по отборам (7). Лука точно не провалился на своём последнем чемпионате мира.

Информация о его будущем появлялась противоречивая. Инсайдер Николо Скира утверждал, что Модрич вообще может завершить карьеру после ЧМ-2026. Однако журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бианчин поделился недавно другой новостью: плеймейкер близок к продлению контракта с «Миланом», за который отыграл год после ухода из «Реала». Руководство «россонери» крайне заинтересовано в сохранении Модрича, да и новый главный тренер Рубен Аморим выразил желание поработать с Лукой. Осталось дождаться решения самого хорватского ветерана.

Давид Алаба, Австрия

Стоимость по версии Transfermarkt: € 3 млн

Давид Алаба Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Алабу замучили травмы, поэтому было непонятно, насколько он поможет сборной Австрии на ЧМ-2026. Несмотря на все проблемы, 34-летний центральный защитник сыграл во всех четырёх матча на турнире с первых минут. Показал себя лидером обороны австрийцев, вдобавок сделал голевой пас во встрече с Алжиром. Стал лучшим в команде по точным передачам на чужой половине поля (84) и точным длинным пасам (12), вторым по заблокированным ударам (3), вошёл в топ-3 по доле выигранных единоборств (55%). Хотя Ральф Рангник его берёг – менял в каждой встрече группового этапа.

В летнее окно Альба покинул «Реал» после пяти сезонов в мадридском клубе. Но что дальше – кому интересен немолодой уже футболист с таким букетом серьёзных повреждений? Corriere dello Sport сообщала, что агент Давида предложил своего клиента «Милану» и «Ювентусу». В списке претендентов на защитника назывались также клубы из МЛС, Саудовской Аравии, Турции и «Ред Булл Зальцбург». Так что Алаба, возможно, вернётся в США, чтобы ещё поиграть на американских газонах.

Хамес Родригес, Колумбия

Стоимость по версии Transfermarkt: € 1,5 млн

Хамес Родригес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

34-летняя звезда колумбийского футбола (35 Хамесу исполнилось уже 12 июля) сыграл на ЧМ-2026 даже сильнее, чем ожидалось. Хамес сохранил место в основе – все пять матчей на турнире он начинал в стартовом составе. Особенно заметным было его влияние на атакующие действия команды на групповом этапе. Правда, ни голов, ни голевых передач по итогам чемпионата мира у Родригеса нет. До финального свистка он не доиграл ни разу. Но Хамес стал лучшим в сборной Колумбии по точным пасам на чужой трети (75) и передачам под удар (11).

Полгода перед чемпионатом мира колумбийский плеймейкер провёл в клубе МЛС «Миннесота Юнайтед». Там не феерил – летом стороны разошлись. В мае Хамес заявил, что не собирается завершать карьеру вопреки появившимся на эту тему слухам. Претендентом на полузащитника называли мексиканскую «Америку», а если верить свежей информации от журналиста Руди Галетти, над подписанием Родригеса раздумывает «Лацио».

Рикардо Родригес, Швейцария

Стоимость по версии Transfermarkt: € 1,4 млн

Рикардо Родригес Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ещё один Родригес в списке свободных агентов – ключевой защитник сборной Швейцарии. На чемпионате мира 33-летний игрок выходил в стартовом составе команды Мурата Якина во всех шести матчах, надёжно закрывал свой левый фланг и отметился голевым пасом в четвертьфинале с Аргентиной. Он лучший у швейцарцев по отборам (11) и второй по точным передачам на чужой трети (74), попал в тройку по пасам под удар (7) и выносам мяча (13). В общем, здорово помог своим гигантским опытом.

Но вот с «Бетисом» о продлении контракта Родригес не договорился. Швейцарец покинул Севилью после двух сезонов в испанской команде. Пока никакой конкретной информации о его будущем нет. По словам самого Рикардо, он открыт для любых предложений – «даже для Дубая, Катара, США или Японии». Следовательно, и предложения от клубов РПЛ готов рассмотреть. Кому из наших топов пригодился бы универсальный левый защитник такого уровня? Есть у нас один вариант…

Но там пока говорят, что всем довольны: Карседо ответил, есть ли в «Локомотиве» игроки, которых он хотел бы видеть в «Спартаке»

Эдин Джеко, Босния и Герцеговина

Стоимость по версии Transfermarkt: € 1 млн

Эдин Джеко Фото: Stu Forster/Getty Images

Легенда боснийского футбола выступил на чемпионате мира в 40 лет. Правда, стартовый матч с Канадой пропустил. Судя по всему, Джеко не мог обойтись без паузы по состоянию здоровья. В следующих двух турах группового этапе и в игре 1/16 финала с США Эдин появлялся в основе, впрочем, с американцами был заменён уже через 50 минут из-за травмы. Хотя Джеко продолжал оставаться центральной фигурой в атаках сборной Боснии и Герцеговины, результативных действий он не совершил. Сумел нанести только три удара по воротам, однажды попал в штангу.

Прошедший сезон Эдин завершал в «Шальке», куда перешёл в январе 2026-го. Помог немецкой команде вернуться в Бундеслигу (действительно помог, а не просто поучаствовал в успешном завершении чемпионата – 6+3 в 11 матчах). Как утверждал перед чемпионатом мира инсайдер Скира, клуб из Гельзенкирхена планировал продлить контракт с Джеко ещё на год. Босниец якобы ответил, что примет решение в зависимости от самочувствия. Пока – тишина. Посмотрим, где окажется нападающий после своего «последнего танца» на чемпионате мира.

Эрьян Нюланд, Норвегия

Стоимость по версии Transfermarkt: € 800 тыс

Эрьян Нюланд Фото: Francois Nel/Getty Images

Нюланд наряду с Эрлингом Холандом привёл сборную Норвегии в четвертьфинал чемпионата мира. Сильнее всего впечатлил его перформанс во встрече с Бразилией в 1/8 финала – сейвы 35-летнего голкипера позволили команде Столе Сольбаккена остаться в деле и переломить ход игры. В пяти матчах на ЧМ-2026 Эрьян сделал 16 спасений, парировал 70% ударов и пропустил семь мячей. Норвежцы перед турниром пытались натурализовать россиянина Никиту Хайкина, однако оказалось, что и Нюланд заслуживал того, что сохранить статус первого номера. Правда, в игре с Англией скандинавы пропустили после того, как Эрьян неудачно отбил мяч после удара Моргана Роджерса из-за штрафной.

Тем не менее солидное выступление на ЧМ-2026 должно помочь Нюланду найти новую команду в летнее окно. По окончании прошлого сезона Эрьян ушёл из «Севильи» после трёх лет в Испании. В последний год играл мало. Как пишут норвежские СМИ, голкипер может продолжить карьеру в АПЛ, где сразу пять клубов проявили интерес к Нюланду. Один из вариантов – переход в «Манчестер Сити», но очевидно, что туда его возьмут лишь на роль запасного. Ещё говорят про «Лидс».

Возинья, Кабо-Верде

Стоимость по версии Transfermarkt: € 50 тыс.

Возинья Фото: Francois Nel/Getty Images

Возинья войдёт в историю как мифологический герой ЧМ. 40-летний голкипер тащил сборную Кабо-Верде на чемпионате мира, проведя выдающиеся игры с Испанией (0:0) на групповом этапе и с Аргентиной (2:3) в 1/16 финала. Всего в четырёх матчах на турнире он совершил 18 сейвов, отразил 78% ударов и пропустил только пять мячей. Возинья за какие-то несколько дней превратился из ноунейма в популярного футболиста с десятками миллионов подписчиков в соцсетях.

Однако будущее вратаря из Кабо-Верде в тумане. Предыдущие два сезона он отыграл в клубе второго португальского дивизиона «Шавиш». Летом контракт завершился – Возинья оказался на трансферном рынке. Понятно, что после чемпионата мира интерес к нему будет, но возраст героя ЧМ-2026 не может не смущать потенциальных работодателей. По информации Marca, Возинью, возможно, подпишет «Интер Майами». Тут наверняка не обошлось без рекомендации от Лео Месси, впечатлённого личным противостоянием на поле. Инсайдер Романо сообщил о переговорах с голкипером клубов бразильской Серии В. По словам агента игрока Адилсона да Круза, Возинья с удовольствием рассмотрит и предложения из России.

Кто ещё из заметных участников ЧМ-2026 остался без клуба

Список свободных агентов, сыгравших на ЧМ-2026, на самом деле очень большой. Хватит на несколько команд! Вот ещё целая группа запомнившихся на турнире или просто хорошо известных фигур:

Англия: Джон Стоунз;

Бразилия: Фабиньо;

Германия: Леон Горецка;

Бельгия: Тома Мёнье, Аксель Витсель;

Австрия: Ксавер Шлагер, Флориан Гриллич;

Япония: Такэхиро Томиясу;

Сенегал: Крепен Диатта, Идрисса Гейе;

Кабо-Верде: Райан Мендеш;

ДР Конго: Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Тео Бонгонда, Седрик Бакамбу;

Гана: Джордан Айю, Томас Парти;

Алжир: Рияд Марез, Набиль Бенталеб, Айсса Манди;

Эквадор: Эннер Валенсия;

Иран: Милад Мохаммади, Мохаммад Мохеби, Алиреза Джаханбакш;

Турция: Зеки Челик;

Иордания: Низар Аль-Рашдан;

Узбекистан: Отабек Шукуров;

Кюрасао: Рихедли Базур;

Гаити: Джонни Плесид; Мартин Эксперьянс;

Босния и Герцеговина: Никола Василь;

Австралия: Мэтью Райан;

Мексика: Гильермо Очоа.

Кого вы бы хотели видеть в своём любимом клубе?