От форм 1930 года и свитера Пеле — до аккредитации Зидана и отсылке к стадиону «Спартака». Про Месси в финале 2022-го тоже не забыли.

Уцелевшие реликвии со всех ЧМ в истории. Как в музее ФИФА в США показали турнир в России?

Чемпионат мира ― это не только футбол прямо сейчас, но и огромная история. К которой можно прикоснуться. ФИФА в этом помогает, каждые четыре года открывая филиал своего музея в стране-хозяйке турнира. В 2026-м такой музей открыли в Нью-Йорке прямо у «Рокфеллер-центра».

Музей не такой большой, но с огромным количеством уникальных вещей. Концепция проста — каждому чемпионату мира в истории посвящён свой стенд.

Вот стенды к трём первым чемпионатам мира в Уругвае, Италии и Франции. Можно увидеть форму сборной США с дебютного турнира, на котором она дошла до полуфинала. А также программки того времени и тренировочную форму Италии.

Стенды музея ФИФА к первым трём чемпионатам мира Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к первым трём чемпионатам мира Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к первым трём чемпионатам мира Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Чем ближе к современности, тем круче артефакты. Один из моих фаворитов ― стенд к чемпионату мира в Чили 1962 года. Здесь и тренировочный свитер Пеле, и удостоверение английского судьи Кена Астона с того турнира, а также винил с гимном того чемпионата.

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1962 в Чили Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1962 в Чили Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1962 в Чили Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Чемпионат мира – 1966 — единственный победный для сборной Англии. Вы все прекрасно знаете, что они победили дома немцев благодаря спорному голу и решению судьи Тофика Бахрамова. Здесь, в музее ФИФА, выставлено оригинальное письмо, которое немецкий фанат отправил в офис главного футбольного органа сразу после финала. В письме болельщик призвал ввести систему определения гола. Через 48 лет она действительно будет введена.

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1966 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1966 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1966 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Иногда за артефактами стоят слёзы. Вот стенд с чемпионата мира в Италии 1990 года. Эту жёлтую карточку показали Полу Гаскойну на 87-й минуте полуфинала с ФРГ. Из-за неё Гаскойн пропустил бы из-за дисквалификации финал, если бы Англия туда вышла. Пол разрыдался прямо по ходу матча. А потом плакала и вся Англия, потому что уступила в полуфинале по пенальти.

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1990 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенд с чемпионата мира 1998-го ― любимейший. Слишком много крутых вещей. Футболка лучшего бомбардира турнира Давора Шукера (шесть голов), перчатки бразильского вратаря Клаудио Таффарела, аккредитация главного героя турнира Зинедина Зидана.

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1998 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1998 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1998 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

А вот и стенд к чемпионату мира в России. Его можно рассмотреть на видео. На нём и сборной России место нашлось (после гола в ворота Египта), и формам Франции и Исландии. Тут и подставка под кубок чемпионов мира, и бутсы Марио Манджукича, в которых он играл в финале с французами.

Последний стенд ― чемпионат мира в Катаре. Там тоже есть классный артефакт ― тактика сборной Аргентины при угловых сборной Франции. Можно вспомнить, что Кристиан Ромеро должен был играть по Оливье Жиру, а Лео Месси – сторожить подбор.

Стенд музея ФИФА к ЧМ-2022 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Помимо турнирных стендов, в музее есть ещё две инсталляции. Первая ― стена, на которой написаны имена всех 450 игроков, которые побеждали на чемпионате мира.

Стена с именами всех победителей ЧМ Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Вторая – это то, чем завершается музей – кубок Жюля Риме. Этот трофей вручался за победу на чемпионатах мира до 1970 года включительно. Это копия оригинального трофея. Оригинал был навсегда утерян после похищения в декабре 1983-го. Награду украли из офиса бразильской федерации футбола, где она находилась после того, как страна получила приз на вечное хранение после третьей победы на чемпионате мира.

Кубок Жюля Риме Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

ФИФА можно справедливо ругать за огромное количество проблем на этом турнире, однако за чуткое отношение к истории и наследию хочется похвалить. Музей истории ФИФА слишком хорош. Ещё и вход бесплатный.