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Чемпионат мира по футболу – 2026: все турниры в истории, музей ФИФА, как показали ЧМ в России, что выставили, 13 июля 2026

Уцелевшие реликвии со всех ЧМ в истории. Как в музее ФИФА в США показали турнир в России?
Андрей Панков
Музей ФИФА в США
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От форм 1930 года и свитера Пеле — до аккредитации Зидана и отсылке к стадиону «Спартака». Про Месси в финале 2022-го тоже не забыли.

Чемпионат мира ― это не только футбол прямо сейчас, но и огромная история. К которой можно прикоснуться. ФИФА в этом помогает, каждые четыре года открывая филиал своего музея в стране-хозяйке турнира. В 2026-м такой музей открыли в Нью-Йорке прямо у «Рокфеллер-центра».

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Музей не такой большой, но с огромным количеством уникальных вещей. Концепция проста — каждому чемпионату мира в истории посвящён свой стенд.

Вот стенды к трём первым чемпионатам мира в Уругвае, Италии и Франции. Можно увидеть форму сборной США с дебютного турнира, на котором она дошла до полуфинала. А также программки того времени и тренировочную форму Италии.

Стенды музея ФИФА к первым трём чемпионатам мира

Стенды музея ФИФА к первым трём чемпионатам мира

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к первым трём чемпионатам мира

Стенды музея ФИФА к первым трём чемпионатам мира

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к первым трём чемпионатам мира

Стенды музея ФИФА к первым трём чемпионатам мира

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Чем ближе к современности, тем круче артефакты. Один из моих фаворитов ― стенд к чемпионату мира в Чили 1962 года. Здесь и тренировочный свитер Пеле, и удостоверение английского судьи Кена Астона с того турнира, а также винил с гимном того чемпионата.

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1962 в Чили

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1962 в Чили

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1962 в Чили

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1962 в Чили

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1962 в Чили

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1962 в Чили

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Чемпионат мира – 1966 — единственный победный для сборной Англии. Вы все прекрасно знаете, что они победили дома немцев благодаря спорному голу и решению судьи Тофика Бахрамова. Здесь, в музее ФИФА, выставлено оригинальное письмо, которое немецкий фанат отправил в офис главного футбольного органа сразу после финала. В письме болельщик призвал ввести систему определения гола. Через 48 лет она действительно будет введена.

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1966

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1966

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1966

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1966

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1966

Стенды музея ФИФА к ЧМ-1966

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Иногда за артефактами стоят слёзы. Вот стенд с чемпионата мира в Италии 1990 года. Эту жёлтую карточку показали Полу Гаскойну на 87-й минуте полуфинала с ФРГ. Из-за неё Гаскойн пропустил бы из-за дисквалификации финал, если бы Англия туда вышла. Пол разрыдался прямо по ходу матча. А потом плакала и вся Англия, потому что уступила в полуфинале по пенальти.

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1990

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1990

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенд с чемпионата мира 1998-го ― любимейший. Слишком много крутых вещей. Футболка лучшего бомбардира турнира Давора Шукера (шесть голов), перчатки бразильского вратаря Клаудио Таффарела, аккредитация главного героя турнира Зинедина Зидана.

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1998

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1998

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1998

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1998

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1998

Стенд музея ФИФА к ЧМ-1998

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

А вот и стенд к чемпионату мира в России. Его можно рассмотреть на видео. На нём и сборной России место нашлось (после гола в ворота Египта), и формам Франции и Исландии. Тут и подставка под кубок чемпионов мира, и бутсы Марио Манджукича, в которых он играл в финале с французами.

Последний стенд ― чемпионат мира в Катаре. Там тоже есть классный артефакт ― тактика сборной Аргентины при угловых сборной Франции. Можно вспомнить, что Кристиан Ромеро должен был играть по Оливье Жиру, а Лео Месси – сторожить подбор.

Стенд музея ФИФА к ЧМ-2022

Стенд музея ФИФА к ЧМ-2022

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Помимо турнирных стендов, в музее есть ещё две инсталляции. Первая ― стена, на которой написаны имена всех 450 игроков, которые побеждали на чемпионате мира.

Стена с именами всех победителей ЧМ

Стена с именами всех победителей ЧМ

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Вторая – это то, чем завершается музей – кубок Жюля Риме. Этот трофей вручался за победу на чемпионатах мира до 1970 года включительно. Это копия оригинального трофея. Оригинал был навсегда утерян после похищения в декабре 1983-го. Награду украли из офиса бразильской федерации футбола, где она находилась после того, как страна получила приз на вечное хранение после третьей победы на чемпионате мира.

Кубок Жюля Риме

Кубок Жюля Риме

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

ФИФА можно справедливо ругать за огромное количество проблем на этом турнире, однако за чуткое отношение к истории и наследию хочется похвалить. Музей истории ФИФА слишком хорош. Ещё и вход бесплатный.

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