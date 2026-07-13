Новый конкурент Сафонова в «ПСЖ», поворот в саге «Зенита». Трансферы и слухи за 24 часа

На летнем рынке так же много интересных событий, как и на ЧМ-2026. Свежие трансферы и самые горячие слухи о переходах игроков за последние 24 часа – в нашем обзоре. Новости есть и из Европы, и из РПЛ.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Ахмат» подписал забивного… вратаря

Расул Мицаев Фото: ФК «Ахмат»

У «Ахмата» уже седьмой новичок в летнее трансферное окно. В состав команды Станислава Черчесова добавился голкипер «Велеса» Расул Мицаев. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила € 170 тыс., контракт подписан по схеме «3+1». 23-летний Мицаев прошёл через грозненскую академию «Рамзан» и систему московского «Динамо», а в прошлом сезоне помог «Велесу» подняться в Первую лигу. Сыграл 36 матчей, в которых пропустил 23 мяча и выдал 20 «сухарей», но самым потрясающим его перформансом стал гол в ворота «Машука-КМВ» со своей половины поля!

Главные трансферные слухи дня

Звезда ЧМ-2026 кинул «Ньюкасл» ради «Астон Виллы»!

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби, ставший одним из открытий ЧМ-2026 (набрал 3+2 в четырёх играх на турнире), продолжит карьеру в «Астон Вилле». Об этом написали инсайдеры Флориан Плеттенберг и Фабрицио Романо. Согласно источникам, бирмингемский клуб завершает переговоры с «Фрайбургом».

Ранее сообщалось, что Манзамби близок к переходу в «Ньюкасл», который договорился о трансфере за € 60 млн, но сам хавбек не спешил принимать предложение. Этим и воспользовалась «Астон Вилла», предложившая почти € 70 млн с учётом бонусов. В минувшем сезоне Йохан в 42 матчах Бундеслиги и Лиги Европы набрал 7+6.

Пять клубов из Англии нацелены на героя сборной Норвегии на ЧМ-2026

ПАТРИК БЕРГ Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сборная Норвегии дошла до четвертьфинала ЧМ-2026, а полузащитник «Будё-Глимт» Патрик Берг вырвал по ходу турнира место в основе и стал важнейшей для команды фигурой в центре поля (сделал голевые передачи с Сенегалом и Кот-д’Ивуаром). Игра 28-летнего хавбека впечатлила и навела на мысль о трансфере скаутов сразу пяти английских клубов. По данным TEAMtalk, претендентами на подписание норвежца стали «Вест Хэм», «Бёрнли», «Ковентри», «Халл Сити» и «Ипсвич». Интересно, рискнёт ли Берг отправиться в Англию, учитывая, что в более молодом возрасте у него был неудачный опыт во французском «Лансе»? В сезоне-2026 чемпионата и Кубка Норвегии Патрик набрал 1+2 в 15 матчах.

«Челси» хочет забрать вратаря «Порту» и хавбека «Реала»

«Челси» продолжает собирать команду под нового тренера Хаби Алонсо и нацелен ещё как минимум на двух игроков. Как утверждает инсайдер Экрем Конур, главной целью для усиления вратарской линии стал голкипер «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта. Лондонцы уже готовят шаги к официальному оформлению сделки и могут просто активировать указанную в контракте 26-летнего голкипера опцию выкупа в размере € 60 млн. У Диогу Кошты в прошедшем сезоне Примейры и Лиги Европы 45 матчей, 25 пропущенных мячей и 24 «сухаря».

Помимо этого, «Челси» планирует забрать из «Реала» Эдуарду Камавинга. El Nacional поделился новостью, что лондонский клуб связался с мадридцами для обсуждения трансфера. Хорошо знакомого ему полузащитника хочет подписать лично Алонсо, а «Мадрид» согласится отпустить француза за € 80 млн. У Камавинга в минувшем сезоне 40 матчей в Лиге чемпионов и Примере, он забил два мяча и сделал один голевой пас.

«ПСЖ» нашёл нового конкурента для Сафонова и всё ближе к Торресу

Дзион Судзуки Фото: Molly Darlington/Getty Images

В «ПСЖ» может перейти вратарь сборной Японии Дзион Судзуки, запомнившийся своим выступлением на ЧМ-2026. По информации La Gazzetta dello Sport, парижский клуб уже начал переговоры с «Пармой» по поводу приобретения 23-летнего голкипера. Детали готовящегося трансфера пока неизвестны. В прошедшем сезоне Серии А Судзуки провёл 20 матчей, пропустил 28 мячей и пять раз сыграл «на ноль», при этом почти четыре месяца не выходил на поле из-за перелома руки.

Кроме того, всё ближе к переезду в Париж форвард «Барселоны» Ферран Торрес. Как сообщил Sport.es, «ПСЖ» продолжает активные переговоры с каталонским клубом о трансфере. Продавец оценивает Торреса в € 50 млн, покупатель пока отказывается давать больше € 40 млн и пытается выиграть время. У Феррана в завершившемся сезоне 19+3 в 43 матчах Лиги чемпионов и Примеры.

«Ювентус» снова идёт за Томори

«Ювентус» опять пытается подписать центрального защитника «Милана» Фикайо Томори. По данным La Gazzetta dello Sport, игра 28-летнего англичанина очень нравится Лучано Спаллетти, который нуждается в таких опытных футболистах. Полтора года назад туринский клуб уже вёл переговоры о трансфере Томори, но тогда сделка сорвалась. Впрочем, и на сей раз покупка будет зависеть от продаж самого «Ювентуса», в частности, необходимые средства на трансфер может принести уход Федерико Гатти. В прошедшем сезоне Фикайо сделал две голевые передачи в 33 матчах Серии А.

«Зенит» возобновил переговоры по Данило

Данило Фото: Wagner Meier/Getty Images

«Зенит» вернулся к переговорам о приобретении полузащитника сборной Бразилии Данило, который поучаствовал в четырёх матчах ЧМ-2026. Об этом написал журналист UOL Валентин Фурлан. Согласно источнику, сам Данило по-прежнему предпочёл бы переехать в одну из топ-лиг Европы, где им интересовались «Рома», «Наполи» и «Галатасарай». Хавбек очень надеялся, что чемпионат мира сделает ему хорошую рекламу, но, к сожалению для звезды «Ботафого», этого не произошло. Стоимость трансфера Данило, который в сезоне-2026 набрал 10+3 в 20 матчах во всех турнирах, может составить более € 25 млн.

Зоммер уезжает в Бельгию

Покинувший в статусе свободного агента «Интер» вратарь Ян Зоммер нашёл новый клуб. Фабрицио Романо сообщает, что швейцарец подпишет краткосрочный контракт с бельгийским «Брюгге». У голкипера было несколько опций, включая серьёзное предложение из Испании. Но он принял решение присоединиться к бельгийскому клубу.

«Бешикташ» договорился о трансфере с «Арсеналом»

Леандро Троссард Фото: Carl Recine/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что «Бешикташ» достиг договорённости с «Арсеналом» по сумме трансфера за бельгийского вингера Леандро Троссарда. Турки заплатят за футболиста € 20 млн плюс бонусы. Однако это ещё половина сделки: переход согласовали клубы, но сам Троссард ещё не дал согласия. Теперь «Бешикташу» нужно убедить 31-летнего вингера.

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