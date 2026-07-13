Противостояние Франции и Испании перевернулось. Но над командой Дешама висит интрига

Франция и Испания встречаются на втором крупном турнире кряду. И опять – в полуфинале. На Евро-2024 испанцы стали настоящим откровением и поразили своей игрой – яркостью, дерзостью и задором, который в первую очередь давали дикие фланги в лице Ламина Ямаля и Нико Уильямса. А французы, наоборот, играли сверхрационально. Читай – тоскливо. Дидье Дешама сильно критиковали. И щитом от критики мог стать только результат в виде титула.

В итоге Испания победила 2:1 с чудо-голом Ламина Ямаля издалека. Не помешало даже отсутствие Дани Карвахаля, схватившего красную карточку в четвертьфинале. На его месте – оппонировать Килиану Мбаппе – вышел ветеран Хесус Навас. А во втором тайме Наваса заменил номинальный центральный защитник Дани Вивьян. Было сложно, но они справились.

Позднее, в 2025-м, между Францией и Испанией был ещё один полуфинал – в Лиге наций. Там испанцы устроили настоящий карнавал – победили 5:4. По счёту можно подумать, что французы не были лишними на этом празднике жизни. Но на самом деле за лихим комбинационным танцем Испании они не успевали вообще. Команда Луиса де ла Фуэнте вела 4:0, а затем – 5:1. Далее она просто до неприличия расслабилась и позволила Франции сделать разницу в счёте минимальной. Однако это лишь картинка. По сути – Испания действовала в разы ярче и должна была выиграть крупно.

Франция — Испания в Лиге наций — 2025 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Сейчас, на чемпионате мира, команды поменялись ролями в том, что касается стиля. Испания не так лиха, как на Евро или в Лиге наций. А Франция, напротив, показывает самый яркий футбол за все годы работы Дешама.

В матче с испанцами в Лиге наций Майкл Олисе уже был в сборной. Однако тогда он только-только появился. К тому моменту он отыграл первый сезон в «Баварии» и лишь осваивался в роли большой звезды.

Теперь же Олисе – настоящий французский Месси. В перерыве матча с Сенегалом в 1-м туре Дешам сдвинул его с фланга в центр – и полетело! Мбаппе – впереди, на одном краю – Усман Дембеле, на другом – Дезире Дуэ или Брэдли Баркола, «десятка» с широкими полномочиями – Олисе.

Такой бешеной сборной Франции не было, пожалуй, с зидановских времён. Причём это касается и состава, и качества игры. По составу сегодняшняя команда – возможно, вообще сильнейшая в истории. А что касается игры – теперь французы не просто добиваются результата с неотвратимостью катка, разглаживающего всё на своём пути. Они делают это чертовски эффектно!

Уже даже пошли разговоры, что нынешняя Франция – сильнейшая сборная в истории футбола. Не только французского, а вообще – всего. Пока такое утверждение кажется преждевременным. Для верификации величия необходим титул, без этого никак. Однако всё, кроме титула, для претензий на величие у нынешней Франции есть. И трофей тоже, возможно, появится. До него осталось всего два шага.

В полуфинале французов ждёт Испания, которая по сравнению с Евро-2024 и финальным этапом Лиги наций 2025-го слегка потускнела. Был яркий, сияющий металлик, а сейчас – что-то более матовое и спокойное. Нико Уильямс приехал на ЧМ с травмой. Плюс он провёл неудачный сезон за «Атлетик». Играть, как на Евро, он не в состоянии. А другого футболиста на эту позицию с таким же набором качеств у де ла Фуэнте нет. У Ямаля, играющего на противоположном фланге, перед ЧМ тоже случилась травма. Он набирает форму по ходу турнира.

Именно фланги были главным источником испанского блеска на Евро. Игра завязывалась в центре поля, а фланги наполняли её скоростью, давали обострение и динамику. Ямаль, пускай приехал с травмой, и сейчас старается всё это давать. А на месте Уильямса играет Алекс Баэна. Он не про рывки, не про скоростной дриблинг. Баэна – гораздо более плавный, пасовый игрок. Он активно участвует в розыгрыше мяча, но не даёт взрыва.

Сборная Испании на ЧМ-2026 чем-то напоминает команду 2010 и 2012 годов. Речь не об уровне состава, а о манере, методе игры. Команда де ла Фуэнте, как и тогдашняя, великая, с Висенте дель Боске, удушает контролем и вообще никуда не спешит. Не получается вскрыть соперника? Не страшно. Мы будем держать мяч и ждать, когда появится свободная зона. Есть в этом что-то философское – из серии «если долго сидеть на берегу реки...»

Сборная Испании на ЧМ-2026 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испания не играет ярко. 4:0 с Саудовской Аравией и 3:0 с Австрией – это, конечно, здорово. Но тут важно делать скидку на уровень соперников. Австрийцы, конечно, сильнее саудовцев. Однако матч с Испанией команде Ральфа Рангника не удался совсем. А банда де ла Фуэнте в тот день, напротив, была «в ресурсе».

При этом сборной Кабо-Верде испанцы не забили (0:0), а Уругвай, Португалию и Бельгию обыграли минимально. Трудности со вскрытием насыщенной обороны у команды де ла Фуэнте есть. Но в то же время – всего один пропущенный мяч за весь турнир и рекордная «сухая» серия Уная Симона, по ходу которой он сделал всего пять сейвов! Это говорит о том, что Испания почти на давала колоть себя контратаками.

Впрочем, если взять второй тайм с Бельгией – там испанцам иногда приходилось в спешке бежать назад. Таких моментов было немного, но всякий раз команда де ла Фуэнте испытывала дискомфорт. Окажись Бельгия поудачливее, одну из контратак могли и реализовать. И тогда, вполне возможно, у Франции был бы другой соперник по полуфиналу.

Как будет играть Испания – понятно. Мяч, мяч и ещё раз мяч. Испанцам неважно, кто напротив. У них есть философия, и они от неё не отойдут. А вот что предложит Франция – вопрос. Они способны играть в любой футбол. Если захотят, могут даже попробовать забрать у Испании мяч. Однако более вероятным видится вариант, при котором владение будет у испанцев, а Мбаппе, Олисе, Дембеле и Дуэ/Баркола станут пулей нестись вперёд при любом удобном случае.

Соперников с таким уровнем нападения, в частности – с таким контратакующим потенциалом, у Испании на ЧМ ещё не было. Команда де ла Фуэнте может владеть мячом сколь угодно долго, но иногда она всё-таки будет с ним расставаться. И это будет время Франции. У неё впереди невероятные мастера, им хватит минимума моментов, чтобы решить игру.

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле

Впрочем, и у Франции ранее не было таких соперников – настолько отлаженных, спокойных и, что важно, готовых не подстраиваться. Ещё раз: испанцам всё равно, кто напротив. Они будут играть, как привыкли. С одной стороны, для Франции это плюс. Понятно, чего ожидать. С другой – испанцы не отходят от своего стиля, потому что в нём они хороши. Все знают, как будет играть Испания – но пока никто её не победил. Один пропущенный в шести матчах – это сильно.

Французы, к слову, пропустили ненамного больше – два. Один – в концовке встречи с Сенегалом. Второй – в ненужном матче с Норвегией, когда обе команды уже гарантировали себе плей-офф.

Кто забьёт первым – важнейшая интрига встречи Франция – Испания. Этот вопрос важен в любом матче. Но когда играют две настолько близкие по уровню сборные, да ещё и в полуфинале чемпионата мира, значение каждой детали возрастает в разы. В таких матчах не бывает мелочей. Важно абсолютно всё.

У французов, к примеру, пока забивают только нападающие. Причём все, кроме блистательного Олисе. У испанцев более разнообразные голеадоры, если говорить об амплуа. Плюс есть Микель Мерино, который врывается в игру со скамейки и мгновенно делает разницу на самых последних минутах. Уже дважды сыграло!

А начал это Мерино как раз на Евро-2024 – в четвертьфинале с Германией. Испанцы победили, вышли на Францию – и её победили тоже. И затем выиграли Евро.

Однако сейчас – другая история. Снова полуфинал, но – другой турнир, другая Испания и другая Франция. Не будем ничего загадывать. Лучше просто насладимся!