Полуфинал ЧМ-2026, который должен войти в историю! Франция и Испания обещают шоу. LIVE

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Друзья, всем привет! 14 июля — большой день на чемпионате мира. Ведь сегодня нас ждёт первый полуфинал! И вывеска здесь просто космическая.

Франция против Испании — это уже классика. За последние годы команды встречались не раз, и расклад сил в этой паре ещё недавно был однозначным. Испанцы выбили соперника в полуфинале Евро-2024 и затем выиграли турнир. Спустя год французы отлетели ещё и в Лиге наций. Однако с тех пор многое поменялось. Франция сейчас просто прекрасна и двигается по сетке ЧМ катком. Испания же, несмотря на выход в полуфинал, впечатляет уже не так, как год или два назад. Кажется, фаворитом для многих стала Франция, но как будет на деле?

«Чемпионат» проследит за 34-м днём ЧМ-2026 и конкретно за матчем Франция — Испания в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!