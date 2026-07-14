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Франция — Испания: прямая онлайн-трансляция полуфинала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 14 июля 2026

Полуфинал ЧМ-2026, который должен войти в историю! Франция и Испания обещают шоу. LIVE
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
LIVE 34-го дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 14 июля — большой день на чемпионате мира. Ведь сегодня нас ждёт первый полуфинал! И вывеска здесь просто космическая.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция против Испании — это уже классика. За последние годы команды встречались не раз, и расклад сил в этой паре ещё недавно был однозначным. Испанцы выбили соперника в полуфинале Евро-2024 и затем выиграли турнир. Спустя год французы отлетели ещё и в Лиге наций. Однако с тех пор многое поменялось. Франция сейчас просто прекрасна и двигается по сетке ЧМ катком. Испания же, несмотря на выход в полуфинал, впечатляет уже не так, как год или два назад. Кажется, фаворитом для многих стала Франция, но как будет на деле?

«Чемпионат» проследит за 34-м днём ЧМ-2026 и конкретно за матчем Франция — Испания в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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