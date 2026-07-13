Ибрагимович — главная медиазвезда ЧМ-2026. Разносит коллег, игроков и просто кайфует!

Кто главная звезда чемпионата мира? Если брать события самой игры, то здесь могут быть дискуссии – общественность наверняка разделит выбор в зависимости от симпатий. Однако условный пул кандидатов понятен: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Джуд Беллингем и кто-нибудь из сборной Испании – там хватает героев. В блогосфере тоже всё очевидно – стример iShowSpeed забрал на свою страницу в соцсети трансляции, стал главным лицом турнира для молодой аудитории и ежедневно выкатывает кучу разного контента. Но остались и классические медиа, в том числе телевидение, где один персонаж объединяет в себе всё.

Речь, конечно, о Златане Ибрагимовиче – футбольной звезде, которая на время ЧМ-2026 стала экспертом на американском канале Fox, основном вещателе турнира в США. При этом ему потребовалось совсем немного времени, чтобы соединить в себе всё: он классно рассуждает о футболе и своим примером вполне способен показать некоторым, как правильно исполнить то или иное действие. Просто идеальный футбольный эксперт. Однако главное – это заходит и молодой аудитории. Недавняя цифра – короткие видео в соцсетях с Ибрагимовичем пробили отметку в 8 млрд просмотров за время ЧМ-2026. Их канал как раз использует, чтобы интегрироваться в массовую культуру. Сам Златан в своём стиле остался недоволен и заявил, что ему нужно 10 млрд просмотров.

А как вообще Златан оказался на ТВ?

До этого он не был замечен в роли постоянного эксперта какого-то канала. Но перед ЧМ-2026 Fox подобно большим клубам устроил закупку звёзд прошлого для работы на турнире. В пул вошли Зеедорф, Чичарито, Анри и Ибрагимович. Двое последних как раз и стали главными звёздами турнира с точки зрения работы в кадре.

Телевизионные эксперты просто объяснили выбор в пользу Златана: он всегда в тренде, однако при этом не часто мелькает в паблике – то есть интерес к нему у массовой аудитории не потух. Его хорошо знает аудитория США, так как он играл за «Лос-Анджелес Гэлакси». Плюс ему самому это было удобно. Ведь часть жизни он проводит как раз в США, несмотря на частичную занятость в «Милане».

Златан Ибрагимович Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Теперь точно можно сказать, что это 100-процентное попадание продюсеров. Это стало понятно ещё в момент съёмок рекламных роликов, которые на протяжении всего турнира напоминают, где смотреть лучшие студии. Там Ибрагимович выбирает фаворита и приходит к выводу, что ЧМ достойна выиграть только одна команда – Республика Златана. Уже через неделю после старта он получил от Fox документ, где сказано, что его назвали работником месяца, и пошутил, что должен стать генеральным директором канала. А шоу, в котором он работает – его шоу. Остальные – просто наблюдатели.

Главные перформансы Златана на ЧМ

Главный антагонист Златана в кадре – не Анри, а Алекси Лалас – бывший игрок сборной США. И с ним у Ибрагимовича регулярные споры. Один пришёлся ещё на начало турнира, когда Франция обыграла Сенегал. Лалас заявил, что в первом тайме французы проявляли высокомерие к сопернику. Златан его тут же перебил (он с самого начала признавался, что считает именно Францию фаворитом ЧМ): «Это не высокомерие, а уверенность. Хотя невежественные скажут, что это высокомерие. Хорошо, что есть умные люди, которые знают, что это уверенность».

В этот момент Анри смотрел прямо в объектив камеры с широко раскрытыми ртом и явно чувствовал себя неловко. Ведущая была вынуждена вмешаться и быстро сменить тему.

После вылета США в 1/8 финала ЧМ-2026 Ибрагимович встал перед цифровой графикой с американским флагом, чтобы провести свой анализ. Вышло цинично и беспощадно. Не проявляя никакого сочувствия к команде и болельщикам, он с пустым взглядом заявил: «США вылетели. Ваша американская мечта закончилась. В следующий раз назовём это футболом, а не соккером. Окей?» Досталось, кстати, там не только американцам.

В развлекательном сегменте Златан прошёл проверку на детекторе лжи. Так машина показала, что он лгал, когда утвердительно ответил на вопрос, что уважает мнение коллег по студии. А ещё – когда называл себя самым красивым игроком в истории ЧМ. Также выяснилось, что именно Ибрагимович дал совет Эрлингу Холанду не стричь длинные волосы: «Я сказал оставить эти волосы, потому что они приведут его далеко, далеко – туда, куда ты хочешь прийти».

Когда Босния и Герцеговина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира, Ибрагимович прослезился в прямом эфире: «Это то, ради чего существует футбол. Особенно для Боснии, если учитывать, сколько эта страна настрадалась. Видеть счастье этих людей… Я очень эмоционален, у меня мурашки по коже. Там корни моего отца. Видеть 70 000 поющих болельщиков – для меня боснийские фанаты уже выиграли чемпионат мира».

Свежая громкая цитата – по поводу игры Нони Мадуэке в первом тайме матча с Норвегией.

Златан Ибрагимович бывший нападающий сборной Швеции «Думаю, что сборная Англии играла вдесятером. Мадуэке был на поле, но каждый раз, когда получал мяч, принимал неверное решение и ходил пешком по полю. На месте Тухеля я бы тоже заменил его, потому что за первые 45 минут он ничего не сделал. Ему не помог даже перерыв на водопой. Если мяч коснулся троса, значит, он коснулся троса. Однако даже если он коснулся кабеля, то выступление этого кабеля было лучше, чем игра Мадуэке».

А как реагируют на слова Златана?

Американская аудитория явно в восторге. Подтверждение этому – рекордные просмотры роликов, хотя понятно, что их аудитория – по всему миру. Телевизионные эксперты тоже считают, что Златан – находка для такого краткосрочного проекта, как чемпионат мира. Он понимает, что вряд ли будет связан с каналом на постоянной основе, поэтому ему нечего терять. И он может вести себя как захочется. Это помогает шведу чувствовать себя раскованно, быть ироничным и оставаться собой.

При этом в Италии, где Ибрагимович занимает роль советника владельцев «Милана», прохладно реагируют на эти перформансы. Впрочем, неудивительно. Ведь самой страны нет на турнире, так что внимания явно меньше. В Швеции и вовсе обиделись и раскритиковали собственную легенду в медиа. Всё дело в том, что он поехал на турнир UFC в Белый дом, вместо того чтобы посетить первый матч команды на турнире. Впрочем, не факт, что Златан сам плотно идентифицирует себя с родиной с учётом того, что сам живёт в США.

Да и наверняка всё это никак его не задевает. Пока журналисты гадают, сколько денег Ибрагимович заработает по контракту с Fox, сам он явно наслаждается. Ведь это и правда только его шоу.