Топ-события вторника: Франция — Испания в полуфинале ЧМ, «Тур де Франс» и баскетбол

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Посмотреть все события 14 июля в Матч-центре
- 🏀 2:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс», Летняя лига НБА
- 🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит», Летняя лига НБА
- 🎦🚴♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 10, Орийак — Лиоран, 166,6 км
- ⚽️ 17:00: «Локомотив» Москва — ЦСКА, товарищеский матч
- ⚽️ 22:00: Франция — Испания, ЧМ-2026, 1/2 финала
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Время в материале указано по Москве.
🏀 2:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс», Летняя лига НБА
Интрига: Ищенко прибавит?
В двух матчах Летней лиги НБА Ищенко не удалось показать себя в полной мере. Всеволод больше сетует на командную игру, когда партнёры просто действуют в одиночку. «Даллас» уступил дважды, настало время побеждать и прибавлять нашему соотечественнику?
🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит», Летняя лига НБА
Интрига: Голдин исправит положение дел?
Голдин отлично смотрится в составе «Майами». И при этом выходит в старте. «Хит» уступили в последнем матче «Орландо», а россиянина немного прикрыли. Владислав даст команде то, что больше всего необходимо?
🎦🚴♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 10, Орийак — Лиоран, 166,6 км
📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: отдохнувший Погачар опасен?
Лидер генеральной классификации Тадей Погачар отдохнул и готов к покорению очередного этапа «Большой петли». На сей раз борьба за первенство пройдёт по маршруту Орийак — Лиоран, где гонщикам уготованы 3600 км высоты. На этой дистанции словенец может оторваться вместе с партнёрами по команде и одержать очередную победу в многодневке. Кстати, у Тадея есть все шансы увеличить отрыв в этот вторник. Он может быть опасен для соперников.
⚽️ 17:00: «Локомотив» Москва — ЦСКА, товарищеский матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: московское дерби перед стартом сезона
Клубы РПЛ готовятся к старту сезона-2026/2027. «Локомотив» и ЦСКА проведут товарищеский матч менее чем за две недели до начала чемпионата. Отличная возможность посмотреть на состояние игроков во встрече с топ-соперником. И шанс подкорректировать ошибки, ведь впереди ещё есть время на тренировки. В отличие от «Зенита» и «Спартака», которые уже в субботу зарубятся за Суперкубок.
⚽️ 22:00: Франция — Испания, ЧМ-2026, 1/2 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто выйдет в финал ЧМ-2026?
Скрытый финал чемпионата мира! Обе команды достойны поднять трофей над головой. Но впереди — лишь полуфинал. Кто-то один отправится в решающую стадию, а кому-то предстоит битва за бронзу. Франция выходила в финал ЧМ на последних двух турнирах. Испания же играла в матче за золото до этого лишь в 2010 году. Сейчас шансы команд равны. Всё решат детали. Нас ждёт поистине грандиозное зрелище!