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Расписание спортивных матчей 14 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Франция — Испания в полуфинале ЧМ, «Тур де Франс» и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 июля 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 14 июля: Локомотив» против ЦСКА в футболе, Ищенко и Голдин в Летней лиге НБА, а также суперафиша на чемпионате мира!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс», Летняя лига НБА

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2026, вторник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Ищенко прибавит?

В двух матчах Летней лиги НБА Ищенко не удалось показать себя в полной мере. Всеволод больше сетует на командную игру, когда партнёры просто действуют в одиночку. «Даллас» уступил дважды, настало время побеждать и прибавлять нашему соотечественнику?

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Как сыграли все россияне?
Главный этап Летней лиги НБА стартовал. Как россияне начали его?
Главный этап Летней лиги НБА стартовал. Как россияне начали его?

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит», Летняя лига НБА

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Голдин исправит положение дел?

Голдин отлично смотрится в составе «Майами». И при этом выходит в старте. «Хит» уступили в последнем матче «Орландо», а россиянина немного прикрыли. Владислав даст команде то, что больше всего необходимо?

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Разбор последней игры Влада:
Россияне снова сыграли в Летней лиге НБА. Кто провалился — Голдин или Ищенко?
Россияне снова сыграли в Летней лиге НБА. Кто провалился — Голдин или Ищенко?

🎦🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 10, Орийак — Лиоран, 166,6 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: отдохнувший Погачар опасен?

Лидер генеральной классификации Тадей Погачар отдохнул и готов к покорению очередного этапа «Большой петли». На сей раз борьба за первенство пройдёт по маршруту Орийак — Лиоран, где гонщикам уготованы 3600 км высоты. На этой дистанции словенец может оторваться вместе с партнёрами по команде и одержать очередную победу в многодневке. Кстати, у Тадея есть все шансы увеличить отрыв в этот вторник. Он может быть опасен для соперников.

Инцидент на прошлом этапе:
Восемь зрителей «Тур де Франс» пострадали после аварии с участием автомобиля для прессы

⚽️ 17:00: «Локомотив» Москва — ЦСКА, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Нет данных
ЦСКА
Москва, Россия

Интрига: московское дерби перед стартом сезона

Клубы РПЛ готовятся к старту сезона-2026/2027. «Локомотив» и ЦСКА проведут товарищеский матч менее чем за две недели до начала чемпионата. Отличная возможность посмотреть на состояние игроков во встрече с топ-соперником. И шанс подкорректировать ошибки, ведь впереди ещё есть время на тренировки. В отличие от «Зенита» и «Спартака», которые уже в субботу зарубятся за Суперкубок.

Что произошло в РПЛ за прошедшую неделю?
Трансферы «Краснодара», новая глава у Угальде, торги за Воробьёва. Главное в РПЛ за неделю
Трансферы «Краснодара», новая глава у Угальде, торги за Воробьёва. Главное в РПЛ за неделю

⚽️ 22:00: Франция — Испания, ЧМ-2026, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в финал ЧМ-2026?

Скрытый финал чемпионата мира! Обе команды достойны поднять трофей над головой. Но впереди — лишь полуфинал. Кто-то один отправится в решающую стадию, а кому-то предстоит битва за бронзу. Франция выходила в финал ЧМ на последних двух турнирах. Испания же играла в матче за золото до этого лишь в 2010 году. Сейчас шансы команд равны. Всё решат детали. Нас ждёт поистине грандиозное зрелище!

ЧМ-2026 Подробнее
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