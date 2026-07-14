Первый новичок «Спартака» летом — из Ла Лиги! Но статистика Парады вызывает вопросы

«Спартак» закрывает первый трансфер в летнее окно. Новичком станет соотечественник главного тренера – испанец Виктор Парада. По информации Marca, московский клуб заплатит «Алавесу» за 24-летнего защитника около € 6 млн, с учётом бонусов сумма сделки может немного вырасти. Парада подпишет контракт до июня 2030 года. Кого же берёт «Спартак» на левый фланг обороны, отпустив в межсезонье Олега Рябчука?

Переговоры по трансферу Парады затянулись. Ещё в конце мая издание AS написало об интересе обладателей Кубка России к защитнику. Тогда же в числе претендентов на Виктора назывались и некоторые другие европейские клубы, в частности, «Сельта» и греческий «Панатинаикос». Сообщалось, что сам Парада хочет перейти в «Спартак», причём не только из-за значительного повышения зарплаты, но ещё и из-за статуса команды – обладающей богатой историей и одной из самых популярных в стране. Однако первое предложение москвичей «Алавес» отклонил, а его спортивный директор Серхио Фернандес сразу заявил, что за Виктора потребуют как минимум € 5 млн. Спустя полтора месяца стороны договорились. К слову, Transfermarkt оценивает Параду в € 4 млн, и это пока его максимальная стоимость за карьеру – ещё год назад он «тянул» всего на € 500 тыс.

Будущий спартаковец знает, что такое столичная жизнь. Он родился и рос в Мадриде. Начинал заниматься футболом в академии европейского топа – «Атлетико». Там тренировался до 12 лет, а потом перебрался в школу другого мадридского клуба – «Райо Вальекано». Перспективного защитника видели в будущем в главной команде. Но уже в 16 лет Виктор покинул «Райо» и отправился в своё первое путешествие за границу. Его подписал «Ред Булл Зальцбург», славящийся умением развивать молодых талантов.

Испанские СМИ рассказывали, что скауты австрийцев шесть раз прилетали в Мадрид и просматривали Параду вживую. После этого парня решили забрать. Впрочем, это было не так просто, поскольку защитника звали к себе крупные испанские клубы. Представители «Ред Булл» убедили Виктора, что в Зальцбурге он получит лучшие условия для развития. Семью впечатлила инфраструктура австрийского гранда: жилой комплекс, 10 натуральных полей, медицинское оборудование и прочее. Всё сделано на высшем уровне, чтобы готовить молодёжь к профессиональному футболу. Параде пообещали скорый дебют за фарм-клуб «Лиферинг», выступающий во втором дивизионе, а сам Виктор перед переездом занимался немецким языком по несколько часов в день.

Тем не менее в «Ред Булл Зальцбург» защитник не заиграл и покинул Австрию уже через два года. Он только однажды попал в заявку «Лиферинга» – в мае 2019-го просидел 90 минут на скамейке запасных, и даже в юношеской Лиге УЕФА (аналоге Лиги чемпионов для игроков U19) Параду не использовали. Судя по всему, от испанца ждали большего. Дебют Виктора во взрослом футболе откладывался. Летом 2019-го его подписал для своей молодёжки «Алавес». Парада стал игроком баскского клуба на следующие шесть лет.

В сезоне-2020/2021 защитник дебютировал за фарм-клуб «Алавеса». Потом его начали отправлять по арендам. Сезон-2022/2023 Виктор провёл в «Реале Унион» из третьего дивизиона чемпионата Испании. Получил стабильную практику – 37 матчей без результативных действий. Набравшись опыта, Парада вернулся в «Алавес». Продолжил выступать за «двойку», но в декабре дебютировал наконец и за первую команду. Поучаствовал в двух играх Кубка Испании, оба раза появлялся в основе. А в январе дважды вышел на замену и в чемпионате – познакомился с Примерой.

Чтобы продолжать прогрессировать, перед сезоном-2024/2025 Парада попросил отпустить его на правах аренды в «Мирандес» из Сегунды. Эта команда собиралась бороться за выживание во втором дивизионе, и молодой тренер Алессио Лиши рассчитывал, что Виктор поможет в решении непростой задачи.

Виктор Парада защитник «Алавеса» «Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Честно говоря, хотел бы улучшить все аспекты в своей игре. Не сосредотачиваюсь ни на чём конкретном. Я защитник, и мне прежде всего нужно усовершенствовать игру в атаке. Но не пренебрегая обороной».

Однако скромный «Мирандес», ко всеобщему удивлению, включился в борьбу за путёвку в Примеру. Финишировал на четвёртом месте – не хватило для прямого выхода в элиту всего двух очков. Команда Лиши отправилась в плей-офф. В полуфинале «Мирандес» победил по сумме двух матчей «Расинг» (3:3 на выезде и 4:1 дома), а финал с «Овьедо» превратился для Парады и его партнёров в настоящую драму. На своём поле «Мирандес» выиграл со счётом 1:0. В ответной встрече на выезде забил быстрый гол, однако в итоге уступил в дополнительное время – 1:3.

Парада провёл 38 матчей, набрал 0+1, заработал восемь жёлтых и одну красную карточку. Играл левого латераля и левого центрального в пятёрке защитников. Выделялся дисциплинированностью, надёжностью, спокойствием на мяче. В отличие от своей команды, Виктор пошёл на повышение – вернулся в «Алавес». А тренера Лиши забрала «Осасуна». К слову, без него и Виктора сенсационный «Мирандес» вылетел из Сегунды.

Парада поставил себе задачу закрепиться в основе «Алавеса». С этой целью даже максимально сократил отпуск – отдыхал летом только 16 дней, чтобы поскорее приступить к тренировкам перед сезоном-2025/2026. Готовил себя во всём как настоящий профи. Виктор верил, что аргентинский тренер Эдуардо Коудет даст шанс, оценит его универсализм.

Виктор Парада против Ламина Ямаля Фото: David Ramos/Getty Images

«Я считаю себя крайним защитником, который может уверенно атаковать, но чувствует себя комфортно, когда ему приходится обороняться, – говорил Парада. – Я многофункциональный игрок. В прошлом сезоне в «Мирандесе» провёл несколько матчей на позиции левого центрального в схеме с пятью защитниками. Думаю, что эта способность адаптироваться помогла мне получить больше игрового времени, чем я изначально ожидал».

В первых двух матчах Примеры Парада действительно попал в основу. После выездного поражения от «Бетиса» (0:1) присел на скамейку – либо выходил на замену, либо оставался в запасе. Но с 11-го тура Виктор стал стабильным игроком стартового состава и почти не выпадал из него. В итоге оказался седьмым в «Алавесе» по проведённому на поле в чемпионате Испании времени (2152 минуты). Новый тренер Кике Флорес, сменивший Коудета в марте, тоже доверял ему. В дебютном сезоне в элите Парада провёл 30 матчей и сделал три голевые передачи – во встречах с «Барселоной» на «Камп Ноу», «Жироной» и «Сельтой». Заработал семь жёлтых карточек и одну красную – его удаление с «Леванте» (0:2) при счёте 0:0 стоило команде очков. Виктор поучаствовал также в трёх встречах Кубка Испании.

Парада сделал себе имя в Примере. Помог «Алавесу» сохранить место в элите – команда финишировала на 14-м месте, в одном очке от зоны вылета. Правда, по данным Sofascore, Виктор по основным статистическим показателям не был среди лучших игроков баскского клуба. Он вошёл в топ-3 разве что по выносам мяча из собственной штрафной. Пожалуй, больше всего смущает статистика выигранных единоборств: только 50% – маловато для защитника с его габаритами (рост испанца – 187 см). В РПЛ борьбы ещё больше, чем футбола, и это может затруднить адаптацию игрока. Да и с точки зрения поддержания атаки Параде действительно нужно прибавлять, тем более «Спартак» больше времени проводит у чужих ворот, нежели аутсайдер Примеры. Вообще, свой единственный гол во взрослом футболе он забил за фарм-клуб «Алавеса» в ноябре 2023-го.

Но Хуану Карлосу Карседо наверняка пригодится универсализм Парады. Тренер «Спартака», как и его коллеги из «Алавеса» и «Мирандеса», вероятно, будет использовать соотечественника и на левом фланге, и в центре обороны. Дальше всё зависит от самого Виктора – ему выпал шанс запустить карьеру в топ-клубе, пусть пока и не испанском.