Теневая звезда Франции на ЧМ с уникальным рекордом! Зажигает так, что «ПСЖ» выложил деньги

Люка Динь 12 лет не играл за сборную на чемпионатах мира. А теперь трудно представить, что он не выйдет в полуфинале с Испанией.

Сборная Франции сыграет в полуфинале чемпионата мира в третий раз подряд. Ранее команда обыгрывала Бельгию (1:0) в 2018 году и Марокко (2:0) в 2022-м. Теперь же в соперниках будет грозная Испания. Скрытый финал! А одним из игроков стартового состава у Франции должен стать 32-летний Люка Динь. Футболист, прошедший путь от балласта в «Барселоне» и вечного неудачника до одного из лидеров национальной команды.

Динь – воспитанник «Лилля». Да-да, ещё один продукт системы клуба. Внутри «Лилля» Люка прошёл все уровни и возрастные категории, а в июле 2010 года подписал свой первый профессиональный контракт. Но за основу дебютировал только в сезоне-2011/2012, всего проведя 18 матчей. На следующий год – уже 44 встречи и дебютный гол в матче квалификации Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

И летом 2013-го Динь ушёл в «ПСЖ». Тогда этот маршрут только-только открылся для главных французских талантов. Парижане ещё не стали гегемонами, но начали собирать крутой состав. За Люка «Лилль» получил € 15 млн – солидная по тем временам сумма. Однако за два сезона парень не сумел стать основным, проведя 44 матча во всех турнирах.

Люка Динь Фото: John Berry/Getty Images

«ПСЖ» был не против продать защитника. Летом 2015 года за Динем пришёл «Ливерпуль», но переход не состоялся. В результате француз ушёл в аренду в «Рому». В Италии Люка воссоединился с тренером Руди Гарсией: ранее они пересекались в «Лилле». И под руководством знакомого специалиста Динь снова засиял – провёл во всех турнирах 42 матча, забил три мяча.

Логичный итог сотрудничества – уход на повышение. В июле 2016-го «Барселона» выкупила Диня у «ПСЖ» за € 16,5 млн. Однако навязать конкуренцию Жорди Альбе у француза не вышло. Впрочем, вряд ли тогда это удалось бы хоть кому-то. За два года у Люка набралось 46 матчей. Второй заход в топ-клуб – второй провал. Хотя одна из причин неудач в Испании – травмы. Например, одну из них он получил весной 2018 года, из-за чего не попал в состав сборной Франции на победный чемпионат мира.

Люка Динь Фото: David Ramos/Getty Images

Уверенность к Диню вернулась после трансфера в «Эвертон». Он перешёл в клуб летом 2018-го, а с осени стал железно основным футболистом, выиграв конкуренцию у легенды «ирисок» – Лейтона Бейнса. По итогам первого сезона в АПЛ Диню вручили две клубные награды: признали лучшим игроком по версии болельщиков «Эвертона», а также лучшим игроком по версии футболистов (было разделено между ним и Идрисса Гейе).

В сезоне-2018/2019 француз провёл 37 встреч, в сезоне-2019/2020 – 39, в сезоне-2020/2021 – 36. Но летом 2021 года в «Эвертон» пришёл Рафа Бенитес. Первое время Люка оставался основным и при испанце, однако к декабрю выпал из состава и даже перестал попадать в заявку. Британские СМИ тогда сообщили, что у Бенитеса и Диня произошёл конфликт. Позже футболист это подтвердил.

Люка Динь экс-защитник «Эвертона» «У нас были не очень хорошие отношения. Было сложно, когда меня на месяц отстранили от команды. Беспрецедентный случай в моей карьере. Но со мной рядом были родные и одноклубники. Если говорить о стиле игры под руководством Бенитеса, то я считал, что мы могли бы больше владеть мячом, уровень игроков позволял. Рафа задал мне вопрос об этом, я ему честно ответил. Никто не устраивал тайных заговоров против тренера, все говорили открыто. Впоследствии, думаю, я оказался прав, потому что его уволили из-за плохих результатов. Бенитес не подходил «Эвертону», у него была неправильная философия».

Динь быстро сменил клуб: уже в январе 2022 года оказался в «Астон Вилле» за € 30 млн. Сначала у француза не получалось пробиться в основу. Его место на левом фланге защиты занимал Алекс Морено. Но в сезоне-2023/2024 они поменялись местами. Морено выбыл из-за травмы, а Динь заиграл так хорошо, что не дал конкуренту пробиться обратно. В итоге Унаи Эмери окончательно отдал Люка левый фланг.

Хотя летом 2024 года появилась забавная новость. Турецкий инсайдер Ягыз Сабунджоглу сообщил, что «Галатасарай» договорился с Динем о трансфере и сделал официальное предложение «Астон Вилле». Люка ответил на пост: «Извините, но это неправда». Тогда Сабунджоглу выложил фотографию официального запроса «Галатасарая», адресованного «Астон Вилле». В нём стамбульцы предлагают отпустить игрока в аренду до конца сезона и просят разрешения провести с ним переговоры.

Та самая фотография

Однако Динь остался в Бирмингеме и продолжил приносить огромную пользу команде. Например, вместе с ним «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы — 2025/2026 и финишировала в топ-4 АПЛ. И, наконец, Динь поехал на чемпионат мира в статусе претендента на место в основе.

За сборную Франции защитник дебютировал ещё в 2014 году и провёл один матч на ЧМ в Бразилии. Затем попал в национальную команду на домашний Евро, однако ни разу не появился на поле. Также Люка пропустил победный ЧМ-2018 и «серебряный» ЧМ-2022. Перед турниром в Катаре в соцсетях появилось смешное видео с детьми футболиста.

На нём они отпраздновали непопадание отца в окончательную заявку сборной Франции, крича: «Папа остаётся с нами!»

29-летний француз был включён в расширенный список, но Дидье Дешам отдал предпочтение другим левым крайним защитникам — братьям Эрнандес. В итоге Динь остался и без золота в 2018 году, и без серебра в 2022-м. Правда, провёл два матча на Евро-2024. На котором Франция не дошла до финала и осталась без медалей.

Зато на чемпионате мира 2026 года Динь вышел в основе уже в четырёх матчах. Он остался в запасе в играх группового этапа с Сенегалом и Норвегией, но появился в старте с Ираком. Также Люка неизменно занимает место слева в защите в плей-офф: провёл 77 минут со Швецией, а также полные матчи с Парагваем и Марокко. 32-летний Динь выиграл конкуренцию у обоих Эрнандесов. Тех самых, которые четыре года назад оставили его без ЧМ.

А ещё в матче с Ираком Люка установил необычное достижение. Он стал первым игроком в истории сборной Франции, кому пришлось ждать 12 лет своего второго матча на чемпионатах мира. Первый состоялся как раз в Бразилии в 2014-м: тогда он провёл 90 минут во встрече с Эквадором.

Теперь Франция с Динем находится всего в двух шагах от цели. И отличный результат команды Дешама – в том числе заслуга опытного защитника. На ЧМ-2026 он демонстрирует реально крутую статистику: совершает в среднем 70,8 касания за игру, отдаёт 86% точных передач, выигрывает 65% единоборств, совершает в среднем 0,8 перехвата, 1,3 отбора, 3,0 возврата и 4,0 выноса. Результативных действий нет, но от Люка прежде всего требуется надёжность. Впереди есть мастера, способные решать эпизоды. А в плане обороны к Диню не может быть никаких претензий. Хотя и на чужую половину он не против подключиться.

Люка Динь на ЧМ Фото: Shaun Botterill/Getty Images

За день до полуфинала с Испанией Фабрицио Романо сообщил: Люка возвращается в «ПСЖ»! Французы заплатят «Астон Вилле» за защитника € 10 млн. Да, в Париже Динь станет сменщиком Нуну Мендеша. Однако нет сомнений, что у опытного игрока будет немало игрового времени.

Впереди у Люка важнейшая миссия. Прямым соперником на фланге станет Ламин Ямаль. И во многом от успешности действий Диня зависит судьба Франции в борьбе за выход в финал.