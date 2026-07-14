Критическая проблема Ямаля на ЧМ. И чем ближе финал, тем она серьёзнее

Первый полуфинальный матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании – для кого-то досрочный финал. Это время, когда главные звёзды должны доказывать свой статус и делать разницу. У французов, впрочем, на протяжении всего турнира хороши Килиан Мбаппе (уже 8+3), Усман Дембеле (5+2) и Майкл Олисе (0+5). У испанцев же атака ассоциируется в первую очередь с Ламином Ямалем. В представлении болельщиков и экспертов вингер «Барсы» – тот, кто может решить исход любой игры в пользу команды Луиса де ла Фуэнте, несмотря на свои 19 лет (исполнилось вчера).

Ямаль, как всегда, уверен в себе – грозит французам. Ламину приятно вспоминать свои предыдущие встречи с этой командой.

В полуфинале Евро-2024 Испания победила Францию – 2:1, а вингер сравнял счёт, отыграв быстрый гол соперника.

В полуфинале Лиги наций год назад испанцы выиграли в феерической перестрелке – 5:4. Ямаль оформил дубль в ворота Мика Меньяна.

Ламин Ямаль вингер сборной Испании «Если Франции и стоит кого-то бояться, так это нас. Ведь именно мы уже выбивали её раньше. Мы не боимся. У Франции есть два варианта: либо дойти до трёх финалов чемпионатов мира подряд, либо проиграть нам три раза кряду».

Тем не менее статистика самого Ямаля на ЧМ-2026 пока далека от топовой. В шести матчах – только один гол. Ламин забил победный мяч в ворота Саудовской Аравии на групповом этапе. Это, разумеется, был его первый гол на чемпионатах мира. А вот первая голевая передача ещё не случилась.

В общем-то, нет ничего страшного в том, что Ямаль не разрывает в каждом матче. Всё-таки он не центрфорвард, хотя некоторые вингеры забили на ЧМ-2026 и побольше. На «золотом» для сборной Испании Евро-2024, где Ламина признали лучшим молодым игроком турнира, у него тоже был лишь один гол в семи матчах – как раз французам в полуфинале. Однако тогда он ассистировал четыре раза за 507 минут. На нынешнем чемпионате мира Ямаль сыграл всего на 100 минут меньше.

Причина, по которой Ламин находится в тени некоторых других звёзд ЧМ-2026, как будто на поверхности – полученная в апреле мышечная травма. Из-за неё вингер пропустил около двух месяцев и не помог «Барсе» на финише сезона. В товарищеских встречах сборной Испании перед чемпионатом мира Ямаль также не участвовал, а в 1-м туре с Кабо-Верде Луис де ла Фуэнте выпустил его на замену лишь на последние 20 минут.

По информации Cadena SER, тренеру рекомендовали как можно меньше нагружать Ламина на групповом этапе из-за риска повторного повреждения. Боли и серьёзного дискомфорта не было, но вероятность рецидива оставалась достаточно высокой. Нехватка практики в эти два месяца тоже не могла не отразиться на его форме. Необходимо провести хотя бы одну-две игры, чтобы поймать ритм.

В плей-офф мир надеялся увидеть настоящего Ямаля. Однако в 1/8 финала с Португалией Ламину не повезло попасть, вероятно, на самого неудобного для себя оппонента – Нуну Мендеша. Прежде в очных противостояниях вингер как минимум не выигрывал дуэли у левого защитника «ПСЖ» и сборной Португалии. Вот и на ЧМ-2026 он, на взгляд со стороны, чувствовал себя некомфортно, пока Мендеша не заменили из-за травмы на 55-й минуте. Потом расцвёл.

Ламин Ямаль в матче с Португалией Фото: Molly Darlington/Getty Images

Де ла Фуэнте, понятное дело, защищает Ямаля. В частности, повреждение у португальца, полученное в подкате против Ламина, тренер сборной Испании объяснил тем, что вингер его команды как следует «накормил» Нуну. Выдаёт желаемое за действительное или называет вещи своими именами?

«Ямаль сыграл один из лучших матчей. Очень важный день для его развития. Травма Мендеша связана с теми нагрузками, которым Ламин его подверг. Он проделал потрясающую работу, вселил страх. Это один из лучших матчей в карьере Ламина. И у него ещё многое впереди. Нам нужно, чтобы он продолжал совершенствоваться», — сказал де ла Фуэнте.

Впрочем, тренер сборной Испании, желая, с одной стороны, поддержать Ямаля, а с другой – выжать из него больше, сам себе противоречит. Через несколько дней после «одного из лучших матчей в карьере Ламина» с Португалией де ла Фуэнте признал – в атаке вингер мог бы сыграть эффективнее. Как и в других играх ЧМ-2026.

Луис де ла Фуэнте и Ламин Ямаль Фото: Carl Recine/Getty Images

«Когда вы видите мотивацию Ямаля, то знаете, что он очень опасен для соперников, – подчеркнул де ла Фуэнте. – Лучшее впереди, потому что пока он ещё не показал той блестящей игры, которую мы ждём. С Португалией был сценарий матча, когда ему пришлось работать в обороне, пока его не потребовалось заменить. Ламин показал свою зрелость, и мы с нетерпением ждём его атакующей мощи».

Взглянем на главные статистические показатели Ямаля в шести матчах на чемпионате мира (данные – Sofascore).

Матч Минуты Удары В створ Пасы под удар Касания мяча Обводки (успешные) Потери мяча Фолы на себе Кабо-Верде 20 2 0 1 36 4/2 12 0 Саудовская Аравия 45 5 2 1 52 2/2 10 0 Уругвай 75 1 0 1 52 12/5 23 1 Австрия 85 6 4 2 60 8/5 17 0 Португалия 90 3 2 0 61 6/3 19 2 Бельгия 90 6 2 0 80 8/4 23 4

Что бросается в глаза из статистики Ламина, так это минимальное количество передач под удар. Партнёры почти не получают от вингера мяч в хороших позициях. Чем ближе решающие матчи ЧМ-2026, тем серьёзнее проблема.

Кроме того, Ямаль зарабатывает на себе мало фолов. Исключением стал только четвертьфинал с Бельгией. Зато по обводкам Ламин – лидер сборной Испании в каждом матче, начиная со 2-го тура группового этапа. Как и по потерям мяча. Это нормально, обуславливается стилем игры. Что касается нацеленности на ворота соперников, то во всех встречах (кроме первой) он поделил первое место или оказался лучшим в составе Испании по количеству ударов. Даже с Уругваем, где никто из испанцев не пробил больше раза.

Если сравнивать выступление Ямаля на ЧМ-2026 с его же перформансом на Евро-2024, то по статистике у звезды сборной Испании снизилось количество передач под удар (с 3,3 в среднем за 90 минут до 1,1), зато увеличилось количество ударов (с 3,2 до 5,1), попаданий в створ (с 1,2 до 2,2) и обводок (с 2,1 до 4,6). То есть Ламин как будто бы стал активнее тянуть одеяло на себя и хуже играть на команду.

При этом Ямаля ни в коем случае нельзя обвинить в том, что он вне системы. Вингер голоден до побед, выдаёт большой объём работы и стягивает на себя двух-трёх защитников – прямого оппонента и страхующих его игроков – благодаря чему создаёт свободное пространство для партнёров. Испания, конечно же, сильнее зависит от его индивидуальных действий, нежели «Барса», хотя бы по той причине, что в национальной команде нет столько времени на постановку игры, как в клубе. Если Ямаль не феерит, сборной Испании нехорошо.

Полуфинал и возможный финал ЧМ-2026 – шанс для Ламина остаться в истории чемпионата мира его героем и уже в 19 лет взять трофей, которым другие поколения испанских футболистов владели только однажды – в 2010 году. Но для этого главный дриблёр ЧМ-2026 (Ямаль – лидер турнира как по количеству попыток обводок, так и по успешным) должен сделать для сборной больше, чем пока сделал на чемпионате мира.