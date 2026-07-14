Сборная Аргентины — без Месси. Кошмар стал бы явью по новому правилу федерации

Отныне из страны нельзя уехать без контракта, если футболист рассчитывает играть за национальную команду. Лео повезло, что родился раньше.

Представьте, если бы Лионеля Месси не было в сборной Аргентины. То есть запрет на его вызов в разные команды – от юношеской до национальной – существовал бы на уровне федерации. И, несмотря на его классную игру в клубах, его бы не отменили. То есть он находился бы в бан-листе. Из-за одного обстоятельства.

Нынешний лидер аргентинцев с таким уже не столкнётся. А вот следующее поколение игроков, которое в теории может приблизиться к Месси по уровню, – вполне. Всё дело в одном внутреннем регламенте, который ещё в начале года приняли в Федерации футбола Аргентины: по его правилам, в национальные команды может вызываться футболист, у которого был хотя бы один профессиональный контракт с аргентинским клубом.

Как это работает и почему правило было принято?

В январе 2026 года капитан одной из молодёжных команд «Ривер Плейт» Лукас Скарлато покинул страну и подписал контракт с «Пармой». Казалось бы, рядовое событие, которое происходит регулярно. Каждый сам выбирает, где жить и за кого играть. Однако в Аргентине это вызвало катастрофическую реакцию, после чего пришлось менять внутренние регламенты. Ведь это не первый случай, когда молодой талант (Скарлато вызывался в сборные U16, U17) покидает клуб, который его воспитал, без всякой компенсации. Всё дело в том, что в стране действует правило так называемой «родительской власти». То есть до достижения совершеннолетия родители могут решать, где их дети будут жить и работать. Этим пользуются агенты футболистов во имя выгоды.

Как было в случае с Лукасом? «Ривер Плейт» сделал несколько предложений по первому официальному контракту. Однако на игрока и его родителей вышел местный агент Мартин Гуастадисеньо и сообщил, что оффер от клуба нужно отклонить. Ведь к парню уже есть интерес из Европы. Он заплатил небольшую компенсацию семье и действительно устроил игрока в «Парму». «Ривер Плейт», который растил футболиста, не получил никакой компенсации, ведь профессионального контракта стороны не заключали. А родители воспользовались своим правом решать за ребёнка. Подобный сюжет не первый: самый известный – переход Матиаса Соуле из академии «Велес Сарсфилд» в «Ювентус», когда игроку было 17 лет. Воспитавшие его ничего не получили, зато туринский клуб в 2024-м продал вингера в «Рому» за € 28,6 млн.

Лукас Скарлато Фото: Из личного архива Лукаса Скарлато

Видимо, сюжет со Скарлато стал последней каплей. Понятно, что федерация не может переписать законы страны, но способна адаптировать их внутри своей компетенции. Поэтому с начала года любой молодой футболист, у которого нет или не было профессиональных контрактов с местным клубом (а они могут подписываться с 16 лет), не может вызываться в юношеские, молодёжную или основную сборную Аргентины. Таким образом федерация хочет защитить клубы от финансовых потерь. Ведь в случае контракта клуб, воспитавший игрока, как минимум получит компенсацию и, возможно, доход с потенциальных последующих продаж.

«По решению нашего президента и исполнительного комитета Ассоциация футбола Аргентины всегда стремится защищать интересы клубов, которые готовят игроков для сборных. Те, кто не понимает этого принципа и выбирает эмиграцию по родительскому праву, не будут вызваны ни в одну команду страны», – заявил куратор молодёжного футбола от федерации Хавьер Мендес Картье.

Нарушает ли это какой-то закон? Нет. В Аргентине выступили несколько юристов, общий посыл выступлений которых понятен: федерация не запрещает игрокам выезд из страны и подписание контрактов с другими клубами до совершеннолетия. Однако вызов в сборную – это то, на что организация влияет прямым образом.

По новым правилам Месси нельзя было бы вызвать в сборную. Как и ряд других игроков

Если бы регламент приняли с учётом уже уехавших по правилу «родительской власти» игроков, Аргентина недосчиталась бы многих звёзд.

Лионель Месси, хоть и тренировался в команде «Ньюэллс Олд Бойз», но в 13 лет покинул академию и переехал в «Барселону». Естественно, первый клуб не получил никакой компенсации. И при таком сюжете Лео не мог бы считаться претендентом на вызов в сборную.

У вратаря Эмилиано Мартинеса тоже не было профессионального контракта с «Индепендьенте», и он в 2010-м подписал соглашение с «Арсеналом». Итог мог бы быть таким же. Как и с Джулиано Симеоне, который хоть и рос в академии «Ривер Плейт», однако в 17 лет оказался в системе «Атлетико», который тренировал и до сих пор тренирует его отец Диего.

Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Джулиано Симеоне Фото: Getty Images

Неизвестно, как интерпретируют правило на случаи реальных семейных обстоятельств для переезда семьи. Условный полузащитник, который занимался несколько лет в академии «Боки», но в 14 или 15 лет из-за рабочих дел родителей перебрался в Италию. И там его пригласила другая академия, а потом он стал звездой. Наверняка такие случаи будут рассматриваться отдельно. Однако если юный футболист до 18 лет осознанно покидает страну и подписывает контракт с зарубежным клубом, то на него накладываются санкции в сборной.

И пока неизвестно, можно ли будет их как-то оспорить.