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Англия — Аргентина, 1/2 финала ЧМ-2026, 15 июля 2026 — Месси мог не играть за сборную Аргентины, новое правило вызова в команду

Сборная Аргентины — без Месси. Кошмар стал бы явью по новому правилу федерации
Дмитрий Зимин
Лионель Месси
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Отныне из страны нельзя уехать без контракта, если футболист рассчитывает играть за национальную команду. Лео повезло, что родился раньше.

Представьте, если бы Лионеля Месси не было в сборной Аргентины. То есть запрет на его вызов в разные команды – от юношеской до национальной – существовал бы на уровне федерации. И, несмотря на его классную игру в клубах, его бы не отменили. То есть он находился бы в бан-листе. Из-за одного обстоятельства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нынешний лидер аргентинцев с таким уже не столкнётся. А вот следующее поколение игроков, которое в теории может приблизиться к Месси по уровню, – вполне. Всё дело в одном внутреннем регламенте, который ещё в начале года приняли в Федерации футбола Аргентины: по его правилам, в национальные команды может вызываться футболист, у которого был хотя бы один профессиональный контракт с аргентинским клубом.

Лионель Месси Подробнее

Как это работает и почему правило было принято?

В январе 2026 года капитан одной из молодёжных команд «Ривер Плейт» Лукас Скарлато покинул страну и подписал контракт с «Пармой». Казалось бы, рядовое событие, которое происходит регулярно. Каждый сам выбирает, где жить и за кого играть. Однако в Аргентине это вызвало катастрофическую реакцию, после чего пришлось менять внутренние регламенты. Ведь это не первый случай, когда молодой талант (Скарлато вызывался в сборные U16, U17) покидает клуб, который его воспитал, без всякой компенсации. Всё дело в том, что в стране действует правило так называемой «родительской власти». То есть до достижения совершеннолетия родители могут решать, где их дети будут жить и работать. Этим пользуются агенты футболистов во имя выгоды.

Как было в случае с Лукасом? «Ривер Плейт» сделал несколько предложений по первому официальному контракту. Однако на игрока и его родителей вышел местный агент Мартин Гуастадисеньо и сообщил, что оффер от клуба нужно отклонить. Ведь к парню уже есть интерес из Европы. Он заплатил небольшую компенсацию семье и действительно устроил игрока в «Парму». «Ривер Плейт», который растил футболиста, не получил никакой компенсации, ведь профессионального контракта стороны не заключали. А родители воспользовались своим правом решать за ребёнка. Подобный сюжет не первый: самый известный – переход Матиаса Соуле из академии «Велес Сарсфилд» в «Ювентус», когда игроку было 17 лет. Воспитавшие его ничего не получили, зато туринский клуб в 2024-м продал вингера в «Рому» за € 28,6 млн.

Лукас Скарлато

Лукас Скарлато

Фото: Из личного архива Лукаса Скарлато

Видимо, сюжет со Скарлато стал последней каплей. Понятно, что федерация не может переписать законы страны, но способна адаптировать их внутри своей компетенции. Поэтому с начала года любой молодой футболист, у которого нет или не было профессиональных контрактов с местным клубом (а они могут подписываться с 16 лет), не может вызываться в юношеские, молодёжную или основную сборную Аргентины. Таким образом федерация хочет защитить клубы от финансовых потерь. Ведь в случае контракта клуб, воспитавший игрока, как минимум получит компенсацию и, возможно, доход с потенциальных последующих продаж.

«По решению нашего президента и исполнительного комитета Ассоциация футбола Аргентины всегда стремится защищать интересы клубов, которые готовят игроков для сборных. Те, кто не понимает этого принципа и выбирает эмиграцию по родительскому праву, не будут вызваны ни в одну команду страны», – заявил куратор молодёжного футбола от федерации Хавьер Мендес Картье.

Нарушает ли это какой-то закон? Нет. В Аргентине выступили несколько юристов, общий посыл выступлений которых понятен: федерация не запрещает игрокам выезд из страны и подписание контрактов с другими клубами до совершеннолетия. Однако вызов в сборную – это то, на что организация влияет прямым образом.

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По новым правилам Месси нельзя было бы вызвать в сборную. Как и ряд других игроков

Если бы регламент приняли с учётом уже уехавших по правилу «родительской власти» игроков, Аргентина недосчиталась бы многих звёзд.

Лионель Месси, хоть и тренировался в команде «Ньюэллс Олд Бойз», но в 13 лет покинул академию и переехал в «Барселону». Естественно, первый клуб не получил никакой компенсации. И при таком сюжете Лео не мог бы считаться претендентом на вызов в сборную.

У вратаря Эмилиано Мартинеса тоже не было профессионального контракта с «Индепендьенте», и он в 2010-м подписал соглашение с «Арсеналом». Итог мог бы быть таким же. Как и с Джулиано Симеоне, который хоть и рос в академии «Ривер Плейт», однако в 17 лет оказался в системе «Атлетико», который тренировал и до сих пор тренирует его отец Диего.

Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Джулиано Симеоне

Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Джулиано Симеоне

Фото: Getty Images

Неизвестно, как интерпретируют правило на случаи реальных семейных обстоятельств для переезда семьи. Условный полузащитник, который занимался несколько лет в академии «Боки», но в 14 или 15 лет из-за рабочих дел родителей перебрался в Италию. И там его пригласила другая академия, а потом он стал звездой. Наверняка такие случаи будут рассматриваться отдельно. Однако если юный футболист до 18 лет осознанно покидает страну и подписывает контракт с зарубежным клубом, то на него накладываются санкции в сборной.

И пока неизвестно, можно ли будет их как-то оспорить.

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