Первый переход в «МЮ», потеря «Арсенала», россиянин — в Испании. Трансферы и слухи дня

Знакомим вас с очередной порцией трансферных новостей. «Манчестер Юнайтед» активно работает на рынке, «Спартак» близок к покупке защитника из Ла Лиги, а российский футболист переехал во второй дивизион чемпионата Испании.

Главные состоявшиеся трансферы

«Манчестер Юнайтед» заполучил легионера из «Челси»

Андрей Сантос Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Андрей Сантос — первый новичок «Манчестер Юнайтед» в нынешнее трансферное окно. У бразильского футболиста есть опыт игры в АПЛ, до этого он выступал за «Челси». 43 матча во всех турнирах, три гола, четыре результативных паса — статистика Сантоса в минувшем сезоне. «МЮ» выложил € 56,3 млн за новичка, а тот подписал контракт до 2031 года. При этом в договоре прописана опция продления. Сантос оказался в «Челси» в начале 2023 года, после чего дважды сгонял в аренду («Ноттингем Форест» и «Страсбург»). Теперь он попробует проявить себя в составе другого английского клуба. «МЮ» покупает Сантоса на фоне срыва перехода другого бразильца – Эдерсона из «Аталанты».

Иосифов вернулся в Испанию

Никита Иосифов Фото: ФК «Спортинг» Хихон

Россиянин Никита Иосифов провёл два предыдущих года в составе словенского клуба «Целе». 72 матча, 20 голов, 18 результативных передач — статистика атакующего футболиста на этом отрезке. Он выиграл чемпионат Словении и Кубок страны. В прошлом сезоне Иосифов забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Россиянин покинул «Целе» в статусе свободного агента и подписал контракт с хихонским «Спортингом» по схеме «1+1». Этот клуб представляет второй по силе дивизион испанского футбола. Ранее Никита уже играл в Испании за «Кастельон», «Мирандес» и вторую команду «Вильярреала».

Зоммер переехал в Бельгию

Ян Зоммер Фото: ФК «Брюгге»

37-летний вратарь Ян Зоммер нашёл себе новую команду. Он покинул «Интер» в статусе свободного агента после трёх проведённых сезонов. Ян подписал контракт с «Брюгге» до 2029 года. Зоммер четыре раза становился чемпионом Швейцарии в составе «Базеля», выигрывал Бундеслигу с «Баварией» и дважды брал скудетто с «Интером». Ранее Фабрицио Романо писал, что Зоммер получил несколько предложений, в том числе выгодный вариант в Испании (были и из Саудовской Аравии), но сделал выбор в пользу бельгийского клуба. Может себе позволить.

Главные трансферные слухи дня

Капитан сборной Бельгии подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед»

Юри Тилеманс Фото: Luke Hales/Getty Images

«МЮ» активно работает над укрепление средней линии. Английский клуб официально оформил сделку по Сантосу и нацелился на капитана сборной Бельгии. По данным Романо, Юри Тилеманс совсем скоро станет игроком «Манчестер Юнайтед». Он уже прошёл медосмотр и вот-вот подпишет контракт. «Астон Вилла» получит € 41 млн. Инсайдер написал в социальных сетях, что стороны согласовали условия сделки. По информации The Athletic, «МЮ» переключился на вариант с 29-летним Тилемансом после того, как приостановил трансфер Эдерсона из «Аталанты».

Троссард покидает «Арсенал» ради «Бешикташа»

Атакующий футболист сборной Бельгии Леандро Троссард продолжит карьеру в Бельгии. Об этом также сообщает Романо. Игрок уже дал согласие на переход и в ближайшее время отправится в Стамбул для прохождения медосмотра. Сумма сделки составит € 18 млн. Ещё € 2 млн прописано в виде бонусов. Троссард подпишет контракт на три года с опцией продления ещё на сезон. 50 матчей во всех турнирах, восемь голов, 10 результативных передач — статистика 31-летнего бельгийца в минувшем сезоне. По информации Романо, заменой для Троссарда в «Арсенале» может стать 24-летний вингер «Брюгге» Христос Дзолис.

Защитник из Ла Лиги отправился на медосмотр для «Спартака»

Защитник «Алавеса» Виктор Парада вылетел в Москву. Там он пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт со «Спартаком» сроком на четыре года. Данные от журналиста AS Хорхе Гарсии. По его информации, московский клуб заплатит за трансфер чуть более € 6 млн. В прошедшем сезоне 23-летний Парада отыграл 33 матча во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с «Алавесом» истекает летом 2029 года.

«ПСЖ» согласовал переход защитника сборной Франции

Фланговый защитник Люка Динь согласился на роль резервиста в «ПСЖ». По данным Романо, французский клуб достиг устной договорённости о контракте с 32-летним футболистом. В ближайшее время столичный клуб активирует опцию выкупа в размере менее чем € 10 млн. Сделку по переходу игрока «Астон Виллы» закроют после чемпионата мира. Сейчас Люка готовится к полуфиналу турнира в составе сборной Франции. 32-летний футболист провёл четыре матча на ЧМ-2026. После завершения турнира Динь вернётся в «ПСЖ», за который играл с 2013 по 2015 год. На этот раз ему уготована роль сменщика Нуну Мендеша.

«Арсенал» готов заплатить за Альвареса € 105 млн

Хулиан Альварес Фото: Carl Recine/Getty Images

Чемпион Англии хотел бы как можно скорее закрыть сделку по переходу нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. The Independent утверждает, что лондонский клуб намерен решить вопрос до начала предсезонной подготовки. Если верить источнику, «Арсенал» готов заплатить за аргентинца € 105 млн. Правда, испанский клуб хотел бы получить примерно € 117 млн. Альварес — главный кандидат на усиление линии атаки «Арсенала». Переговоры ведёт спортивный директор английского клуба Андреа Берта, который ранее работал в системе «Атлетико». В минувшем сезоне 26-летний нападающий забил 20 мячей в 49 матчах.

«Фенербахче» согласовал трансфер Гринвуда

В прошедшем сезоне нападающий Мэйсон Гринвуд забил 26 мячей в 45 матчах на клубном уровне за «Марсель». Теперь его следующая остановка — Турция. Романо утверждает, что стороны согласовали трансфер 24-летнего футболиста в «Фенербахче». Сколько заработает французский клуб? € 40 млн. Ещё в договор включат пункт о бонусной части в размере € 2 млн. А мы поздравим «Манчестер Юнайтед», который заработает более € 10 млн за счёт пункта о доле от последующей перепродажи игрока. Сам Гринвуд подпишет контракт до конца сезона-2029/2030. Его зарплата составит примерно € 10 млн в год.

Одной строкой

Официально: нападающий Пауло Дибала подписал новый контракт с «Ромой». Он рассчитан до 30 июня 2027 года.

Официально: экс-игрок «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен подписал контракт с клубом МЛС «Шарлотт». Он сделал это в статусе свободного агента.

Официально: Торган Азар вернулся в «Ланс», в системе которого находился с 2007 по 2012 год. Бельгиец перешёл в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2028-го.

Официально: нападающий Владимир Хубулов подписал двухлетний контракт с махачкалинским «Динамо». Он перешёл в дагестанский клуб как свободный агент.

Фабрицио Романо: «Аль-Ахли» согласовал трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкау. Саудовский клуб заплатит за переход € 45 млн. Ещё € 5 млн пропишут в виде бонусов.

The Athletic: «Барселона» хочет продать Феррана Торреса, чтобы не выплачивать «Манчестер Сити» € 8 млн. Это произойдёт в том случае, если испанский клуб продлит контракт с игроком.

Globo: «Ботафого» готов продать полузащитника Данило за € 30 млн. Игроком интересуются «Зенит», «Ньюкасл», «Фулхэм», «Комо», «Аталанта», «Рома» и «Галатасарай».

Calciomercato: нападающий «Ромы» Артём Довбик может продолжить карьеру в «Аяксе». Итальянский клуб не готов продавать игрока дешевле € 23 млн.