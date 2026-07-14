В реконструкцию вложили космическую сумму, но игр почти нет. Андрей Панков убедился: и после ремонта там можно телепортироваться в XX век.

Стадион в США на 92 тысячи — без ЧМ. Там Бразилия играла великий матч, а что стало сейчас?

На великолепном и технологичном стадионе «AT&T Stadium» в Далласе сегодня пройдёт полуфинал между Францией и Испанией. Возможно, мы будем вспоминать о нём как об одной из великих игр в истории чемпионатов мира.

И в Далласе уже был один великий матч плей-офф. Но на другой арене. В 1994-м Бразилия и Нидерланды устроили перестрелку в четвертьфинале, которая осталась за бразильцами — 3:2. Они потом и выиграли турнир. Проходила та встреча на стадионе «Коттон Боул». Через четыре года, в 2030-м, ему исполнится 100 лет. Великий стадион, который в 1994-м принял шесть матчей чемпионата мира.

Футболисты сборной Бразилии и Голландии на ЧМ-1994 на стадионе «Коттон Боул» Фото: Neal Simpson/Getty Images

В 2026-м встречи турнира на нём не проводят, лишь тренируются некоторые участники.

Но нельзя упускать шанс прикоснуться к истории.

Тренировка сборной Испании перед полуфинальным матчем с Францией на «Коттон Боул» Фото: Pablo Garcia/Getty Images

«Коттон Боул» затесался среди далласских небоскрёбов и, конечно, очень далёк по типажу от современных стадионов. Это чувствуется сразу при подходе к арене. Вокруг стадиона громадная территория: парк с аттракционами, океанариум. Такие объекты вокруг современных стадионов в США — большая редкость. Так что уже при подходе к арене чувствуется её возраст. И величие.

Фасад стадиона «Коттон Боул» Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Что вообще за название – «Коттон Боул»? Стадион получил нынешний нейминг в честь ежегодного студенческого матча по американскому футболу Cotton Bowl Classic, который начали проводить на арене с 1937 года. В переводе с английского — хлопковая чаша или хлопковая тарелка. В первой половине прошлого столетия хлопок был одним из ключевых секторов экономики Далласа и всего Техаса, отсюда и появилось название сначала студенческого матча, а потом и стадиона.

За почти столетнюю историю стадион четыре раза реконструировали. Последний раз ― в 2025-м. На это потратили почти $ 140 млн, после чего вместимость выросла до сумасшедших 92 тысяч зрителей. Но, несмотря на четыре реконструкции, стадион сохранил свой исторический вид. Например, кассы стадиона помнят, как всё было десятки лет назад.

Кассы стадиона «Коттон Боул» Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Подойти к стадиону можно вплотную, выйти на трибуны – увы, нет. Однако заглянуть внутрь всё равно удалось. Это помогло немного понять, какой арена стала внутри после реконструкции. Она величественная. Особенно впечатляют зрительские скамейки, которые одним видом переносят в XX век. Их отказались менять на кресла даже в ходе последнего ремонта.

Чаша стадиона «Коттон Боул» Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Когда обошёл эту махину вокруг, получилось увидеть даже газон. Кажется, он в идеальном состоянии. Кажется, работники стадиона, которые попали в кадр, сами наслаждались видом, ради которого они старались.

Газон стадиона «Коттон Боул» Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Сейчас «Коттон Боул», несмотря на реконструкцию и сумасшедшую вместимость, принимает не так много спортивных событий. Главная команда города ― «Даллас Ковбойс» – давно проводит матчи по американскому футболу на «AT&T Stadium». В истинный футбол здесь тоже давно не играют. Главное спортивное событие, которое до сих пор принимает стадион, это Red River Rivalry ― один из самых известных матчей студенческого футбола в США. В нём играют команды университетов Оклахомы и Техаса. Только посмотрите, как это красиво.

Матч между университетами Оклахомы и Техаса Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Также за стадионом ещё несколько традиционных знаковых студенческих противостояний, выставочные встречи и концерты.

Можно задуматься: если стадион используется так редко, то зачем вбухивать в его реконструкцию $ 140 млн? Хочется верить, что ответ — в значимости истории. Америка развивается так быстро, а небоскрёбы строятся так стремительно, что в этой гонке можно легко забыть себя. «Коттон Боул» напоминает, как оно было раньше.