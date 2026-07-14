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Первая лига, обзор матчей 1-го тура сезона-2026/2027, видео голов, таблица, результаты: Уфа, Спартак Кострома, Нижний Новгород

Таких стартов в Первой лиге не было 9 лет. У «Нижнего» и «Ротора» — триллер, Юран проиграл
Артём Шувалов
Первая лига, обзор матчей 1-го тура
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У «Спартака» — хет-трик, у «Сочи» — неудача, а «Уфа» разгромила новичка.

Лига Pari официально вернулась! И причём очень ярко – 3,22 гола в среднем за матч. В последний раз такой результативный дебют сезона был в 2017-м, когда команды наколотили 29 мячей в 10 играх. Все детали – в нашем обзоре 1-го тура.

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Убедительная победа «Уфы»

Россия — Лига Pari . 1-й тур
11 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 0
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Исаев – 19'     2:0 Родин – 41'     3:0 Гилязетдинов – 78'    
Удаления: нет / Першин – 38'

Команда Омари Тетрадзе уверенно обыграла «Ленинградец» 3:0, хотя дебют встречи вполне мог сложиться иначе. Уже в начале матча Артемий Укомский не сумел пробить Александра Беленова, а вскоре Даниил Родин (один из многочисленных новичков команды из Ленинградской области) не замкнул подачу с фланга.

«Ленинградец» вышел в Первую лигу с первого места:
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«Уфа» ответила голом Шамиля Исаева. Перелом наступил на 32-й минуте. После удаления Матвея Першина гости остались вдесятером. Незадолго до перерыва Родин отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме окончательный счёт красивым ударом установил Артур Гилязетдинов (отличился в первой же встрече за новую команду). Неудачный старт «Ленинградца» – просто перегорели и развалились в игре с не самым мощным соперником.

«Енисей» увозит три очка из Ульяновска

Россия — Лига Pari . 1-й тур
11 июля 2026, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Печура – 25'     0:2 Тлехугов – 27'     1:2 Яковлев – 35'    

Команда Михаила Белова привычно играла через комбинации, но Сергей Ташуев развалил даже эту хитрую структуру. И это всё без Андрея Окладникова (травма), Яна Цеся, Андрея Мазурина и Амира Батырева! Гости сделали акцент на атаки через правый край – давили в одну точку и всё-таки пробили оборону «Волги».

Главным героем стартового отрезка стал Марат Тлегухов. Новичок «Енисея» оформил 1+1 ещё до перерыва (сначала сделал передачу на Родиона Печуру, потом забил сам). «Волга» сократила отставание в счёте благодаря Владиславу Яковлеву. Почти сразу Александр Саплинов мог сравнять счёт – пробил головой, однако не попал в створ.

После перерыва «Волга» завладела инициативой, но «Енисей» грамотно прессинговал соперников и ловил их на контратаках. В концовке Ростислав Огиенко попал в штангу. В конце хозяева устроили настоящий навал. Самый реальный шанс спасти матч упустил Данил Новиков. Трудная победа «Енисея», добытая в очень усечённом составе.

«Велес» забил один гол и отсиделся в «автобусе»

Россия — Лига Pari . 1-й тур
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Велес
Москва
0:1 Шубин – 55'    

Типичный Роберт Евдокимов против типичного Алексея Стукалова. «Нефтехимик» не прессинговал, предпочитая ждать ошибок соперника в средней зоне, а «Велес» строил игру через вертикальные передачи и быстрый выход вперёд. Под описание матча идеально подойдёт картинка «Ну давай, давай, атакуй».

До перерыва ближе к голу был «Велес». Самый опасный момент возник после удара Карима Гараева на 26-й минуте — Андрей Голубев выручил свою команду. Однако у «Нефтехимика» тоже были шансы. На 20-й минуте Илья Купцов потащил удар Тимура Касимова.

«Велес» теперь без Мицаева. Он ушёл в «Ахмат»:
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Во втором тайме «Нефтехимик» собрался. На 50-й минуте Султан Джамилов пробил в штангу. Впрочем, у Стукалова нашёлся свой ответ. Александр Шубин эффектно разобрался с защитниками и точным ударом в девятку принёс «Велесу» победу.

После забитого мяча гости полностью сосредоточились на обороне. Мощный старт! «Нефтехимик» пока что находится в творческих поисках. Слишком большие потери в атаке привели к итоговой «засухе» у чужих ворот.

Триллер в Нижнем Новгороде

Россия — Лига Pari . 1-й тур
12 июля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Ротор
Волгоград
1:0 Соколов – 31'     2:0 Пополитов – 33'     2:1 Эммерсон – 41'     2:2 Эммерсон – 44'     3:2 Грулёв – 45+3'     4:2 Лапинский – 82'    

Самый динамичный и насыщенный матч тура. «Нижний Новгород» Вадима Гаранина сменил имя и с ноги влетел в Первую лигу – уже к 33-й минуте вели у «Ротора» 2:0. Сначала Артём Соколов головой замкнул идеальную подачу Глеба Шильникова с левого фланга. Спустя несколько минут Глеб Пополитов оказался первым на добивании после удара Николая Калинского – тащер «Ротора» Никита Чагров поддержал коллег по амплуа с ЧМ-2026, отбив мяч перед собой.

Детали закупки «Нижнего Новгорода»:
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Главные трансферы Первой лиги. Эпоха «Ростова» — в «Урале», итальянец — в «Челябинске»

«Ротор» ответил эффектно. Дебютант волгоградцев Эммерсон конвертировал две подачи Артёма Симоняна с угловых в дубль. Центральный защитник забивает два в первом матче за новый клуб – мощь!

Однако ещё до перерыва хозяева вновь вышли вперёд: после удара Соколова мяч попал в руку защитнику гостей, а Вячеслав Грулёв уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме темп немного снизился, но игра не потеряла остроты. Адриан Бальбоа несколько раз был близок к голу. На 82-й минуте именно он пяткой вывел Станислава Лапинского на ударную позицию. Партнёр не подвёл. «Ротор» устроил яркую рубку, однако Дмитрию Парфёнову надо чинить оборону. Весной такого ужаса у своих ворот не было.

Спасение «Сочи» в Ярославле

Россия — Лига Pari . 1-й тур
12 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Порохов – 14'     2:0 Карпов – 47'     2:1 Осипов – 56'     2:2 Ежов – 60'    

А вот у другой вылетевшей из РПЛ команды старт получился неудачным. «Шинник» Дениса Бояринцева здорово начал встречу. На 14-й минуте отличился Илья Порохов. Сразу после перерыва преимущество хозяев удвоил Вадим Карпов – багаж Артёма Булойчика работает.

Однако команда Игоря Осинькина сумела перестроиться. После перерыва сочинцы упростили игру – чаще использовали фланги и навесы, что быстро принесло результат. Александр Осипов сократил отставание на 56-й минуте, а ещё через четыре минуты Роман Ежов сравнял счёт.

В концовке «Сочи» побежал за победой, однако «Шинник» удержал ничью. Более того – ярославцы могли забить в самой концовке. Бодрый обмен ударами. Денис Бояринцев показал, что «Шинник» будет таким же неуступчивым, как и в прошлом сезоне.

Матч имени Амура Калмыкова

Россия — Лига Pari . 1-й тур
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
3 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Калмыков – 24'     2:0 Калмыков – 54'     3:0 Калмыков – 64'     3:1 Мануйлов – 76'    

«Спартак» начал сезон с победы во многом благодаря Амуру Калмыкову, который оформил первый хет-трик нового чемпионата. Нападающий открыл счёт с пенальти на 24-й минуте, а после перерыва ещё дважды поразил ворота гостей. Особенно эффектным получился второй мяч на 54-й минуте — мощный удар издали в верхний угол не оставил шансов голкиперу «КАМАЗа» Артуру Анисимову.

Причём «Спартак» играл в привычном стиле. Состав обновился, но Евгений Таранухин оставил отработанные шаблоны – забросы вперёд, стандарты и загрузка чужой штрафной при любой удобной ситуации.

«КАМАЗа» хватило только на гол Романа Мануйлова. Кострома показала, что настрой на новый сезон здесь очень серьёзный.

Гаджимурадов принёс победу «Челябинску»

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
3 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Бердников – 24'     1:1 Горелишвили – 45+2'     2:1 Гаджимурадов – 56'     3:1 Гаджимурадов – 65'    

«Челябинск» летом активно поработал на трансферном рынке – новички уже приносят результат. Хотя «СКА-Хабаровск» неплохо боролся. Первый тайм прошёл в равной борьбе с моментами у обеих команд. Счёт на 24-й минуте открыл Алексей Бердников. Защитник получил передачу от Ильи Сафронова в штрафной и вторым касанием пробил под дальнюю штангу.

Ответ СКА соорудил новичок Михаил Горелишвили. Опытный плеймейкер пробил низом из-за пределов штрафной и попал точно в угол. А потом наступило время Рамазана Гаджимесси. На 56-й минуте вингер «Челябинска» замкнул прострел Сафронова. Потом открылся под передачу Матвея Урванцева. Его как раз сильно не хватало весной. Получается, вернулась прежняя версия «Челябинска» в атаке. Гаджимурадов огорчил бывшую команду и уверенно ворвался в гонку бомбардиров.

Победа «Торпедо» в самой концовке

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Бородин – 90+2'    

NEW STOROZHUK ERA – «Торпедо» начинает новую жизнь с эмоциональной победы над одним из претендентов на повышение в классе. Матч в Екатеринбурге получился максимально закрытым – в номинации «Сварка тура» здесь не было конкурентов. «Урал» и «Торпедо» весь первый тайм присматривались друг к другу. Самый опасный момент создали хозяева – на 31-й минуте Александр Коротков попал в перекладину.

После перерыва характер игры почти не изменился. «Урал» больше владел мячом, но какой-то креатив предлагали только Илья Ишков и Лео Кордейро. Сильно не хватало Юрия Железнова, который, по слухам, переходит в «Акрон».

Гости терпеливо ждали свой шанс. На 90+2-й минуте Сергей Бородин после подачи Руслана Апекова выиграл верховую борьбу и головой принёс москвичам победу. «Урал» мог отыграться на последних секундах – вратарь Александр Селихов прибежал в чужую штрафную под стандарт и пробил выше ворот. Почти повторил подвиг Алисона в матче с «Вест Бромвичем».

Сергей Юран
Сергей Юран
главный тренер «Урала»

«Ну, скажем так, три момента. Доволен я игрой, доволен отношением игроков, самоотдачей, желанием. О чём мы договаривались, наигрывали, всё это работало. Второй момент — чем я недоволен. Мяч не залетал, к сожалению, блин. Ну и третий, не очень хороший момент… Пропускать на 90-й минуте, конечно, это незаслуженно. Но ничего страшного. Да, бывают такие эпизоды, такие в футболе ситуации, когда, ну, не лезет мяч. Поэтому, в целом подводя итог, как у нас в России говорят: «Первый блин — комом». Самое главное хочу сказать — я задачу решу с командой. В этом даже у меня вообще нет сомнений».

Вопрос – как «Урал» будет выполнять задачу, если команда вообще не работает над усилением состава? Лидеры уходят, а качественных новичков (кроме Короткова и постаревшего Хорена Байрамяна) просто нет.

«Арсенал» перевернул матч за две минуты

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 1
Текстильщик
Иваново
0:1 Филев – 45'     1:1 Магомедов – 68'     2:1 Гоцук – 70'    

Тотально обновившийся «Текстильщик» едва не увёз очки из Тулы уже в 1-м туре. Команда Дмитрия Пятибратова выглядела быстрее и организованнее хозяев, спокойно сдерживала позиционные атаки «Арсенала» и ещё до перерыва вышла вперёд. Под занавес тайма на 45-й минуте после передачи Егора Гуляева отличился Арсений Филёв.

До середины второго тайма рисунок игры почти не менялся. «Текстильщик» владел инициативой. А потом резко остановился – закончились силы. «Арсенал», наоборот, перестроился – Дмитрий Гунько предоставил свободную роль Игорю Горбунову и перешёл на схему 4-4-2. Также хозяева стали активнее использовать навесы. Два кросса Горбунова с правого фланга превратились в два гола. Сначала новичок «Арсенала» Рашид Магомедов забил головой на 68-й минуте. Затем после ошибки на Семёна Фадеева на выходе забил ещё один дебютант – легендарный Кирилл «Магальяйнс» Гоцук.

«Текстильщик» практически ничем не отличается от прошлогодней «Чайки» — высокий темп, быстрые переходы в атаку. Добавился активный прессинг. Но что дальше покажет молодёжь Пятибратова – загадка. И ведь одно дело – привести новую группу футболистов. И другое – удержать всех в строю. В первом тайме «Текстильщик» потерял Александра Роспутько из-за травмы – воспитанник донецкого «Шахтёра» сломал ногу и выбыл на долгий срок. Вылетел ключевой опорник.

«Арсенал» забрал победу в трудном матче и показал всю глубину состава. Это пригодится на длинной дистанции.

«Уфа» на первом месте!
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