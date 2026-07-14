Таких стартов в Первой лиге не было 9 лет. У «Нижнего» и «Ротора» — триллер, Юран проиграл

Лига Pari официально вернулась! И причём очень ярко – 3,22 гола в среднем за матч. В последний раз такой результативный дебют сезона был в 2017-м, когда команды наколотили 29 мячей в 10 играх. Все детали – в нашем обзоре 1-го тура.

Убедительная победа «Уфы»

Команда Омари Тетрадзе уверенно обыграла «Ленинградец» 3:0, хотя дебют встречи вполне мог сложиться иначе. Уже в начале матча Артемий Укомский не сумел пробить Александра Беленова, а вскоре Даниил Родин (один из многочисленных новичков команды из Ленинградской области) не замкнул подачу с фланга.

«Уфа» ответила голом Шамиля Исаева. Перелом наступил на 32-й минуте. После удаления Матвея Першина гости остались вдесятером. Незадолго до перерыва Родин отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме окончательный счёт красивым ударом установил Артур Гилязетдинов (отличился в первой же встрече за новую команду). Неудачный старт «Ленинградца» – просто перегорели и развалились в игре с не самым мощным соперником.

«Енисей» увозит три очка из Ульяновска

Команда Михаила Белова привычно играла через комбинации, но Сергей Ташуев развалил даже эту хитрую структуру. И это всё без Андрея Окладникова (травма), Яна Цеся, Андрея Мазурина и Амира Батырева! Гости сделали акцент на атаки через правый край – давили в одну точку и всё-таки пробили оборону «Волги».

Главным героем стартового отрезка стал Марат Тлегухов. Новичок «Енисея» оформил 1+1 ещё до перерыва (сначала сделал передачу на Родиона Печуру, потом забил сам). «Волга» сократила отставание в счёте благодаря Владиславу Яковлеву. Почти сразу Александр Саплинов мог сравнять счёт – пробил головой, однако не попал в створ.

После перерыва «Волга» завладела инициативой, но «Енисей» грамотно прессинговал соперников и ловил их на контратаках. В концовке Ростислав Огиенко попал в штангу. В конце хозяева устроили настоящий навал. Самый реальный шанс спасти матч упустил Данил Новиков. Трудная победа «Енисея», добытая в очень усечённом составе.

«Велес» забил один гол и отсиделся в «автобусе»

Типичный Роберт Евдокимов против типичного Алексея Стукалова. «Нефтехимик» не прессинговал, предпочитая ждать ошибок соперника в средней зоне, а «Велес» строил игру через вертикальные передачи и быстрый выход вперёд. Под описание матча идеально подойдёт картинка «Ну давай, давай, атакуй».

До перерыва ближе к голу был «Велес». Самый опасный момент возник после удара Карима Гараева на 26-й минуте — Андрей Голубев выручил свою команду. Однако у «Нефтехимика» тоже были шансы. На 20-й минуте Илья Купцов потащил удар Тимура Касимова.

Во втором тайме «Нефтехимик» собрался. На 50-й минуте Султан Джамилов пробил в штангу. Впрочем, у Стукалова нашёлся свой ответ. Александр Шубин эффектно разобрался с защитниками и точным ударом в девятку принёс «Велесу» победу.

После забитого мяча гости полностью сосредоточились на обороне. Мощный старт! «Нефтехимик» пока что находится в творческих поисках. Слишком большие потери в атаке привели к итоговой «засухе» у чужих ворот.

Триллер в Нижнем Новгороде

Самый динамичный и насыщенный матч тура. «Нижний Новгород» Вадима Гаранина сменил имя и с ноги влетел в Первую лигу – уже к 33-й минуте вели у «Ротора» 2:0. Сначала Артём Соколов головой замкнул идеальную подачу Глеба Шильникова с левого фланга. Спустя несколько минут Глеб Пополитов оказался первым на добивании после удара Николая Калинского – тащер «Ротора» Никита Чагров поддержал коллег по амплуа с ЧМ-2026, отбив мяч перед собой.

«Ротор» ответил эффектно. Дебютант волгоградцев Эммерсон конвертировал две подачи Артёма Симоняна с угловых в дубль. Центральный защитник забивает два в первом матче за новый клуб – мощь!

Однако ещё до перерыва хозяева вновь вышли вперёд: после удара Соколова мяч попал в руку защитнику гостей, а Вячеслав Грулёв уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме темп немного снизился, но игра не потеряла остроты. Адриан Бальбоа несколько раз был близок к голу. На 82-й минуте именно он пяткой вывел Станислава Лапинского на ударную позицию. Партнёр не подвёл. «Ротор» устроил яркую рубку, однако Дмитрию Парфёнову надо чинить оборону. Весной такого ужаса у своих ворот не было.

Спасение «Сочи» в Ярославле

А вот у другой вылетевшей из РПЛ команды старт получился неудачным. «Шинник» Дениса Бояринцева здорово начал встречу. На 14-й минуте отличился Илья Порохов. Сразу после перерыва преимущество хозяев удвоил Вадим Карпов – багаж Артёма Булойчика работает.

Однако команда Игоря Осинькина сумела перестроиться. После перерыва сочинцы упростили игру – чаще использовали фланги и навесы, что быстро принесло результат. Александр Осипов сократил отставание на 56-й минуте, а ещё через четыре минуты Роман Ежов сравнял счёт.

В концовке «Сочи» побежал за победой, однако «Шинник» удержал ничью. Более того – ярославцы могли забить в самой концовке. Бодрый обмен ударами. Денис Бояринцев показал, что «Шинник» будет таким же неуступчивым, как и в прошлом сезоне.

Матч имени Амура Калмыкова

«Спартак» начал сезон с победы во многом благодаря Амуру Калмыкову, который оформил первый хет-трик нового чемпионата. Нападающий открыл счёт с пенальти на 24-й минуте, а после перерыва ещё дважды поразил ворота гостей. Особенно эффектным получился второй мяч на 54-й минуте — мощный удар издали в верхний угол не оставил шансов голкиперу «КАМАЗа» Артуру Анисимову.

Причём «Спартак» играл в привычном стиле. Состав обновился, но Евгений Таранухин оставил отработанные шаблоны – забросы вперёд, стандарты и загрузка чужой штрафной при любой удобной ситуации.

«КАМАЗа» хватило только на гол Романа Мануйлова. Кострома показала, что настрой на новый сезон здесь очень серьёзный.

Гаджимурадов принёс победу «Челябинску»

«Челябинск» летом активно поработал на трансферном рынке – новички уже приносят результат. Хотя «СКА-Хабаровск» неплохо боролся. Первый тайм прошёл в равной борьбе с моментами у обеих команд. Счёт на 24-й минуте открыл Алексей Бердников. Защитник получил передачу от Ильи Сафронова в штрафной и вторым касанием пробил под дальнюю штангу.

Ответ СКА соорудил новичок Михаил Горелишвили. Опытный плеймейкер пробил низом из-за пределов штрафной и попал точно в угол. А потом наступило время Рамазана Гаджимесси. На 56-й минуте вингер «Челябинска» замкнул прострел Сафронова. Потом открылся под передачу Матвея Урванцева. Его как раз сильно не хватало весной. Получается, вернулась прежняя версия «Челябинска» в атаке. Гаджимурадов огорчил бывшую команду и уверенно ворвался в гонку бомбардиров.

Победа «Торпедо» в самой концовке

NEW STOROZHUK ERA – «Торпедо» начинает новую жизнь с эмоциональной победы над одним из претендентов на повышение в классе. Матч в Екатеринбурге получился максимально закрытым – в номинации «Сварка тура» здесь не было конкурентов. «Урал» и «Торпедо» весь первый тайм присматривались друг к другу. Самый опасный момент создали хозяева – на 31-й минуте Александр Коротков попал в перекладину.

После перерыва характер игры почти не изменился. «Урал» больше владел мячом, но какой-то креатив предлагали только Илья Ишков и Лео Кордейро. Сильно не хватало Юрия Железнова, который, по слухам, переходит в «Акрон».

Гости терпеливо ждали свой шанс. На 90+2-й минуте Сергей Бородин после подачи Руслана Апекова выиграл верховую борьбу и головой принёс москвичам победу. «Урал» мог отыграться на последних секундах – вратарь Александр Селихов прибежал в чужую штрафную под стандарт и пробил выше ворот. Почти повторил подвиг Алисона в матче с «Вест Бромвичем».

Сергей Юран главный тренер «Урала» «Ну, скажем так, три момента. Доволен я игрой, доволен отношением игроков, самоотдачей, желанием. О чём мы договаривались, наигрывали, всё это работало. Второй момент — чем я недоволен. Мяч не залетал, к сожалению, блин. Ну и третий, не очень хороший момент… Пропускать на 90-й минуте, конечно, это незаслуженно. Но ничего страшного. Да, бывают такие эпизоды, такие в футболе ситуации, когда, ну, не лезет мяч. Поэтому, в целом подводя итог, как у нас в России говорят: «Первый блин — комом». Самое главное хочу сказать — я задачу решу с командой. В этом даже у меня вообще нет сомнений».

Вопрос – как «Урал» будет выполнять задачу, если команда вообще не работает над усилением состава? Лидеры уходят, а качественных новичков (кроме Короткова и постаревшего Хорена Байрамяна) просто нет.

«Арсенал» перевернул матч за две минуты

Тотально обновившийся «Текстильщик» едва не увёз очки из Тулы уже в 1-м туре. Команда Дмитрия Пятибратова выглядела быстрее и организованнее хозяев, спокойно сдерживала позиционные атаки «Арсенала» и ещё до перерыва вышла вперёд. Под занавес тайма на 45-й минуте после передачи Егора Гуляева отличился Арсений Филёв.

До середины второго тайма рисунок игры почти не менялся. «Текстильщик» владел инициативой. А потом резко остановился – закончились силы. «Арсенал», наоборот, перестроился – Дмитрий Гунько предоставил свободную роль Игорю Горбунову и перешёл на схему 4-4-2. Также хозяева стали активнее использовать навесы. Два кросса Горбунова с правого фланга превратились в два гола. Сначала новичок «Арсенала» Рашид Магомедов забил головой на 68-й минуте. Затем после ошибки на Семёна Фадеева на выходе забил ещё один дебютант – легендарный Кирилл «Магальяйнс» Гоцук.

«Текстильщик» практически ничем не отличается от прошлогодней «Чайки» — высокий темп, быстрые переходы в атаку. Добавился активный прессинг. Но что дальше покажет молодёжь Пятибратова – загадка. И ведь одно дело – привести новую группу футболистов. И другое – удержать всех в строю. В первом тайме «Текстильщик» потерял Александра Роспутько из-за травмы – воспитанник донецкого «Шахтёра» сломал ногу и выбыл на долгий срок. Вылетел ключевой опорник.

«Арсенал» забрал победу в трудном матче и показал всю глубину состава. Это пригодится на длинной дистанции.