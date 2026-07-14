Мощное 15 июля: Япония — Италия в Лиге наций, Дёмин против «Сакраменто Кингз», а также «Тур де Франс» и «Динамо» Москва — «Крылья Советов»!

Топ-события среды: Англия — Аргентина в битве за выход в финал ЧМ, НБА и волейбол

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Бруклин Нетс» — «Сакраменто Кингз», Летняя лига НБА

Интрига: увидим двоих россиян?

В трёх матчах кряду Дёмин набирал как минимум 20 очков. «Бруклин» решил не использовать Егора в последней игре с «Атлантой» в Летней лиге. И поплатился за это — клуб уступил. За «Сакраменто» выступает Виктор Лахин, хоть и не так много, как его соотечественник. Увидим ли мы наших на паркете?

🎦🏐 13:20: Япония — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: останется ли Япония непобедимой?

Японцы пока выглядят потрясающе — восемь побед в восьми матчах, традиционно быстрая игра, да ещё и характер: команда Лорана Тийи вытащила несколько тай-брейков. Итальянцы на третью неделю привезли всех доступных лидеров. Чемпионы мира пока что ничего себе не гарантировали, так что играть будут только на победу. Но за японцев — домашние стены и лучший игровой тонус. Кто победит?

🚴‍♀️ 14:50: «Тур де Франс», этап 11, Виши — Невер, 161,3 км

Интрига: спринтер из Бельгии опять победит?

Лучших в мире специалистов по шоссейным велогонкам ждёт очередное испытание — равнинный этап Виши — Невер. Организаторы подготовили для них два подъёма четвёртой категории. Бо́льшую часть дистанции гонщики будут вести тактическую борьбу, а кто-то, возможно, совершит попытку отрыва. Пожалуй, основным фаворитом считается 33-летний бельгиец Тим Мерлир, который в этом году уже забрал два равнинных этапа.У него есть все шансы на очередной успех. А что Тадей Погачар? Лидер генералки войдёт в режим экономии, чтобы пройти этот день без рисков для своего здоровья.

ЧП в разгар многодневки: Восемь зрителей «Тур де Франс» пострадали после аварии с участием автомобиля для прессы

⚽️ 15:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», товарищеский матч

Интрига: подготовка команд к старту РПЛ

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» готовятся к началу сезона РПЛ-2026/2027. Впереди у команд очный товарищеский матч. Сандро Шварц продолжает настраивать игру бело-голубых. А Сергей Булатов улучшает то, над чем начал работу ещё весной. Посмотрим, в каком состоянии находятся команды за менее чем две недели до старта сезона.

⚽️ 22:00: Англия — Аргентина, ЧМ-2026, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет ли второй подряд финал ЧМ для Месси?

Нас ждёт легендарный матч! Сборные Англии и Аргентины не встречались с ЧМ-2002. Поэтому Лео Месси впервые сыграет с англичанами. На кону — место в финале чемпионата мира. Аргентина защищает звание действующих победителей. А Англия близка к первому за 60 лет финалу. Шансы команд равны. Кто окажется удачливее?