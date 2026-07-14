Топ-события среды: Англия — Аргентина в битве за выход в финал ЧМ, НБА и волейбол

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Посмотреть все события 15 июля в Матч-центре
- 🏀 1:00: «Бруклин Нетс» — «Сакраменто Кингз», Летняя лига НБА
- 🎦🏐 13:20: Япония — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап
- 🚴♀️ 14:50: «Тур де Франс», этап 11, Виши — Невер, 161,3 км
- ⚽️ 15:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», товарищеский матч
- ⚽️ 22:00: Англия — Аргентина, ЧМ-2026, 1/2 финала
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Время в материале указано по Москве.
🏀 1:00: «Бруклин Нетс» — «Сакраменто Кингз», Летняя лига НБА
Интрига: увидим двоих россиян?
В трёх матчах кряду Дёмин набирал как минимум 20 очков. «Бруклин» решил не использовать Егора в последней игре с «Атлантой» в Летней лиге. И поплатился за это — клуб уступил. За «Сакраменто» выступает Виктор Лахин, хоть и не так много, как его соотечественник. Увидим ли мы наших на паркете?
🎦🏐 13:20: Япония — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап
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Интрига: останется ли Япония непобедимой?
Японцы пока выглядят потрясающе — восемь побед в восьми матчах, традиционно быстрая игра, да ещё и характер: команда Лорана Тийи вытащила несколько тай-брейков. Итальянцы на третью неделю привезли всех доступных лидеров. Чемпионы мира пока что ничего себе не гарантировали, так что играть будут только на победу. Но за японцев — домашние стены и лучший игровой тонус. Кто победит?
🚴♀️ 14:50: «Тур де Франс», этап 11, Виши — Невер, 161,3 км
Интрига: спринтер из Бельгии опять победит?
Лучших в мире специалистов по шоссейным велогонкам ждёт очередное испытание — равнинный этап Виши — Невер. Организаторы подготовили для них два подъёма четвёртой категории. Бо́льшую часть дистанции гонщики будут вести тактическую борьбу, а кто-то, возможно, совершит попытку отрыва. Пожалуй, основным фаворитом считается 33-летний бельгиец Тим Мерлир, который в этом году уже забрал два равнинных этапа.У него есть все шансы на очередной успех. А что Тадей Погачар? Лидер генералки войдёт в режим экономии, чтобы пройти этот день без рисков для своего здоровья.
⚽️ 15:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», товарищеский матч
Интрига: подготовка команд к старту РПЛ
Московское «Динамо» и «Крылья Советов» готовятся к началу сезона РПЛ-2026/2027. Впереди у команд очный товарищеский матч. Сандро Шварц продолжает настраивать игру бело-голубых. А Сергей Булатов улучшает то, над чем начал работу ещё весной. Посмотрим, в каком состоянии находятся команды за менее чем две недели до старта сезона.
⚽️ 22:00: Англия — Аргентина, ЧМ-2026, 1/2 финала
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Интрига: будет ли второй подряд финал ЧМ для Месси?
Нас ждёт легендарный матч! Сборные Англии и Аргентины не встречались с ЧМ-2002. Поэтому Лео Месси впервые сыграет с англичанами. На кону — место в финале чемпионата мира. Аргентина защищает звание действующих победителей. А Англия близка к первому за 60 лет финалу. Шансы команд равны. Кто окажется удачливее?