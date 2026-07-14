Аргентину на ЧМ-2026 правда тащат судьи? Разбор главных скандальных моментов

Сборная Аргентины — в шаге от второго финала чемпионата мира подряд. Внимание к команде повышенное — сами понимаете, в составе Лео Месси всё-таки. Правда, часть этого внимания мутировала в теорию заговора. Немало людей считает, что аргентинцев на этом ЧМ откровенно тащат судьи. И тянется эта история буквально с первого матча.

И всё же — это всё наброс на пустом месте или Аргентине правда помогают? Больше всего возмущения вызвали четыре эпизода — а мы разобрали каждый с нашим экспертом по судейству, бывшим арбитром РПЛ Игорем Федотовым.

Момент №1: неудаление Месси в первом матче

С чего всё и началось. В 1-м туре Аргентина играла с Алжиром. Месси там солировал — хет-трик! Первый забил уже на 17-й минуте, а на 31-й, похоже, должен был покинуть поле. В попытке отобрать мяч Лео откровенно наступил сзади шипами на ногу защитнику Айсса Манди.

Фол Месси Фото: Кадр из трансляции

Особое возмущение болельщиков вызвал тот факт, что арбитр Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку, а VAR не вмешался на предмет удаления. Месси продолжил игру, закинул ещё два и был доступен перед следующей встречей.

«Это красная карточка, — подтверждает Федотов. — Месси находился сзади, не пытался сыграть в мяч и наступил сопернику шипами на икроножную мышцу. И, забегая вперёд, это единственный момент, о котором можно говорить. Да, потом у Месси были голы, но есть подозрение, что Аргентина справилась бы с Алжиром и без него. Непонятно, почему не вмешался VAR. Возможно, посчитали, что это не явная и очевидная ошибка и что здесь можно рассматривать жёлтую карточку. Другой версии у меня нет. Для меня это красная в любом случае».

Момент №2: отмена гола Египта

Пожалуй, самый скандальный матч Аргентины пришёлся на 1/8 финала. Египет мучил чемпионов мира бо́льшую часть встречи — ещё на 15-й минуте открыл счёт, а на 58-й должен был повести 2:0, когда быструю контратаку завершил Зико. Правда, VAR вмешался и гол отменили — оказалось, что в начальной фазе атаки Марван Аттия у бровки наступил сопернику на ногу. Арбитр Франсуа Летексье изначально этот момент проглядел.

Фол игрока Египта перед отменённым голом Фото: Кадр из трансляции

«Отмена гола Египта — простой эпизод по трансляции, но сложный для арбитра, — отмечает Федотов. — Два игрока в розовых бутсах — было сложно определить, кто кому наступил. Плюс футболисты уходили от арбитра — скрытый эпизод. Верное вмешательство VAR, потому что был наступ. И было видно, что голеностоп у игрока Аргентины ушёл в сторону. Арбитры правильно отменили гол и назначили штрафной».

Момент №3: падение Салаха в штрафной

Всё тот же матч с Египтом. Африканцы после отменённого гола всё-таки добились своего и забили уже чистый мяч. А в самом конце, когда Аргентина завелась и счёт уже был 2:2, египтяне претендовали на пенальти. Мохамед Салах вошёл в штрафную, попытался убрать защитника на противоходе, но потерял мяч и упал. Аргентинцы моментально распружинились и забили третий. Египет, конечно, негодовал — вместо пенальти и шанса на победу в основное время остались даже без дополнительного и вылетели с турнира.

Момент с Салахом в штрафной Аргентины Фото: Кадр из трансляции

«В моменте с Салахом всё просто, — констатирует Федотов. — Защитник сыграл в мяч — вот и всё. Мяч уже был за спиной Салаха, ноги у него и защитника пошли навстречу друг другу. Это называется игровое столкновение. Арбитр продолжил игру — и правильно сделал. И уж тем более это не повод для вмешательства VAR. Так что убираем этот момент за скобки».

Момент №4: удаление Эмболо

Самый свежий эпизод. В четвертьфинале Аргентина мучилась со Швейцарией, однако на 72-й минуте та осталась в меньшинстве. Брил Эмболо возле бровки организовал одну из самых нелепых симуляций на ЧМ — подкосился и рухнул, когда Леандро Паредес даже не успел приблизиться к нему вплотную. Португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру повёлся — дал штрафной швейцарцам и наказал аргентинца жёлтой карточкой.

Симуляция Эмболо Фото: Кадр из трансляции

Тут началось самое интересное: включился VAR, судью позвали к монитору, тот увидел шоу Эмболо и передумал — отменил карточку Паредеса и наградил ею швейцарца. Проблема в том, что у Брила к тому моменту одна жёлтая уже была. Новая стала второй — следовательно, удаление. Болельщики смутились из-за официальной причины, по которой Пиньейру позвали к монитору — неверная идентификация футболиста. Обычно такая формулировка используется, когда, к примеру, в ходе массовой потасовки арбитр ошибается и наказывает не того игрока. Здесь всё было иначе, и некоторые посчитали, что Аргентине помогли. Но не всё так просто.

«Пытаются зацепиться за удаление Эмболо, но это без толку, — объясняет Федотов. — Есть подобные примеры и в чемпионате России. Произошло расширение полномочий VAR, они теперь корректируют жёлтые, в том числе в таких эпизодах. Арбитр показал жёлтую Паредесу, это ошибка. В такой игровой ситуации бригада из трёх человек — резервный, главный и первый ассистент — должна была разобраться и увидеть, что никакого фола не было. Так что сами «привезли» себе момент. Симуляция Эмболо — очевидная. Если так, то это жёлтая карточка на любом участке поля, если нет принципа преимущества. Для VAR это была явная и очевидная ошибка. Они подозвали арбитра и сказали, что была симуляция — посмотри и прими решение. Тот посмотрел, и для него это тоже оказалась симуляция. Значит, надо отменять жёлтую Паредесу и показывать её Эмболо, а для того это была вторая карточка.

Давайте представим, что дело было в штрафной. На игроке Швейцарии назначают 11-метровый. Арбитра зовут и говорят — там не пенальти. Он приходит к монитору, смотрит повтор и отменяет 11-метровый. И, так как это симуляция, он обязан показать жёлтую швейцарцу. В чём принципиальное отличие от ситуации с Эмболо? Люди просто ещё не успели перестроиться на новые изменения и понять, что происходит. Здесь всё было в рамках протокола VAR».

Что в итоге — тащат Аргентину или нет?

Простите, любители конспирологии, но вердикт Игоря Федотова неутешителен: «В чём заговор? И где были петиции, когда отменили красную Балогуна? Я не вижу, что на этом чемпионате арбитры кого-то тащат или по-особенному относятся к какой-то команде. Провальным для руководства можно назвать только один матч — Франции с Парагваем. Там ещё могли бы о чём-то говорить, и то VAR помог назначить пенальти, который принёс французам победу. Там была банальная подножка, и, если бы VAR не полез, обязательно пошли бы вопросы, что Францию душат. Но даже тут в итоге невозможно докопаться».

А что считаете вы? Аргентине помогают или это всё миф?

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