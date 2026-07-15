«Эта глупая ошибка изменила мою жизнь». Главный хайлайт матчей Англии и Аргентины на ЧМ

Великий гол Оуэна и удаление Бекхэма, сделавшее из него изгоя

Аргентина – Англия – 2:2 (4:3 пен.), 1/8 финала ЧМ-1998

Самый напряжённый матч в истории противостояния. Уже на пятой минуте голкипер сборной Англии Дэвид Симэн снёс в штрафной Диего Симеоне, после чего Габриэль Батистута открыл счёт с пенальти. Но вскоре включился Майкл Оуэн. Сначала он совершил забег сквозь оборону аргентинцев и заработал пенальти на девятой минуте – 11-метровый реализовал Алан Ширер. А чуть позже сам Майкл забил великий мяч. На 16-й минуте он элегантно принял пас от Бекхэма, совершил забег, ускользнул от двух соперников и бахнул в дальний угол – 2:1! Позже этот гол занял второе место в рейтинге лучших в истории ЧМ (после гола Марадоны в ворота Англии в 1986-м). А под конец первого тайма Аргентина всё же сравняла счёт – отличился Хавьер Санетти.

Главный же момент случился на старте второго тайма. Диего Симеоне снёс Дэвида Бекхэма и влетел ему в спину. Англичанин же пнул аргентинца, находясь на газоне. Итог – прямая красная карточка звезде сборной Англии. Апелляции игроков к судье Киму Милтону Нильсену не помогли. «Даже если Бекхэм и не ударил Симеоне, он всё равно повёл себя отвратительно. Попытка ударить – то же самое, что и удар, а за него полагается красная карточка», – объяснил потом арбитр.

«Хотел бы я, чтобы существовала таблетка, которая могла бы стереть определённые воспоминания. Я совершил глупую ошибку, которая изменила мою жизнь. Мне говорили: «Как вы относитесь к тому, что подвели страну?», «Ты позорище». Я не думаю, что когда-либо говорил об этом. Просто потому, что не мог. Мне трудно говорить о том, через что я прошёл, настолько экстремально это было. Меня каждый день оскорбляли, куда бы я ни пошёл. Тяжело идти по улице и видеть, как люди таращатся на тебя, плюют вслед, оскорбляют, подходят вплотную и говорят всякое. Я не ел, не спал, был совсем не в порядке. Я не знал, что делать», – вспоминал позже Бекхэм в документальном фильме Netflix.

Удивительно, но Англия даже забила в меньшинстве, однако гол не засчитали. В итоге дело дошло до серии пенальти, где англичане по классике уступили. Бекхэм же на время стал национальным изгоем. А Аргентина уступила уже в следующем раунде плей-офф Нидерландам.