«Эта глупая ошибка изменила мою жизнь». Главный хайлайт матчей Англии и Аргентины на ЧМ

Сборные Англии и Аргентины встретятся в полуфинале чемпионата мира. Первый матч команд за 24 года! И каждая их игра получается эпичной. Надеемся, что и сейчас англичане с аргентинцами не подкачают. Мы же вспомнили главные моменты из их матчей. И предлагаем вам выбрать самый яркий.
В ходе голосования моменты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Рука бога и великий гол Марадоны
Аргентина – Англия – 2:1, 1/4 финала ЧМ-1986
Один из величайших матчей в истории футбола. В нём случились сразу два знаковых для игры момента. Первым делом важно отметить: Англия и Аргентина встретились спустя четыре года после Фолклендской войны за две заморские территории британцев в Южной Атлантике. По её итогам европейцы сохранили контроль над островами. А в 1986-м сборные Англии и Аргентины сошлись в 1/4 финала ЧМ. Встреча состоялась на легендарной «Ацтеке», на трибунах собралось почти 115 тысяч зрителей.
На 51-й минуте Диего Марадона выдал первый великий момент, забив мяч Рукой бога. Позже форвард вспоминал, что даже партнёры не поверили в гол, но он призывал их праздновать. «Кто-то сказал, что мы просто грабим англичан. Я ответил поговоркой: те, кто обворовывает вора, могут рассчитывать на полное прощение», – отметил Диего.
А уже на 54-й минуте Марадона забил величайший гол в истории чемпионатов мира (получил статус в 2002-м по итогам голосования ФИФА). Он подхватил мяч на своей половине, пробежал около 60 метров, обыграв четырех полевых игроков англичан и вратаря, после чего закатил мяч в пустые ворота. На 80-й минуте Гари Линекер сократил отставание, но на камбэк Англии не хватило.
Великий гол Оуэна и удаление Бекхэма, сделавшее из него изгоя
Аргентина – Англия – 2:2 (4:3 пен.), 1/8 финала ЧМ-1998
Самый напряжённый матч в истории противостояния. Уже на пятой минуте голкипер сборной Англии Дэвид Симэн снёс в штрафной Диего Симеоне, после чего Габриэль Батистута открыл счёт с пенальти. Но вскоре включился Майкл Оуэн. Сначала он совершил забег сквозь оборону аргентинцев и заработал пенальти на девятой минуте – 11-метровый реализовал Алан Ширер. А чуть позже сам Майкл забил великий мяч. На 16-й минуте он элегантно принял пас от Бекхэма, совершил забег, ускользнул от двух соперников и бахнул в дальний угол – 2:1! Позже этот гол занял второе место в рейтинге лучших в истории ЧМ (после гола Марадоны в ворота Англии в 1986-м). А под конец первого тайма Аргентина всё же сравняла счёт – отличился Хавьер Санетти.
Главный же момент случился на старте второго тайма. Диего Симеоне снёс Дэвида Бекхэма и влетел ему в спину. Англичанин же пнул аргентинца, находясь на газоне. Итог – прямая красная карточка звезде сборной Англии. Апелляции игроков к судье Киму Милтону Нильсену не помогли. «Даже если Бекхэм и не ударил Симеоне, он всё равно повёл себя отвратительно. Попытка ударить – то же самое, что и удар, а за него полагается красная карточка», – объяснил потом арбитр.
«Хотел бы я, чтобы существовала таблетка, которая могла бы стереть определённые воспоминания. Я совершил глупую ошибку, которая изменила мою жизнь. Мне говорили: «Как вы относитесь к тому, что подвели страну?», «Ты позорище». Я не думаю, что когда-либо говорил об этом. Просто потому, что не мог. Мне трудно говорить о том, через что я прошёл, настолько экстремально это было. Меня каждый день оскорбляли, куда бы я ни пошёл. Тяжело идти по улице и видеть, как люди таращатся на тебя, плюют вслед, оскорбляют, подходят вплотную и говорят всякое. Я не ел, не спал, был совсем не в порядке. Я не знал, что делать», – вспоминал позже Бекхэм в документальном фильме Netflix.
Удивительно, но Англия даже забила в меньшинстве, однако гол не засчитали. В итоге дело дошло до серии пенальти, где англичане по классике уступили. Бекхэм же на время стал национальным изгоем. А Аргентина уступила уже в следующем раунде плей-офф Нидерландам.
Месть Бекхэма
Аргентина – Англия – 0:1, 2-й тур ЧМ-2002
Спустя четыре года после скандального матча 1998 года сборные встретились уже на групповом этапе. Встречу между командами судил жёсткий Пьерлуиджи Коллина, поэтому повторение разборок сводилось к минимуму.
Аргентина под руководством Марсело Бьелсы обладала крутым составом и любила контролировать ход матчей. Англия же рассчитывала на контратаки и навыки Майкла Оуэна. И именно обладатель «Золотого мяча» 2001 года сделал результат. В конце первого тайма Маурисио Почеттино сфолил на Оуэне: хотя аргентинец позже отметил, что его соперник нырнул.
Бить пенальти пошёл Бекхэм. Для него этот момент стал личным реваншем. И Дэвид справился с нервами, принеся англичанам минимальную победу. «Я никогда не нервничаю перед пенальти, но тут нервничал. В какой-то момент чуть не перестал дышать. В конце концов, я просто ударил. В моей жизни много чего произошло, однако спустя четыре года я наконец-то смог отпустить всё это», – рассказывал Бекхэм.
Скандал, благодаря которому в футболе появились карточки
Англия – Аргентина – 1:0, 1/4 финала ЧМ-1966
Сборные Англии и Аргентины встретились в 1/4 финала чемпионата мира 1966 года. И матч с первых минут получился жёстким. Аргентинцы не стеснялись бить соперника по ногам, что, естественно, бесило англичан.
На 36-й минуте капитан сборной Аргентины Антонио Раттин (он скончался 11 июля 2026 года) нагрубил главному арбитру, после чего был удалён. Однако тогда попросту не существовало красных карточек, поэтому судья указал ему на раздевалку жестом. Но Раттин не послушался, считая всё судейским произволом. В итоге ситуация растянулась на 10 минут: на поле вышли даже представители судейского корпуса ФИФА. Раттин же на эмоциях смял угловой флаг, на котором была государственная символика Великобритании, и сел на красную ковровую дорожку королевы Елизаветы II.
Однако Антонио всё равно пришлось покинуть поле. А его команда потерпела поражение: единственный мяч на 77-й минуте забил Джефф Хёрст. После матча главный тренер сборной Англии Альф Рамсей запретил игрокам меняться футболками с аргентинцами и назвал соперников «животными». Также этот матч повлиял на историю футбола, ведь именно после него у английского судьи Кена Астона родилась идея показывать жёлтые и красные карточки по аналогии со светофором. И уже на ЧМ-1970 игроки стали получать предупреждения.
Победа Англии, оставившая Аргентину без плей-офф
Англия – Аргентина – 3:1, 2-й тур ЧМ-1962
В 1962 году сборные встретились во 2-м туре группового этапа. Сначала Англия проиграла Венгрии (1:2), а Аргентина победила Болгарию (1:0). Поэтому у европейцев уже не было права на ошибку. И англичане воспользовались шансом: к 67-й минуте забили три безответных мяча. Аргентина ответила всего одним голом в концовке – 3:1 в пользу Англии. В 3-м туре европейцы сыграли вничью с Болгарией (0:0), аргентинцы – с более статусной Венгрией (0:0). Обе команды набрали по три очка, однако Англия шагнула дальше за счёт лучшей разницы мячей. И оставила Аргентину без плей-офф.