Огнеопасный полуфинал ЧМ-2026! Англия против Аргентины — кто пойдёт за трофеем? LIVE

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Друзья, всем привет! На чемпионате мира — 2026 осталось всего три матча. Первого финалиста мы узнали вчера по итогам противостояния Франции и Испании. Сегодня узнаем второго — встречаются Англия и Аргентина.

Помимо исторического контекста, на поверхности и личные противостояния. У Англии на этом ЧМ поочерёдно зажигают Беллингем и Кейн. И если Гарри перед этим тащил «Баварию», то у Джуда в «Реале» сезон получился скомканным. Тем не менее на чемпионате мира он в полном порядке!

У Аргентины же 10-ю молодость переживает Месси. Лео много забивает, параллельно ещё и отдаёт, а остальные аргентинцы, как и четыре года назад, сплотились вокруг него и помогают добиваться результата. Если с такой стратегией удастся выйти во второй финал ЧМ подряд, это будет космос.

«Чемпионат» проследит за полуфиналом чемпионата мира и событиями вокруг него в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!