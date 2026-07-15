Главный герой Испании на ЧМ. Как де ла Фуэнте пересобрал сборную и вернул 2010-й

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте сыграла в финале каждого из турниров, в котором участвовала. Финал Лиги наций – 2023 получился «халявным». В группе испанцев тренировал Луис Энрике, а в «финале четырёх» – уже де ла Фуэнте. И именно с ним сначала была обыграна Италия, а затем – Хорватия. Этот титул стал первым для де ла Фуэнте за пределами молодёжного и юношеского футбола.

Далее был финал и победа на Евро-2024. Затем – единственный проигранный финал, в Лиге наций – 2025. В том розыгрыше Испания прошла с де ла Фуэнте весь путь – от начала до конца. Но в решающем матче уступила Португалии в серии пенальти.

И вот теперь – чемпионат мира. И Испания вновь в финале. Впервые с 2010 года. К слову, тогда испанцы добрались до финала ЧМ после победы на Евро – ровно как сейчас. В 2008-м сборная Луиса Арагонеса выиграла континентальный турнир. А в 2010-м – уже с Висенте дель Боске – Испания стала чемпионом мира.

Команды 2008 и 2010 годов отличались друг от друга. У них были разные тренеры, и играли они тоже по-разному. В 2024-м и 2026-м тренер один и тот же – де ла Фуэнте. Однако на двух больших турнирах его команды заметно друг от друга отличаются.

Испания на Евро 2024 года поразила своей вертикальностью. Она много владела мячом, но не скатывалась в уныние, как это бывало у «золотой» сборной 2010-2012 годов. Та команда была невероятно сильна, но ей рулил прагматизм. Она душила соперников и контролировала игру, без конца владея мячом. В этом, несомненно, есть стиль и эстетика. Но заходит такое далеко не каждому.

Игроки сборной Испании Фото: Shaun Botterill/Getty Images

На Евро-2024 у Испании было намного больше драйва. Контроль мяча никуда не делся, но на флангах были реактивные Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Эти молодые искорки поджигали порох испанских комбинаций, и на выходе получался яркий, результативный взрыв. На Евро Испания была лучшей по игре и совершенно по делу взяла титул.

После того турнира Нико Уильямс сдал. Он остался в «Атлетике» и начал стагнировать. Плюс травмы. На протяжении всего сезона-2025/2026 его мучила пубалгия. Нико не хотел делать операцию, чтобы не пропустить ЧМ. В итоге за месяц до турнира его вновь забеспокоило здоровье, и казалось, что сыграть он никак не сможет. Однако Нико успел восстановиться – пускай и не до конца, – и де ла Фуэнте включил его в заявку.

В любом случае сейчас Уильямс-младший не в состоянии показывать уровень, который он демонстрировал на Евро. На левом фланге атаки де ла Фуэнте может использовать Йереми Пино и Виктора Муньоса. Однако Муньос – дебютант. Он сыграл за сборную всего два матча – в марте 2026-го. Для него попадание в финальную заявку на ЧМ – аванс и возможность набраться опыта. Де ла Фуэнте наверняка изначально понимал, что может не дать Муньосу ни минуты. Да и сам Виктор, вероятно, был к этому готов.

Что касается Пино, победный Евро он пропустил из-за травмы. А когда восстановился, в сборной почти не появлялся в старте. В основном выходил на замену. Вероятно, как игрок основы он не устраивает де ла Фуэнте. По крайней мере, пока.

В итоге основным слева в атаке стал Алекс Баэна. Это не игрок взрыва. Он сильно отличается от Уильямса, Пино и Муньоса. У Баэны нет такого скоростного дриблинга, он намного плавнее. Алекс не играет на рывках. Он гораздо больше про пас, про розыгрыш мяча.

Таким образом, де ла Фуэнте лишился важной атакующей искры слева, коей на чемпионате Европы был Нико Уильямс. Если бы к ЧМ не восстановился ещё и Ямаль, была бы совсем беда. Однако Ламин всё-таки приехал на турнир и набрал форму по ходу. Так что хотя бы на этой позиции у де ла Фуэнте остался привычный топовый исполнитель.

Правда, если на Евро под Ямалем играл блистательный Дани Карвахаль, то на ЧМ за Ламином действует Педро Порро. И он хорош настолько, что нет ни единой причины вспоминать о Карвахале. Да, Дани, помимо футбольных скиллов, был ещё и ярко выраженным лидером. Порро таким пока не стал. Однако по-футбольному к Педро нет вопросов. Он надёжен в обороне и забил уже два мяча, один из которых – в полуфинале!

Впрочем, Порро, как и Маркоса Льоренте, стали наигрывать почти сразу после Евро. Карвахаль тогда получил тяжёлую травму и надолго выбыл. Так что связка Ямаля именно с Порро – это не внезапное ноу-хау, возникшее перед ЧМ. Испанцы это отрабатывали. Играл то Порро, то Льоренте. Но в итоге Педро выиграл конкуренцию и на ЧМ вышел в старте в пяти матчах из семи.

Также де ла Фуэнте перестроил центр обороны. Робина Ле Нормана, Начо Фернандеса и Дани Вивьяна, которые были на Евро, на чемпионате мира нет. Тренер приставил к Эмерику Лапорту Пау Кубарси – и получилось блестяще. Они отлично друг друга дополняют. Похожая связка была у Кубарси с Иньиго Мартинесом в «Барселоне» в первом сезоне Ханс-Дитера Флика.

Пау Кубарси, Эмерик Лапорт и Микель Оярсабаль Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

За весь ЧМ Испания пропустила всего один мяч. И за время «сухой» серии Унай Симон сделал всего пять сейвов. То есть мячи до его ворот долетали нечасто. Это заслуга всей команды. И, конечно, в том числе – Кубарси и Лапорта. Плюс они оба хороши на мяче, классно пасуют. Кубарси ещё и вовремя решился пробить издали в конце матча с Бельгией, дал шанс ошибиться Сенне Ламменсу – и на отскоке подобедал магнит для голов Микель Мерино.

Над центром поля де ла Фуэнте тоже пришлось поработать. Родри уже не тот. После травмы «крестов» и ещё нескольких повреждений, которые случились следом, он заметно потерял в резкости. Интеллект никуда не делся, а вот движения стали медленнее. Ловить контратаки Родри теперь сложнее. Это, в частности, было хорошо видно в «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне.

Что делать в таком случае? Не допускать контратак, чтобы не бежать назад! Звучит как дурацкая отговорка, но на деле Испания так здорово контролирует игру, что почти не позволяет соперникам ловить себя в переходных фазах.

Казалось, Франция с её бешеным и умеющим всё нападением наконец поставит испанцев в неудобное положение. Заставит их, высунув языки, бежать назад. Но нет! Команда де ла Фуэнте связала французов по рукам и ногам. Это был настоящий мастер-класс – вполне в духе великой сборной дель Боске.

Луис де ла Фуэнте Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

В поисках баланса де ла Фуэнте даже посадил на скамейку Педри – главного камертона игры великолепной «Барселоны» и одного из лучших полузащитников мира. На Евро взрыв давали Нико и Ямаль, а Педри отлично выполнял функции камертона, задавал вектор игры и контролировал ритм. Это было абсолютно органично.

Теперь же Нико нет в старте. На его месте Баэна, и его тянет туда, где привык обитать Педри. Когда они оба на поле, и без того неторопливая Испания становится ещё неторопливее. Вскрывать низкий блок становится ещё сложнее. Это, в частности, проявилось в матче с Португалией.

Следующую игру, с Бельгией, Педри начал на скамейке. В старте вышел Фабиан Руис – и забил. А Педри появился во втором тайме и хорошенько потрепал уставшего соперника. Де ла Фуэнте после матча был доволен. С Францией – то же самое: Руис вышел в основе, отыграл 78 минут, и вместо него выпустили Педри – подержать мяч и спокойно довести игру до победы.

Ещё один важнейший испанский герой – Дани Ольмо. Он не способен взрывать игру, как Ламин Ямаль или Нико Уильямс образца Евро-2024. Но он всё равно даёт много динамики. Пожалуй, в нынешнем составе динамичнее Ольмо только Ямаль. Дани всё время двигается – как с мячом, так и без него. Он ищет свободные зоны, создаёт пространство партнёрам и вынимает силы из соперников.

В каком-то смысле ради Ольмо де ла Фуэнте жертвует Педри. Против Бельгии и Франции в центре поля с первых минут выходили Родри, Руис и Ольмо, а Педри оставался в резерве. У Дани свободная роль, он может оказаться где угодно. Может, к примеру, поменяться местами с Баэной. Или с Микелем Оярсабалем. Или может создать коридор для рывка Руиса.

Характерно, кстати, что на Евро-2024 Ольмо наилучшим образом проявил себя, когда Педри получил травму и выбыл до конца турнира. В четвертьфинале с Германией Педри сломали, Ольмо заменил его в первом тайме и закончил матч с голом и ассистом. Дальше – выход в старте и гол в ворота Франции в полуфинале. И 90 минут в победном финале против англичан.

Дани Ольмо против Брэдли Баркола Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Вот и сейчас, на ЧМ, лучший матч Ольмо провёл, когда Педри не было в старте. Против Франции Дани сыграл блестяще. Двигался, таскал за собой французских полузащитников, отдал шикарную голевую. Мастер!

И всё это – в руках мастера де ла Фуэнте. Что бы ни случилось в финале, уже можно констатировать: испанский тренер проводит выдающуюся работу. И это выражается не только в результатах, но и в том, насколько творчески он их добивается.

На Евро была одна команда, сейчас – другая. Базовые ценности остались прежними. Однако целый ряд важных деталей де ла Фуэнте изменил. Во многом – под влиянием обстоятельств. Но это никак не умаляет его заслуг. Мир меняется – меняйся и ты. И меняй свою команду. Тогда добьёшься успеха не только здесь и сейчас, но и на дистанции.