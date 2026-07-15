«Худшая Франция за всю историю». Реакция мировых СМИ на триумф Испании в полуфинале ЧМ

Сборная Испании уверенно разобралась с Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира. Далее команду Луиса де ла Фуэнте ждёт битва за золото с победителем пары Англия – Аргентина. Триумф испанцев и провал французов – главная тема в утренней прессе в Европе. Смотрим, что же написали СМИ по итогам матча.

В Испании ликуют после триумфа сборной. Газета AS отмечает, что команда превзошла Францию в плане интеллекта и идей, а также в плане сплочённости: «Испания вышла в финал чемпионата мира после демонстрации своего интеллектуального футбола, где он преобладает над грубой силой. Команда доминировала, играя в типично испанский футбол. Главная разница между Испанией и Францией стала очевидной в конце. В то время как испанцы праздновали победу всей командой, Мбаппе остался явно один.

Испания не только обыграла Францию, но и завоевала восхищение и уважение футбольных болельщиков по всему миру. Трудно добиться большего, укротить такую ​​талантливую команду, превзойти таких гигантов, как Мбаппе, Олисе или Дембеле. Это урок для всего мира».

AS

«Пусть никто нас не разбудит», — отметили в испанской телепрограмме El Chiringuito.

«Незабываемое зрелище. Испания открыла двери Лувра, чтобы выйти во второй в своей истории финал чемпионата мира. Испанцы продемонстрировали все грани мастерства», — радуется журналист Marca Хосе Луис Хуртадо.

Marca

Ферран Мартинес из Mundo Deportivo напомнил об исполненном обещании игроков сборной Испании: «После поражения в финале Лиги наций — 2025 от Португалии Педри написал в соцсетях: «19 июля 2026 года». Дата финала чемпионата мира. И Ламин Ямаль также сказал об этом. Они сдержали своё слово».

«Как это объяснить? Как объяснить, что Испания, такая спокойная, безмятежная, вывела из равновесия Францию, всемогущую, недостижимую, величественную Францию. Испанцы играли с ней, как котёнок с клубком пряжи, играли в кошки-мышки. И всё это под возгласы «оле» изумлённой публики, ошеломлённой тем, как Испания оставила фаворита ни с чем, абсолютно ни с чем», — рассыпался в эпитетах Эдуардо Кастелао из El Mundo.

Во Франции же разносят свою команду. Обозреватель L’Equipe Венсан Дюлюк считает, что сборная перечеркнула все старания прошедшего месяца: «Катастрофа в Далласе. Франция не смогла оправдать ожиданий, которые преследовали её четыре года. Это приключение заслуживало лучшего, чем такое крушение игры, стратегии и эмоций. И гораздо лучшего, чем этот полуфинал, который ждали с трепетом. А после него сложилось ощущение, что Франция почти не играла и предала волшебство американского лета. Испания же сохранила свой безжалостный настрой, чтобы обеспечить себе второй финал чемпионата мира – после триумфа 2010 года».

L’Equipe

«Мы никогда не представляли себе, что это повторится спустя два года после полуфинала Евро-2024, где нас полностью переиграли, но не так, как сегодня. Мы верили в атакующую схему с четырьмя игроками до самого конца, однако в итоге опустили головы. Мы все были в восторге. Олисе и Мбаппе были лучшей связкой в истории сборной. Олисе сажали за один стол с Платини и Зиданом, но сейчас он даже не на кухне. В начале турнира он преуспел, потому что были пространство и комфорт. Когда же усилилось давление, мы снова поняли, что роли «десятки» в современном футболе больше не существует», — заявил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Жюльен Лоранс в программе After Foot раскритиковал тренера Дидье Дешама: «Меня всё разочаровало. Дешам разочаровал меня своими решениями перед матчем и в управлении игрой. Рабьо был заменён из-за жёлтой карточки… Извините, но для меня это возмутительно! Они были единственными игроками с Юпамекано в первом тайме, кто хоть что-то делал на поле».

«Мы отмечали их статистику голов и результативных передач. Мы хвалили их игровой интеллект и перемещения по полю. Но ничего подобного мы не увидели против Испании. Трио Мбаппе — Олисе — Дембеле разочаровало, причём в совершенно неожиданной степени, учитывая их выступления с начала турнира», — написал журналист Footmercato Орельен Леже-Моэк.

У Батиста Деспре из Le Figaro случилось дежавю от игры Франции: «Во вторник на огромном стадионе в Далласе французская команда выглядела крошечной. А некоторые эпизоды, почти пугающие, учитывая превосходство Испании, перенесли нас на четыре года назад. В первые 70 минут финала ЧМ-2022 с Аргентиной. А затем на два года назад, в полуфинал Евро, или в прошлый год в полуфинал Лиги наций. И в двух последних упомянутых примерах одно и то же чувство: Испания просто лучше Франции».

Le Figaro

В мире восхищаются сборной Испании. «Лучшая команда > лучшие игроки», — отметила немецкая Der Spiegel. Аргентинская газета Olé публикует резкий, но точный анализ: «Временами это было настоящее избиение. У чемпионата мира уже есть первый финалист, испанцы заслуживают аплодисментов за то, что унизили фаворитов».

«Конечно, иметь атакующую четвёрку такого калибра — это хорошо, но это не сработает, если никто не будет пасовать им мяч. Это поражение будет трудно переварить Франции, которая ожидала гораздо лучшего результата в национальный праздник — день взятия Бастилии», — написала британская Daily Mail.

«Испания гасит звёзды и тянется к небу. Луис де ла Фуэнте разработал безупречную стратегию, с помощью которой нейтрализовал Мбаппе, Дембеле, Олисе, Баркола и компанию», — заявили в португальской A Bola.

«Синие слёзы. Франция плачет после третьего подряд пропущенного финала. Мбаппе и Франция отправляются домой. Испания преподносит урок футбола и выходит в финал чемпионата мира» — такой заголовок у итальянской Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport

А ещё одно итальянское издание — La Gazzetta dello Sport — устроило настоящую «прожарку» французам: «Они едут домой, обманывая себя и всех остальных. Эта Испания — в своей собственной лиге, и французы уже исторически испытывают с ней трудности: они не могут контролировать игру, что дестабилизирует их, сводит с ума. Матча не было, от первой до последней минуты. Франция была близка к унижению, растеряна и подавлена.

Великолепная и доминирующая Испания, превосходящая всех во всех отношениях. Место в финале вполне заслуженно. Франция полностью уничтожена: худшая французская команда, самая незначительная, когда-либо выступавшая на чемпионате мира за всю историю».