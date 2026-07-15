«Худшая Франция за всю историю». Реакция мировых СМИ на триумф Испании в полуфинале ЧМ

Сборная Испании уверенно разобралась с Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира. Далее команду Луиса де ла Фуэнте ждёт битва за золото с победителем пары Англия – Аргентина. Триумф испанцев и провал французов – главная тема в утренней прессе в Европе. Смотрим, что же написали СМИ по итогам матча.
В Испании ликуют после триумфа сборной. Газета AS отмечает, что команда превзошла Францию в плане интеллекта и идей, а также в плане сплочённости: «Испания вышла в финал чемпионата мира после демонстрации своего интеллектуального футбола, где он преобладает над грубой силой. Команда доминировала, играя в типично испанский футбол. Главная разница между Испанией и Францией стала очевидной в конце. В то время как испанцы праздновали победу всей командой, Мбаппе остался явно один.
Испания не только обыграла Францию, но и завоевала восхищение и уважение футбольных болельщиков по всему миру. Трудно добиться большего, укротить такую талантливую команду, превзойти таких гигантов, как Мбаппе, Олисе или Дембеле. Это урок для всего мира».
AS
«Пусть никто нас не разбудит», — отметили в испанской телепрограмме El Chiringuito.
«Незабываемое зрелище. Испания открыла двери Лувра, чтобы выйти во второй в своей истории финал чемпионата мира. Испанцы продемонстрировали все грани мастерства», — радуется журналист Marca Хосе Луис Хуртадо.
Marca
Ферран Мартинес из Mundo Deportivo напомнил об исполненном обещании игроков сборной Испании: «После поражения в финале Лиги наций — 2025 от Португалии Педри написал в соцсетях: «19 июля 2026 года». Дата финала чемпионата мира. И Ламин Ямаль также сказал об этом. Они сдержали своё слово».
«Как это объяснить? Как объяснить, что Испания, такая спокойная, безмятежная, вывела из равновесия Францию, всемогущую, недостижимую, величественную Францию. Испанцы играли с ней, как котёнок с клубком пряжи, играли в кошки-мышки. И всё это под возгласы «оле» изумлённой публики, ошеломлённой тем, как Испания оставила фаворита ни с чем, абсолютно ни с чем», — рассыпался в эпитетах Эдуардо Кастелао из El Mundo.
Во Франции же разносят свою команду. Обозреватель L’Equipe Венсан Дюлюк считает, что сборная перечеркнула все старания прошедшего месяца: «Катастрофа в Далласе. Франция не смогла оправдать ожиданий, которые преследовали её четыре года. Это приключение заслуживало лучшего, чем такое крушение игры, стратегии и эмоций. И гораздо лучшего, чем этот полуфинал, который ждали с трепетом. А после него сложилось ощущение, что Франция почти не играла и предала волшебство американского лета. Испания же сохранила свой безжалостный настрой, чтобы обеспечить себе второй финал чемпионата мира – после триумфа 2010 года».
L’Equipe
«Мы никогда не представляли себе, что это повторится спустя два года после полуфинала Евро-2024, где нас полностью переиграли, но не так, как сегодня. Мы верили в атакующую схему с четырьмя игроками до самого конца, однако в итоге опустили головы. Мы все были в восторге. Олисе и Мбаппе были лучшей связкой в истории сборной. Олисе сажали за один стол с Платини и Зиданом, но сейчас он даже не на кухне. В начале турнира он преуспел, потому что были пространство и комфорт. Когда же усилилось давление, мы снова поняли, что роли «десятки» в современном футболе больше не существует», — заявил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.
Жюльен Лоранс в программе After Foot раскритиковал тренера Дидье Дешама: «Меня всё разочаровало. Дешам разочаровал меня своими решениями перед матчем и в управлении игрой. Рабьо был заменён из-за жёлтой карточки… Извините, но для меня это возмутительно! Они были единственными игроками с Юпамекано в первом тайме, кто хоть что-то делал на поле».
«Мы отмечали их статистику голов и результативных передач. Мы хвалили их игровой интеллект и перемещения по полю. Но ничего подобного мы не увидели против Испании. Трио Мбаппе — Олисе — Дембеле разочаровало, причём в совершенно неожиданной степени, учитывая их выступления с начала турнира», — написал журналист Footmercato Орельен Леже-Моэк.
У Батиста Деспре из Le Figaro случилось дежавю от игры Франции: «Во вторник на огромном стадионе в Далласе французская команда выглядела крошечной. А некоторые эпизоды, почти пугающие, учитывая превосходство Испании, перенесли нас на четыре года назад. В первые 70 минут финала ЧМ-2022 с Аргентиной. А затем на два года назад, в полуфинал Евро, или в прошлый год в полуфинал Лиги наций. И в двух последних упомянутых примерах одно и то же чувство: Испания просто лучше Франции».
Le Figaro
В мире восхищаются сборной Испании. «Лучшая команда > лучшие игроки», — отметила немецкая Der Spiegel. Аргентинская газета Olé публикует резкий, но точный анализ: «Временами это было настоящее избиение. У чемпионата мира уже есть первый финалист, испанцы заслуживают аплодисментов за то, что унизили фаворитов».
«Конечно, иметь атакующую четвёрку такого калибра — это хорошо, но это не сработает, если никто не будет пасовать им мяч. Это поражение будет трудно переварить Франции, которая ожидала гораздо лучшего результата в национальный праздник — день взятия Бастилии», — написала британская Daily Mail.
«Испания гасит звёзды и тянется к небу. Луис де ла Фуэнте разработал безупречную стратегию, с помощью которой нейтрализовал Мбаппе, Дембеле, Олисе, Баркола и компанию», — заявили в португальской A Bola.
«Синие слёзы. Франция плачет после третьего подряд пропущенного финала. Мбаппе и Франция отправляются домой. Испания преподносит урок футбола и выходит в финал чемпионата мира» — такой заголовок у итальянской Tuttosport.
La Gazzetta dello Sport
А ещё одно итальянское издание — La Gazzetta dello Sport — устроило настоящую «прожарку» французам: «Они едут домой, обманывая себя и всех остальных. Эта Испания — в своей собственной лиге, и французы уже исторически испытывают с ней трудности: они не могут контролировать игру, что дестабилизирует их, сводит с ума. Матча не было, от первой до последней минуты. Франция была близка к унижению, растеряна и подавлена.
Великолепная и доминирующая Испания, превосходящая всех во всех отношениях. Место в финале вполне заслуженно. Франция полностью уничтожена: худшая французская команда, самая незначительная, когда-либо выступавшая на чемпионате мира за всю историю».