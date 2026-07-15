Новичок «Спартака», «МЮ» купил Тилеманса, две звезды в Турции. Трансферы и слухи дня

На чемпионате мира состоялся первый полуфинал между Испанией и Францией. А сегодня нас ждёт рубка в матче Англия – Аргентина. Но и о трансферах мы не забываем! Рассказываем, что интересного произошло на рынке за последние 24 часа.

Главные состоявшиеся трансферы

В «Спартак» приехал защитник из Испании

Виктор Парада Фото: spartak.com

«Спартак» объявил о первом летнем трансфере. Клуб купил испанского левого защитника Виктора Параду из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт, с футболистом подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За «Спартак» Парада будет выступать под №33. Ранее СМИ сообщали, что трансфер обойдётся «Спартаку» в € 6 млн. «Привет, болельщики! Счастлив быть здесь! С нетерпением жду начала работы с командой, чтобы помочь добиться успеха великому клубу. Спасибо большое! Увидимся совсем скоро!» — сказал Парада в обращении к фанатам команды.

Тилеманс сменил «Астон Виллу» на «МЮ»

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс официально перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Астон Виллы». Контракт футболиста рассчитан до 2031 года. Фабрицио Романо сообщил, что манкунианцы активировали пункт о выкупе, заплатив £ 35 млн.

Юри Тилеманс полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Трудно описать, насколько я горд тем, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». Подписание контракта с таким особенным клубом — это невероятное событие, кульминация многолетней преданности делу с тех пор, как я влюбился в футбол. Мне выпала честь добиться успеха в спорте, это только укрепило мою решимость достичь большего. Амбиции каждого в клубе предельно ясны: мы все полны решимости побороться за самые крупные трофеи в ближайшие годы».

«Тоттенхэм» продал защитника сборной Хорватии

Лука Вушкович Фото: brightonandhovealbion.com

«Брайтон» сообщил о переходе защитника сборной Хорватии Луки Вушковича. Ранее футболист принадлежал «Тоттенхэму». С «Брайтоном» хорват подписал контракт сроком на пять лет с опцией продления ещё на сезон. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» получит за Вушковича £ 46 млн, а за счёт бонусов общая сумма превысит £ 50 млн. В сезоне-2025/2026 Лука выступал в аренде за «Гамбург», проведя 30 матчей во всех турнирах и забив шесть мячей.

Гринвуд уехал в Турцию

«Фенербахче» объявил о трансфере английского вингера Мэйсона Гринвуда из «Марселя». Как сообщил официальный сайт стамбульцев, сумма трансфера составила € 39 млн. Она будет выплачена тремя равными траншами в течение трёх лет. С самим 24-летним футболистом был заключён контракт на четыре сезона. Романо отметил, что «Манчестер Юнайтед» (бывший клуб Гринвуда) заработает свыше € 10 млн за счёт пункта о доле от последующей перепродажи футболиста. А зарплата англичанина в Турции составит порядка € 10 млн.

Троссард тоже уехал в Турцию

Леандро Троссард Фото: bjk.com.tr

31-летний вингер Леандро Троссард перешёл в «Бешикташ» из «Арсенала». Сумма трансфера составила € 18 млн плюс € 2 млн бонусов. Контракт заключён на три года с опцией продления ещё на год. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 50 матчах во всех турнирах за «Арсенал», забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач. Вместе с лондонцами Троссард стал чемпионом АПЛ. А по информации Романо, «Арсенал» хочет купить на замену Леандро форварда «Брюгге» Христоса Дзолиса.

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Главные трансферные слухи дня

«МЮ» продолжает скупать игроков в центр поля

Ману Коне Фото: Paolo Bruno/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» ищет ещё одного полузащитника! После покупки Андрея Сантоса и Юри Тилеманса внутри клуба обсуждаются другие кандидатуры. Романо сообщает, что один из вариантов — Ману Коне из «Ромы».

Отмечается, что первый контакт с представителями футболиста уже состоялся. Однако француз не единственный вариант для усиления позиции.

Ромеро – «Интер» или «Барселона»?

После многочисленных трансферов в защиту «Тоттенхэм» не против расстаться с некоторыми игроками. Капитан лондонцев Кристиан Ромеро и сам хочет покинуть клуб. Романо сообщает, что интерес к трансферу аргентинца появился у «Барселоны». Также переговоры по 28-летнему защитнику ведёт «Интер». Однако итальянцы считают стоимость Ромеро очень высокой. Ранее журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Тоттенхэм» хочет получить за Кристиана примерно € 80 млн.

«Манчестер Сити» хочет звезду ЧМ-2026

Айюб Буадди Фото: Alex Pantling/Getty Images

Дэвид Орнштейн сообщает, что «Манчестер Сити» активно работает над трансфером Айюба Буадди. Отмечается, что «Лилль» хочет получить за 18-летнего марокканца около € 100 млн. А ранее Романо поделился информацией: «Манчестер Сити», возможно, планирует оставить Буадди в аренде в «Лилле» до начала сезона-2027/2028. Ранее СМИ сообщили об интересе к Буадди со стороны «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Арсенала». Напомним, на ЧМ-2026 Айюб провёл пять матчей за сборную Марокко.

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