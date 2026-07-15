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Сборная Франции на ЧМ-2026: Зинедин Зидан станет главным тренером после Дидье Дешама: подробности, причины, мнение, детали

Новая эпоха Франции после вылета с ЧМ. Дешам многое сделал, но Зидан мощнее как личность
Дмитрий Бажанов
Зинедин Зидан заменит Дидье Дешама
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Дидье поднял команду после многолетнего провала. А Зизу получает работу, которую очень долго ждал.

Зинедин Зидан долго ждал сборную Франции. Он покинул «Реал» летом 2021-го и с тех пор не работал. Может себе позволить! Впрочем, если верить СМИ, варианты трудоустройства у Зизу были. В разное время писали и про «Манчестер Юнайтед», и про «Ювентус», и даже про «ПСЖ». Однако тренер оставался в режиме ожидания.

Зинедин Зидан Подробнее

Казалось, его приход в сборную Франции неизбежен после чемпионата мира в Катаре. Дидье Дешам не выиграл ЧМ второй раз подряд. Да, не хватило совсем чуть-чуть, Франция уступила в финале. Но уступила до ужаса обидно. Момент Рандаля Коло Муани на последних минутах овертайма до сих перед глазами и у болельщиков, и у Дешама, и у самого Коло Муани. И у Эмилиано Мартинеса, который сделал чудо-сейв, наверняка тоже.

Сборная Франции — Футбол Подробнее

Короче говоря, Франция уступила в катарском финале. А перед этим был ранний вылет с Евро-2020 – уже в 1/8 финала сенсационно проиграли Швейцарии. Плюс Дешама регулярно критиковали за стиль. Мол, с такими футболистами можно и нужно играть ярче. А Франция являла собой торжество рационализма. Ни одного лишнего движения. Всё – исключительно впрок.

Дидье Дешам Подробнее

Тем удивительнее, что сразу после ЧМ-2022 с Дешамом продлили контракт. При том что Зидан был свободен. И наверняка готов был принять сборную. Однако в федерации приняли другое решение. И оно, вероятно, оказалось неожиданным не только для многих любителей футбола, но и для самого Зизу. Может быть, и для Дешама это в какой-то степени было неожиданно.

Как бы Дидье ни критиковали, он провёл в сборной хорошую работу. 14 лет – очень большой срок. Особенно по меркам современного футбола, где люди редко трудятся на одном месте так долго. В эпоху клипового мышления Дешам и сборная Франции написали длинный, насыщенный роман-эпопею. В ней были разочарования, но хорошего точно было больше.

ДИДЬЕ ДЕШАМ С КУБКОМ МИРА, 2018 ГОД

ДИДЬЕ ДЕШАМ С КУБКОМ МИРА, 2018 ГОД

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очень важно, что Дешам добрался до большого трофея – выиграл ЧМ-2018. Если бы этого не случилось, к нему, вероятно, относились бы как к Гарету Саутгейту. Англичанин, как и Дешам, много лет работал с выдающимся поколением футболистов. Он несколько раз был близок к трофею – дважды доходил до финала Евро, а также рубился в полуфинале чемпионата мира в 2018-м.

Однако титулов со сборной Англии Саутгейт так и не нажил. А нет более весомой верификации величия. Дешам с Францией добился большой победы. Одной – но добился. Это принципиально важно и очень сильно влияет на восприятие. Если у тренера считают финалы – это одно. Если считают трофеи – совершенно другое. Это более высокая ступень. Так вот у Саутгейта – финалы, а у Дешама – трофеи. Один – большой, победа на ЧМ. Плюс приятный бонус в виде победы в Лиге наций в 2021-м.

ДИДЬЕ ДЕШАМ ПОСЛЕ ФИНАЛА ЕВРО-2016

ДИДЬЕ ДЕШАМ ПОСЛЕ ФИНАЛА ЕВРО-2016

Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Неудачи у Дешама, безусловно, тоже были. Помимо болезненного поражения в финале ЧМ в Катаре, был проигрыш в финале домашнего Евро-2016. Эдер забил, Криштиану Роналду, хромая, ликовал на скамейке, а Франция рыдала. Она не показала на турнире выдающейся игры. Тем не менее добралась до решающего матча, в полуфинале обыграла действующих чемпионов мира – немцев. И в финале французы играли с преимуществом, могли победить в основное время. А в итоге – овертайм, где случился Эдер.

При этом важно учитывать, что было в сборной до Дешама. Прежде чем он пришёл, последним большим успехом был финал ЧМ-2006. Раймон Доменек чудил уже тогда, но у Франции был Зинедин Зидан. Этого почти хватило для победы. Однако Марко Матерацци нашёл способ, как устранить Зидана из игры.

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После этого Зизу закончил, и Франция на несколько лет погружалась в андеграунд. Евро-2008 – полный провал: в группе забили всего один мяч, набрали лишь одно очко и заняли последнее место. ЧМ-2010 – аналогично. Снова один забитый мяч, одно очко и последнее место. Именно в матче с Францией первые очки на чемпионатах мира набрала сборная ЮАР. В 3-м туре группового этапа хозяева ЧМ победили 2:1.

На Евро-2012 французы уже с Лораном Бланом наконец вышли из группы. Но – со второго места. И потому на первой же стадии плей-офф попали на страшную Испанию. Поражение 0:2 без шансов – и снова домой.

На этом фоне Дешам с двумя финалами ЧМ (один из которых победный), финалом Евро и победой в Лиге наций смотрится мощно. Да, пожалуй, ни в 2008-м, ни в 2010-м, ни в 2012-м у Франции не было такого количества блестящих футболистов, как в годы работы Дешама. Особенно – начиная с 2018-го, когда уже появились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, когда на пике был Антуан Гризманн. Топов было много и с каждым годом становилось всё больше.

Однако этим богатством ещё нужно было воспользоваться. Мог ли Дешам с таким подбором звёзд добиться большего? Мог. Но он совершенно точно не провалился. Дидье проделал крепкую работу, которая заслуживает уважения.

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Теперь, по данным Фабрицио Романо, в сборную Франции заходит Зинедин Зидан. И, пожалуй, нет в мире тренера, для которого бэкграунд футболиста был бы так важен. Сколько современных игроков выросло на Зизу! И по всему миру, и особенно – во Франции.

Когда-то ты смотрел на этого дядю с 10-м номером по телевизору, а теперь он твой тренер. И ты понимаешь: он точно знает, что и как нужно делать на поле. Даже если ты сам топ-игрок, Зидан для тебя всё равно колоссальный, непререкаемый авторитет. Ты не можешь к нему не прислушиваться.

Во многом на этом была построена работа Зидана в «Реале». Он работал не столько тренером, сколько личностью. При этом до старта самостоятельной карьеры Зизу побыл ассистентом Карло Анчелотти. Так что и софт-скиллы у него на уровне. Он знает, что такое быть звездой, и умеет договариваться с другими звёздами.

ЗИНЕДИН ЗИДАН

ЗИНЕДИН ЗИДАН

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Это ровно то, что нужно сборной Франции. Дешам, к слову, работал в том же стиле. Он гораздо больше коммуникатор, чем тактик. В этом смысле Дидье, как и Зидан, – тренер типажа Анчелотти.

Больше того, Дешам, как и Зидан, был отличным футболистом и очень много выиграл. В сборной они побеждали вместе с Зизу. Однако такого ореола магии и такой ауры у Дешама не было никогда. Всё-таки по масштабу и по влиянию на умы футболиста Дешама с футболистом Зиданом не сравнить, это разные планеты.

Безусловно, тренер и игрок – разные работы. Если ты был сильным футболистом, это абсолютно не гарантирует, что ты будешь успешным тренером. Однако Зидану прошлое великого игрока до сих пор помогало добиваться успехов в тренерстве. Потому что он отлично знает, как пользоваться этим прошлым в своей актуальной работе.

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У Зидана очень своеобразная тренерская карьера. Он работает, только когда хочет и где хочет. У него нет авторского тактического стиля. Что такое футбол Зидана, сказать невозможно. Просто потому, что такого футбола не существует. Стиль Зизу – побеждать. Как именно – не так важно.

Это отлично соотносится с идеологией «Реала». Потому-то Мадрид и тренер Зидан так здорово сошлись, первыми в истории выиграли три Лиги чемпионов подряд и много чего ещё. Как именно они это сделали, сейчас уже неважно. Во всяком случае для того, чтобы вспомнить детали, нужно как следует напрячь память. А чтобы вспомнить, что «Реал» с Зиданом взял три ЛЧ подряд, напрягать память не надо. Это на поверхности. Потому что именно это главное.

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Теперь Зизу принимает новый вызов. Вызов, которого он долго ждал и который, очевидно, сильно его увлекает. Иначе он бы на него не согласился. Пятилетний простой может смущать. Однако кажется, что инструменты, которые в тренерской работе использует Зидан, не устаревают. Коммуникация актуальна всегда. Если ты однажды овладел этим искусством, оно будет с тобой всегда, потом уже не разучишься. Анчелотти тому яркий пример.

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