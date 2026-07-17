Самый незаметный судейский тренд ЧМ-2026. Анатомия угловых теперь изменится и в топ-лигах?

Главные пострадавшие — Германия и Норвегия. А Коллина уже объяснил, почему арбитры больше поддерживают обороняющихся во время корнеров.

Помните, почему вылетела сборная Германии? Дело не только в поколении, сломанной системе и главном тренере. На 102-й минуте Жонатан Та после углового забил Парагваю гол, который вскоре отменили. Всё из-за фола Вальдемара Антона на вратаре соперника. Мало кто понял решение судьи, который увидел там блокировку голкипера. А чуть ли не самым запоминающимся стало выступление Юргена Клоппа – вероятно, будущего главного тренера сборной.

Юрген Клопп футбольный тренер «Если это отменённый гол, тогда «Арсенал» не был бы чемпионом Англии. Они забивают 60% своих голов таким образом. Так что это, очевидно, жёсткое решение».

Германия – не «Арсенал», который забил рекордные 19 голов с угловых в АПЛ. Но конкретно в этом случае это немцам очень помогло бы заползти хотя бы в 1/8 финала. А вылетать на этой стадии было бы явно не так стыдно. Очевидно, Германия стала жертвой малозаметного тренда.

Так что же это за тенденция?

По прошлому европейскому сезону мы видели: арбитры действительно много позволяли при борьбе на угловых. Особенно в топ-лигах, где приоритет нередко отдавался атакующей команде, которая могла зажимать вратаря соперника просто за счёт количества.

Как утверждают журналисты BBC, перед чемпионатом мира судьям были даны инструкции изменить эту тенденцию: цель – не превращать угловые в сцену для побоищ, толкотни и бесконечных хватаний друг друга. Якобы председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина ещё перед турниром сообщил арбитрам: вы должны быть строги при блокировках и удержаниях в штрафной. И никаких поблажек любым атакам без мяча, которые идут с целью помешать до него добраться.

Фол Вальдемара Антона на вратаре Парагвая в матче Парагвай — Германия Фото: Кадр из трансляции

Понятно, что полностью от этого не избавиться, однако обозначенная тенденция очень чёткая. И эпизод в матче Германии – как раз демонстрация проделанной работы. Для Коллины это, вероятно, был идеальный пример: Антон находился в положении, при котором вратарь неизбежно врезался в него. При этом он не находился в движении – блокировка.

Фол сборной Испании на вратаре Австрии, приведший к отмене гола Кукурельи Фото: Кадры из трансляции

Кстати, в аналогичной ситуации был отменён гол Марка Кукурельи в ворота Австрии на групповом этапе. Потом Испания, конечно, накидала сопернику три мяча, однако этот эпизод всё равно в истории – Пау Кубарси блокирует вратаря, после чего судья отменяет взятие ворот.

В плей-офф мы тоже увидели эпизод. Но он более очевиден, чем два предыдущих: Эрлинг Холанд оттолкнул соперника во время подачи с углового, а Торбьёрн Хеггем забил. Главный арбитр не увидел фол в динамике, однако просмотрел эпизод у монитора и отменил взятие ворот. Сам норвежец высказался так.

Эрлинг Холанд нападающий сборной Норвегии «Если честно, сейчас немного пусто внутри. Мне кажется, мы заслуживали большего. Не думаю, что там был штрафной. Гол отменили из-за того, что я якобы толкнул Эллиота Андерсона, хотя в каждом единоборстве меня самого толкают точно так же. Это оставляет неприятный осадок».

Важно: многие это понимают, принимают, и никто не протестует. При этом очевидный факт: количество голов после угловых уменьшилось. Если в условной АПЛ мячи после корнеров залетали почти в каждом втором матче – 0,49 за игру, то на чемпионате мира этот порог – примерно 0,3 гола за встречу. Но всё равно выше, чем на ЧМ в Катаре, где с угловых забилось 0,2 мяча за матч.

А судьи готовятся к таким сценариям в игре?

Удивитесь, но арбитры и правда готовы к некоторым моментам, которые происходят в игре.

Всего на 10-дневный сбор, который проходил в Майами, были вызваны 52 главных арбитра, 88 помощников и 30 видеоассистентов. Все они представляют 50 федераций. Программа тренировок была похожа на работу какой-нибудь сборной. Включала в себя развитие силы, выносливости, скорости, а соответствующие специалисты, используя современные данные, анализировали уровень подготовки каждого рефери в конкретный период времени. На основе этих данных и происходят назначения. То есть судья сейчас выбирается исходя не из статуса или опыта, а зачастую ориентируются на уровень его текущей готовности.

Одно из нововведений этого турнира, на котором тот же Коллина делает акцент, – тренировки, имитирующие игровые действия. За три дня до матча главный арбитр и его ассистенты с помощью полупрофессиональных футболистов отрабатывают сюжеты, которые могут произойти во встрече. Как это выглядит на практике: аналитики изучают стандартные положения, ключевые игровые идеи, которые реализует, условно, сборная Испании. Потом эти данные передаются футболистам, которых использует ФИФА. После чего на поле проецируется тот или иной сценарий, во время которого арбитр должен принять правильное решение – это может быть блокировка при стандартах или задержки соперников.

Коллина считает, что в нынешнее время важно использовать реальные сценарии, а не только досье и схемы, и убеждает в этом своих соратников. Понятно, что невозможно знать, как играют все сборные. Поэтому подготовка арбитров идёт перед каждым конкретным матчем. Число ошибок мы проанализируем уже после турнира, а некоторые тенденции мы уже подчёркивали. Как, например, изменившийся уровень допустимой борьбы. Он стал выше. Хотя к угловым это не относится.

Теперь общественность гадает: перенесётся ли тренд на поддержку обороняющихся во время угловых на внутренние лиги. Особенно на АПЛ. В BBC Sport сообщили, что мнения внутри лиги разделились, и немалая часть считает, что, несмотря на важность физической борьбы, дальше так продолжаться не может. И надо ориентироваться именно на рекомендации ФИФА. Однако как будет на деле, узнаем только по ходу следующего сезона.