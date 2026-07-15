Топ-события четверга: предсезонка РПЛ, Рублёв в Бостаде, волейбол и Летняя лига НБА

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Посмотреть все события 16 июля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏐 4:00: США — Китай, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: дадут ли бой китайцы?

Сборная Китая идёт на последней позиции после победы Кубы над Бельгией. Но вылет команде Витала Хейнена не грозит, а наоборот, они точно будут в финале на правах хозяев. Вот только смогут ли они дать бой американцам на их площадке? Карч Кирай здесь явно может поэкспериментировать с составом.

🏐🎦 13:20: Япония — Канада, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кому победа нужнее?

Япония дожала Италию и продолжает идти без поражений. Ещё немного — и команда Лорана Тийи обеспечит себе первое место на предварительном этапе. А вот Канада уступила Аргентине, причём команда Дэна Льюиса вела 2:0 по сетам. Ситуация для североамериканцев становится угрожающей — Куба догнала по победам, преимущество только по очкам. Так можно и вылететь из Лиги наций. Азиаты, конечно, здесь фавориты. Но, может быть, припёртые к стенке канадцы сотворят сенсацию?

🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Андреа Пеллегрино (Италия, LD), Бостад, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт возвращение Рублёва на грунт?

Андрей Рублёв на турнире серии ATP-250 в Бостаде готовится провести первый за 2,5 недели матч. Россиянин вернётся на грунт и во втором круге шведских соревнований сразится со 138-й ракеткой мира из Италии Андреа Пеллегрино.

⚽️ 15:00: «Динамо» Махачкала — «Динамо» СПб, товарищеский матч

Интрига: чем закончится динамовское дерби для клуба РПЛ?

Один из редких дней, который не подарит нам больших футбольных событий. Тем не менее продолжаем следить за подготовкой клубов РПЛ к старту сезона — до начала чемпионата осталось чуть больше недели. Махачкалинское «Динамо» завершает сбор в Санкт-Петербурге, в ходе которого провело два матча с «Зенитом» (0:2 и 1:1). Причём второй из них команда Вадима Евсеева едва не выиграла — чемпион ушёл от поражения только на 90-й минуте благодаря пенальти. Теперь южан ждёт динамовское дерби с местным клубом Второй лиги. Последнюю репетицию важно не провалить.

🏀 23:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», Летняя лига НБА

Интрига: как похвала повлияет на Ищенко?

Один из помощников главного тренера «Далласа» очень хвалебно отозвался об игре Ищенко с «Мемфисом». Настало время доказывать, что это был не единичный случай? У Севы будет один из последних шансов в Летней лиге показать себя, так как осталось провести всего два матча.

🏀 23:30: «Хьюстон Рокетс» — «Бруклин Нетс», Летняя лига НБА

Интрига: серия Дёмина продолжится?

Егор Дёмин выдал уже четвёртый матч кряду в Летней лиге минимум с 20 очками. Уже ни для кого не секрет, что россиянин — лидер этого состава, который тащит на себе команду. «Бруклин» может побороться за выход в «Финал четырёх», но для этого нужно побеждать «Хьюстон». Удастся ли?