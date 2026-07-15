15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 16 июля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: предсезонка РПЛ, Рублёв в Бостаде, волейбол и Летняя лига НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 июля 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 16 июля: матчи «Далласа» Ищенко и «Бруклина» Дёмина, «Динамо» Махачкала — «Динамо» СПб и мужская Лига наций!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 июля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 4:00: США — Китай, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2026, четверг. 04:00 МСК
США
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дадут ли бой китайцы?

Сборная Китая идёт на последней позиции после победы Кубы над Бельгией. Но вылет команде Витала Хейнена не грозит, а наоборот, они точно будут в финале на правах хозяев. Вот только смогут ли они дать бой американцам на их площадке? Карч Кирай здесь явно может поэкспериментировать с составом.

Статистика Лиги наций (мужчины)
Сборная США выглядит одним из фаворитов турнира
Страшная травма, жара и рекорд. Чем запомнится вторая неделя мужской Лиги наций
Страшная травма, жара и рекорд. Чем запомнится вторая неделя мужской Лиги наций

🏐🎦 13:20: Япония — Канада, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2026, четверг. 13:20 МСК
Япония
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кому победа нужнее?

Япония дожала Италию и продолжает идти без поражений. Ещё немного — и команда Лорана Тийи обеспечит себе первое место на предварительном этапе. А вот Канада уступила Аргентине, причём команда Дэна Льюиса вела 2:0 по сетам. Ситуация для североамериканцев становится угрожающей — Куба догнала по победам, преимущество только по очкам. Так можно и вылететь из Лиги наций. Азиаты, конечно, здесь фавориты. Но, может быть, припёртые к стенке канадцы сотворят сенсацию?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Борьба за выживание в Лиге наций очень острая
Кого заменит Россия? Кто выйдет в финал? Главные интриги третьей недели мужской Лиги наций
Кого заменит Россия? Кто выйдет в финал? Главные интриги третьей недели мужской Лиги наций

🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Андреа Пеллегрино (Италия, LD), Бостад, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Бостад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Андреа Пеллегрино
138
Италия
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино

Интрига: как пройдёт возвращение Рублёва на грунт?

Андрей Рублёв на турнире серии ATP-250 в Бостаде готовится провести первый за 2,5 недели матч. Россиянин вернётся на грунт и во втором круге шведских соревнований сразится со 138-й ракеткой мира из Италии Андреа Пеллегрино.

ATP 250. Бостад-2026. Сетка
Всё о теннисных турнирах в июле
Медведев и Хачанов переходят на хард, а Рублёв — на грунт. Расписание турниров июля
Медведев и Хачанов переходят на хард, а Рублёв — на грунт. Расписание турниров июля

⚽️ 15:00: «Динамо» Махачкала — «Динамо» СПб, товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
16 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Нет данных
Динамо-СПб
Санкт-Петербург, Россия

Интрига: чем закончится динамовское дерби для клуба РПЛ?

Один из редких дней, который не подарит нам больших футбольных событий. Тем не менее продолжаем следить за подготовкой клубов РПЛ к старту сезона — до начала чемпионата осталось чуть больше недели. Махачкалинское «Динамо» завершает сбор в Санкт-Петербурге, в ходе которого провело два матча с «Зенитом» (0:2 и 1:1). Причём второй из них команда Вадима Евсеева едва не выиграла — чемпион ушёл от поражения только на 90-й минуте благодаря пенальти. Теперь южан ждёт динамовское дерби с местным клубом Второй лиги. Последнюю репетицию важно не провалить.

Игрок махачкалинского клуба забил на ЧМ-2026:
Итоги для 12 легионеров РПЛ на ЧМ-2026. Два — часть главной сенсации, а один даже не вышел
Итоги для 12 легионеров РПЛ на ЧМ-2026. Два — часть главной сенсации, а один даже не вышел

🏀 23:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», Летняя лига НБА

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Летняя лига НБА Подробнее

Интрига: как похвала повлияет на Ищенко?

Один из помощников главного тренера «Далласа» очень хвалебно отозвался об игре Ищенко с «Мемфисом». Настало время доказывать, что это был не единичный случай? У Севы будет один из последних шансов в Летней лиге показать себя, так как осталось провести всего два матча.

Топовая игра от Ищенко
«Он не давал ему спокойно дышать». Ищенко выдал мощный матч против топ-проспекта НБА
«Он не давал ему спокойно дышать». Ищенко выдал мощный матч против топ-проспекта НБА

🏀 23:30: «Хьюстон Рокетс» — «Бруклин Нетс», Летняя лига НБА

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2026, четверг. 23:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: серия Дёмина продолжится?

Егор Дёмин выдал уже четвёртый матч кряду в Летней лиге минимум с 20 очками. Уже ни для кого не секрет, что россиянин — лидер этого состава, который тащит на себе команду. «Бруклин» может побороться за выход в «Финал четырёх», но для этого нужно побеждать «Хьюстон». Удастся ли?

Яркий матч от Дёмина
Егору Дёмину слишком просто. Летняя лига НБА для него — детский сад
Егору Дёмину слишком просто. Летняя лига НБА для него — детский сад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android