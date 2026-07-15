Худшие последствия ЧМ-2026. Игроков и тренеров массово буллят за неудачи

Вы могли видеть счастливые фото Эрлинга Холанда, который вернулся в Норвегию героем, прихватив сувенир – чучело енота с бутылкой водки. Параллельно в интервью он рассуждает о невероятном опыте и лучшем времени в жизни. Для него и всей страны чемпионат мира – огромное событие, несмотря на вылет. Болельщики счастливы и превозносят своего идола. Тот случай, когда в целом это счастливый конец конкретной истории, которая будет продолжать писаться.

Но далеко не у всех он такой. Вечная тема любого чемпионата мира – это угрозы, которые раз за разом сыплются на игроков и тренеров после плохих результатов. Классик когда-то сказал: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Но вы помните реакцию на эти слова, даже вырванные из контекста. Некоторые после своего выступления на ЧМ-2026 столкнулись с реальными проблемами, которые до сих пор не могут решить.

Кого буллили после ЧМ-2026?

Из числа антигероев для своих стран можно собрать целую команду. Начнём со свежих примеров.

Например, по информации инсайдера Камило Пинто, полузащитник сборной Колумбии Хаминтон Кампас отказался возвращаться на родину вместе со сборной из-за угроз в соцсетях. На 115-й минуте матча со Швейцарией он вылетел почти один на один с вратарём, но пробил мимо. А Колумбия в серии пенальти проиграла. Итог – наиболее социально активная часть аудитории стала заваливать игрока угрозами. И рекомендовала не возвращаться на родину. Кампас услышал просьбы и остался за рубежом. Может, не зря. Ведь в его стране за провал на ЧМ даже убивали (Андреса Эскобара – после ЧМ-1994. Но об этом дальше).

У Норвегии всё тоже не так идеально, несмотря на волшебный образ. Партнёр Холанда по сборной – Александр Сёрлот – тоже стал жертвой травли после матча. На 70-й минуте игры с Англией, когда норвежцы вели 1:0, звезда «Атлетико» не отдал передачу на Эрлинга, а завозился с мячом. Итог – заблокированный удар и упущенный момент. Норвегия проиграла. А вскоре жена Сёрлота опубликовала скриншот сообщений, где мужу угрожали убийством. «Чемпионат мира приносит много счастья, но в то же время порождает огромную ненависть. Я надеюсь, что люди будут немного более вдумчивыми, прежде чем оскорблять и угрожать», – написала девушка в своих социальных сетях.

Для Южной Кореи вылет с ЧМ стал не просто футбольной, но и политической катастрофой. А главной мишенью стал главный тренер сборной Хон Мён Бо. Он хоть и ушёл в отставку сразу после вылета, но в Корее болельщики призывали его не возвращаться на родину, угрожая убийством. Всё было так серьёзно, что тренера встречали кордоны полиции, а факт его прибытия держался в секрете. Параллельно по стране прокатилась волна бойкотов, а некоторые магазины и рестораны вывесили таблички: «Хон Мён Бо запрещён вход». В итоге в отставку вместе с тренером подал и президент федерации. Теперь в стране происходит большая футбольная перезагрузка.

МАРСЕЛО БЬЕЛСА (УРУГВАЙ) И СТИВ КЛАРК (ШОТЛАНДИЯ) Фото: Getty Images

Ещё несколько примеров не стали такими громкими, но их тоже нужно отметить: Стив Кларк из сборной Шотландии и Марсело Бьелса из сборной Уругвая покинули свои посты после огромной волны критики болельщиков и медиа. К расправе над ними не призывали, однако пережили они точно не самые приятные моменты в жизни. Как и три игрока сборной Нидерландов – Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер и Крисенсио Саммервилл, которые не реализовали пенальти в матче с Марокко. Они подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

А доходили ли когда-то угрозы до реальных расправ?

Самый громкий пример – история из 1994 года. И связана она как раз с Колумбией – поэтому осуждать того же Кампаса за нежелание возвращаться нет смысла. Тогда латиноамериканцы считались теневыми фаворитами турнира, но уступили в решающем матче группового этапа команде США. Автогол забил защитник Андрес Эскобар. После возвращения на родину он признался, что не мог спать пять ночей из-за случившегося, однако жизнь на этом не заканчивается. Удивительно, как спустя некоторое время воспринимались его слова.

2 июля Эскобар пришёл в клуб с друзьями. И к их компании подошли два человека – братья Педро и Сантьяго Галльон. Они начали буллить игрока, игнорируя его извинения. Когда он уже собирался покинуть заведение, двое, связанные с наркомафией, решили продолжить разговор с футболистом на парковке. И когда Эскобар садился в машину, телохранитель братьев выпустил в него шесть пуль, повторяя: «Спасибо тебе за этот автогол».

Для Колумбии и всего мирового сообщества история оказалась очень громкой. Именно поэтому на фоне угроз Кампасу её вспоминают вновь.