«Жена, тёща, мама в шоке». Русский фанат бросил всё ради поиска героя Кабо-Верде на ЧМ!

Житель Копейска Алексей Петрух проводил самый обычный семейный отпуск в Турции. Но за пару часов до обратного вылета решился на авантюру: вместо полёта домой с женой и сыном он купил билет в один конец на острова у побережья Западной Африки. Цель – получить автограф вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи.

В соцсетях Алексей вёл видеодневник «Мужской трип» – в нём он говорил, что летит без планов и без сценария – «по ходу, бомжевать». Петрух показывал своё путешествие, видео вирусились, и подписчики стали помогать с поисками: переводили ролики на португальский, отмечали Возинью, отслеживали геотеги. Подключились и русские, живущие на Кабо-Верде: выручали с жильём, машиной, коммуникацией.

Через несколько дней путешественник отыскал вратаря на другом острове, добыл его автограф и передал Возинье респект сразу от почти всех стран СНГ. Всё решило одно видео в соцсетях, на котором засветился футболист – по нему удалось установить координаты. «Чемпионат» связался с Алексеем и узнал детали о приключениях на Кабо-Верде, африканском друге Сане и более раннем опыте спонтанной поездки – на работу через Австралию.

– Вы говорили, что летите без жилья. Как началось путешествие и как провели первую ночь?

– Какой-то дешёвый отель за $ 32 нашли. Там переночевал и утром вышел. Пофотографироваться, поснимать. Я вёл свой видеодневник и просто шёл всё показывал, весь окружающий вайб. И тут рядом спал Александр. Санёк, как я его прозвал. Местный житель под два метра ростом. Он просто с похмелья спал на лавочке. Я и его заснял, и природу показывал, океан. И пока снимал, он проснулся, я его разбудил своей речью. Он ко мне подошёл, что-то попросил. Потом я начал с ним прощаться, но понял: мне же нужна футболка. Объяснил ему это через онлайн-переводчик. Он говорит: «Давай покажу». Ну и всё, мы с ним сдружились, заобщались. Он меня на дешёвый рынок местный отвёл, и дальше начали вместе с ним путешествовать и искать игроков.

То есть я прилетел сначала в Праю – это столица. А Возинья был на другом острове, в Минделу. Но в Прае тоже были игроки. Мы конкретно одного вычислили и начали вместе его искать

– Беншимола?

– Беншимола, да. Мы его искали. И это всё как-то закрутилось. В соцсетях видео залетали без обработки и монтажа – и очень много было поддержки, комментариев. Подписчики писали: «Это что, реально происходит?» Саня хотел мне окрестности показать. Говорит: другие туристы такое не смогут увидеть. Но нам поступила информация, что мы можем найти игрока сборной Кабо-Верде, нужна машина. Помогла подписчица Анастасия, которая общалась с Саней. Он повёл меня к своим знакомым, мы взяли машину в аренду и потом весь день до ночи искали по локациям, которые отмечал Беншимол в «сториз». Но мы его не нашли. Самое интересное, что, когда мне нужно было улетать, чтобы найти Возинью, этот игрок был в том же клубе, где мы, однако я уже лёг спать. Боялся проспать и не улететь к Возинье.

– Где в итоге застали Возинью: это был его дом, или дом его родственников, или дом друзей?

– Я даже не знаю. Это точно не его дом. Вообще, это был семейный праздник. У них все по воскресеньям собираются семьёй. И я так понял, это ещё была вечеринка в честь его отъезда. Он на следующий день утром уже улетел в Америку.

– В Америку?

– Да, у него там фан-встреча в Нью-Йорке, по-моему. А потом через несколько дней он контракт подписывать будет, как я понимаю. Но этой информацией я полностью не владею.

А мы пришли туда поздно ночью уже. Они уже расходиться собирались. Родственники на минивэнах уезжали. И нас не хотели туда пускать. Мне Саша помог, русский, который здесь живёт. Он говорит: «Человек из России приехал. Ну пустите. Минуту надо. Минуту всего! Все смотрят, все поддерживают. Просто минуту». И он: ладно, всё, давай, снимать можно. Возинья был очень уставший, замученный. Но я вырезал часть, там есть склейка в видео, если будете внимательно смотреть. В соцсетях неполное видео. Этой информации никто не знает.

Алексей Петрух и Возинья Фото: из личного архива

– А что не вошло?

– А вот это я не хочу говорить. Это будет эксклюзивная информация. Я не хочу делиться, потому что зол на СМИ. Я снимал по фану (у Алексея было менее 200 подписчиков. – Прим. «Чемпионата»), всё делал, а потом просыпаюсь – и у меня чувство, что меня обокрали, обворовали. От своего имени, не спросив разрешения, публиковали. Видео разошлось по десяткам СМИ. На вас зол не так сильно, как на других – вы мне написали. Другие от себя ещё напридумывали. Неприятно. Писали, что «ворвался» в дом. Мы культурные люди из России – и будем врываться? Мы попросили вежливо, нам разрешили, снимать – тоже.

Слава богу, у меня хватило ума вырезать и дать не всё. Это видео у меня пока есть, думаю: удалить или не удалить? Если бы остальные видели то, что я увидел, люди бы полюбили Возинью ещё сильнее. Больше ничего не могу сказать.

Мне хочется это рассказать, но подписчики подсказывают: ты много информации не давай. А информация эта разлетится. Там будет респект Возинье.

– Заинтриговали.

– Вы даже представить не можете, что я видел. Я не буду это в интернет выкладывать. Просто покажу тому, кто выполнит мои условия, и удалю нафиг. Чтобы не считали меня балаболом. Видеоподтверждение есть. Встретиться лично готов, не под запись. У Возиньи взлетит рейтинг ещё выше.

– Какие условия?

– На меня сейчас зла жена. Зла – это мягко сказано. Она меня сначала отпустила, как я думал. Я же снимал даже видео с её реакцией. А оказывается, она пошутила. Когда я купил билет, она на меня в шоке смотрела. Сначала отпустила скрипя зубами, а сейчас в ярости. То есть у меня отношения под вопросом, плюс обокрали с видео. Все довольны, а у меня осадок есть.

Единственная, кто, как я думал, меня должен похвалить – моя жена. А оказалось, это главный мой хейтер. Она в шоке, мама в шоке, тёща в шоке. Друзья узнали только сегодня, наверное. Я не пиарился, просто вёл свою страницу, для себя снимал всё. Я вообще на этом не хотел заработать и не хочу. Однако у меня сейчас с отношениями беда. И хочу, чтобы решилось всё красиво, помочь жене – отправить её одну отдыхать. В принципе, я сам могу сделать, но не хочу за подругу её платить (смеётся). Ну куда они хотят? На Мальдивы, допустим.

Вот и готов информацией поделиться (а она очень крутая – из-за того, что там на видео, Возинью зауважают ещё сильнее), если можно отправить жену с её подругой отдыхать и оправдать мою поездку. А я буду с сыном. И всё будет по красоте. И жена меня простит. Эксклюзив – за Мальдивы жене и подруге. Я хочу доказать жене, что что-то могу в другой сфере и не зря сюда съездил. Я бы такой: смотри, милая, благодаря моей поездке тебе оплачивают отдых, чтобы мы сравнялись по эмоциям, потому что она считает, что муж её кинул. Либо оплатить кредит тёще.

– Могу лишь гадать, что же там у Возиньи.

– Нет, не угадаете. Никто не угадает. Да и некоторые приключения были такие, что, думал, будут сломанные ноги.

Даже те, кто верил, давали не более 1%, что у меня получится. Подначивали: «Давай, Лёха, газу, газу. Мы хотим посмотреть. Возможно, ты опозоришься на всю страну». У этого человека 30 млн человек хотят автограф взять, а ты такой простой парень без плана в голове полетел на Кабо-Верде.

– Сколько стоили билеты?

– Билеты туда стоили 72 тысячи с одной пересадкой. Самый дешёвый обратно в Россию я купил за 50 с чем-то тысяч до Санкт-Петербурга. Изначально, когда искал перелёты, цены были космические. И пересадки по 35-48 часов. Но в итоге с билетами разобрался удачно. Когда туда собирался – у меня реально денег с собой не было. Позднее я разобрался с ситуацией. Мне помогали местные, подписчица обменяла деньги. То есть приехал в аэропорт перед вылетом уже с наличкой.

– И часто вы так срываетесь спонтанно в поездки?

– Это вторая такая. Первая – когда в том году ездил на работу через Австралию (у Алексея ИП в строительной сфере. – Прим. «Чемпионата»). У меня работа была во Владивостоке, я сорвался на неделю раньше. Меня жена отпустила, но, чтобы она не обижалась, я не сказал, где будут пересадки. Купил самые дешёвые билеты. Были пересадки в нескольких городах. Я на поезде приехал в Самару, из Самары в Шарджу, из Шарджи в Дубай, из Дубая на Филиппины, в Манилу, из Манилы в Сидней. Она думала, я напрямую лечу, а я посетил ещё несколько стран, даже успел погулять по некоторым городам. Тогда и начал снимать.

А прибыть я должен был во Владивосток. Мы с клиентом договорились, что он оплатит мне билеты. Он-то думал, это будет из Челябинска или Екатеринбурга, а я уже из Австралии говорю: «Ну, покупай». Он: «Из Екатеринбурга или Челябинска?» Я: «Из Сиднея». Он такой: «Это шутка?» Перепугался, что будет дороже, а на самом деле вышло даже на 15-17 тысяч дешевле.

– За ЧМ активно следили? За кого болели? Ну, кроме Кабо-Верде.

– За Кабо-Верде и Норвегию. Больше ни за кого. Когда с Испанией играли, смотрел и думал: ничего себе, это вообще нереально. Все думали про 5:0, а в итоге по нулям. С этого момента следил за Кабо-Верде, а в Норвегии есть Эрлинг Холанд. Он, возможно, второй целью будет. Но это так, спойлер.

– А есть уже конкретные планы?

У нас есть несколько целей. Мы с подписчиками в прямом эфире обсудили. Это Мбаппе. Эрлинг Холанд. Кого-то из них мы вместе с подписчиками будем в онлайн-режиме искать.

– Пока эти цели. Руку пожать, сфотографироваться, взять автограф. Спонтанно, без плана в голове. Всем это нравится, мне тоже. Я же снимаю как есть. Сохраняю трансляции без хештегов. У меня могли несколько раз украсть телефон, мне могут дать люлей, ограбить – это всё в прямом эфире происходит.

– То есть были реальные проблемы с безопасностью?

– Саша удивлён, как я вообще добрался, что меня не ограбили. Я отличаюсь от местных, и у меня есть золото на руках. А я ночью гуляю по городу один. На второй день в Прае был местный праздник, карнавал. Было шествие с барабаном, танцами, песнями. Я взял телефон, включаю эфир и врываюсь в эту толпу. Там такой треш происходил. Меня пыталась напоить пьяная компания, которая с каждой минутой становилось ещё более пьяной. У меня сел телефон. Навигации нет, позвонить – никак. Начинает темнеть. Но я достаю экшен-камеру и продолжаю снимать. Я вообще один и не знаю, как доберусь обратно, мы идём по трущобам.

Подошёл какой-то местный, пьяный и назойливый. Он на меня странно посмотрел и остановил: мол, уходи, бандиты. Если дальше пойдёшь, на тебя нападут. А мне интересно! Я ещё полчаса шёл.

Мне интересно дойти до конца – что там будет? Я не послушал того парня про бандитов. А уже темно, все пьяные, люди падали. Шансы, что меня ограбят, очень повысились. У Саши вот были случаи. Но это не местные, а мигранты приезжие. У них проблемы с деньгами. Они и ограбить могут, и похлеще. А я в толпе иду светленький с телефоном, золотом, камерой. Спойлер: я дошёл до конца. Поймал потом машину местного жителя. Он тоже мог меня в трущобы увезти, всё забрать. Однако повезло, я с ним кое-как объяснился. Не помнил название отеля, но помнил кафе рядом.

– А днём на улицах как реагировали?

– Нормально. Подходят, задают вопросы. Кто-то просит дать денег. Люди очень позитивные. Я даже ездил брал автограф у чемпиона мира по рыбалке – ловле голубого марлина. В центре нормально всё, но всё равно надо быть начеку. Подальше от города в переулках лучше не ходить в тёмное время суток. А я все переулки обошёл! Чтобы вы понимали, я шёл в одну сторону 4-4,5 часа. По всему городу.

– Были ещё какие-то приключения?

– Уйма. Самолёт однажды чуть не упустил. Высадился на другом острове, поднял такой кипиш! На всех языках мира заговорил, чтобы развернули автобус – надо было в самолёт вернуться. Мне не надо было выходить в аэропорт. Из Праи до острова Возиньи лететь было минут 45. Ну я и подумал: 45 минут летели, всё логично – выходи искать Возинью. Оказалось, это вообще другой остров. Там просто остановка, надо остаться и лететь дальше. Интересное там такое авиасообщение.

– Как реагировали, когда узнавали, что вы из России?

– К русским замечательно относятся. Они сильно удивляются, что ты реально прилетел из России. Прям: «ВАА!» Все: «Руссиа, Руссиа, респект». Уже здороваюсь с ними по-местному. Чувствую себя своим здесь. Люди позитивные.

– Какие планы на оставшееся время? Чем сейчас занимаетесь на островах?

– Мы ещё не нашли тренера сборной – Бубишту. Разминулись минут на 10-15. Я бронировал отель за $ 120, полдня искали Возинью, но его там не оказалось. А в этот момент там ночевал тренер сборной. И мы не знали! Может, получится – и поймаем его тоже потом.

А так многие зовут на рыбалку. Она тут обалденная. На соседний остров плавали. Но у меня времени особо нет. С логистикой не очень, надо решить проблему: у меня есть обратный билет из Праи 17 июля ночью, а вот до Праи с острова – нет. И я не знаю, успею ли на самолёт. Не знаю, как добираться до Праи. Паромы ходят больше суток, но у них сайт упал, что ли…

– В целом какие впечатления от Кабо-Верде?

– Положительные. Я уже тут как свой, даже начали узнавать. Чувство, будто на дачу съездил. Ощущение, что нахожусь тут минимум месяц, а не четыре дня. У нас тут свой вайб с подписчиками. No stress – наш девиз. Так назвали новое направление моего блогинга. А взяли его как раз у Кабо-Верде – это у них такой жизненный девиз. На футболках пишут no stress – живи без стресса, расслабься.