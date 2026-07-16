«Посетители были в шоке». Сходили в тот самый магазин, где Холанд эпично закупился на ЧМ

Чемпионат мира ― время не только героев, но и мемов. А Эрлинг Холанд отлично сочетает в себе и то, и другое. В футболе прямо сейчас сложно найти более харизматичную и даже смешную суперзвезду. У Холанда отличное чувство юмора, и почти любой его пост в соцсетях превращается в настоящее событие.

Именно это случилось после возвращения сборной Норвегии домой 13 июля. Холанд сошёл с трапа самолёта вместе с чучелом енота, держащим бутылку спиртного. Вскоре норвежец опубликовал фото с «трофеем». На момент написания этого текста у поста 8,5 млн лайков.

Эрлинг Холанд Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Чучело енота Холанд приобрёл ещё две недели назад в Далласе. Сделал он это спустя три часа после победы в матче с Кот-д’Ивуаром в 1/16 финала. Изначально нападающий приехал в центр города в магазин «Дикий Билл» только за ковбойской шляпой. Но в итоге соблазнился и на енота, и на полный ковбойский лук, которым в тот же день похвастался.

Эрлинг Холанд Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

В этот же магазин пошёл и я после полуфинального матча Франция – Испания.

Магазин «Дикий Билл» Фото: «Чемпионат»

— Мы были в шоке, когда узнали, что Холанд собирается нас навестить, ― говорит продавец Мигель. — Нам сказали, что он приедет в пять вечера. Мы очистили наш задний двор от мусора, подготовились, потому что были уверены, что он зайдёт именно там. Но нет ― он вошёл через главный вход. Конечно, все посетители в этот момент тоже были в шоке. С ним были охранник, медиакоманда и парочка партнёров по сборной. Кстати, он никому не отказал в фотографии, однако уже после того как отснял весь контент для своего блога.

Продавец Мигель Фото: «Чемпионат»

Конечно же, в магазине сразу подсуетились. На следующий день после визита Холанда на самом видном месте появился полный лук Эрлинга с фотографии: шляпа, футболка с надписью You all can kiss my Dallas и ковбойские ботинки. Полностью образ нападающего можно купить за $ 450. Главный хит последних двух недель ― футболка. По словам Мигеля, с момента визита норвежца уже продано больше 200 штук.

Образ Эрлинга Холанда Фото: «Чемпионат»

Чучело енота же приглянулось Холанду, как только он зашёл в магазин. Это одна из самых дорогих вещей в ассортименте стоимостью в $ 750.

— Чучело енота не какая-то уникальная вещь, — продолжает Мигель. — Его достаточно тяжело изготовить, однако до появления Эрлинга в магазине оно никогда не пользовалось большой популярностью. А после его поста мы продали абсолютно всех енотов всего за день! Честно говоря, даже не знаем, где брать ещё. Но мы стараемся как можно быстрее восполнить ассортимент.

Сейчас в магазине остался только один экземпляр – он находится в комнате сотрудников магазина и не продаётся.

То самое чучело енота Фото: «Чемпионат»

Суммарно Холанд оставил в «Диком Билле» $ 10 тыс. Полный список покупок: уже упомянутые образ и енот, два чучела белок, пять ковбойских шляп, несколько пар сапог и ремни. Вдобавок Эрлинг заплатил за покупки партнёров и телохранителя.

— Мы до сих пор не знаем, почему Холанд пришёл именно к нам, однако очень благодарны ему и судьбе, — заканчивает рассказ Мигель. — Теперь мы настроены просить премию у руководства за повышенные показатели продаж, ха-ха. Эрлинг, ты вряд ли это прочитаешь, но большое спасибо!