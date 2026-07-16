Что происходит после горячих полуфиналов? LIVE 36-го дня ЧМ-2026

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Друзья, всем привет! Чемпионат мира — 2026 стремительно несётся к завершению. 16 июля — уже 36-й день турнира. Позади полуфиналы, впереди — двухдневная пауза перед решающими матчами, где будут разыграны все медали.

Что происходит после горячих противостояний во вторник и среду? Впервые в полуфинал вышли топ-4 сборные из рейтинга ФИФА — кажется, любая комбинация в финале и матче за третье место порадовала бы зрителей. А сейчас, пока есть время передохнуть, жизнь на ЧМ продолжает бурлить: эмоциональные цитаты, планы на финиш турнира, ожидания и вспышки болельщиков — «Чемпионат» следит за новым днём в режиме онлайн и предлагает делать это вместе!