Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!

Аргентина сотворила великий камбэк в матче с Англией и стала вторым финалистом ЧМ-2026. В решающем матче за золото аргентинцы сыграют 19 июля с Испанией. А команда Томаса Тухеля – за третье место с Францией.

Англичане начали с ошеломляющего прессинга. Кейн брал на себя дико заведённого со стартового свистка Паредеса, вингеры (правым неожиданно вышел Роджерс) поджимали центральных защитников. Попав под давление один в один, чемпионы мира с большим трудом выходили со своей половины. Да что там половины – с собственной трети! Тем самым команда Тухеля отрезала Месси от партнёров, чтобы аргентинцы не доставляли мяч до своей главной звезды.

Команда Лионеля Скалони раз за разом отдавала мяч – и реагировала на потери фолами. Впрочем, «родоначальники» в этом смысле не отставали. Огонь, которого все ждали, аргентинцы с англичанами высекли сразу. А вот футбола в чистом виде не хватало. Сборная Англии, владея мячом, аккуратно перекатывала его сзади. Опорники Андерсон и Райс смещались к защитникам (Деклан правее) и выманивали хавбеков Аргентины на себя. Только по истечении четверти часа игра чуть-чуть раскрылась – соперники провели несколько атак в переходных фазах. Команда Тухеля, повинуясь игровой аритмии, села поглубже — и получила больше пространства из-за позиционных атак «альбиселесте».

Но только на 20-й минуте в статистике одной из сборных впервые появилось касание в чужой штрафной (у англичан). Когда судья Эльфат объявил о паузе на «водопой», команда Тухеля уступала по этому показателю – 1:3. Ударов вообще никто не наносил. Лишь на исходе получаса первой пробила сборная Англии. Её козырем при превосходстве в росте должны были стать стандарты: Стоунз опасно атаковал с воздуха после штрафного.

Незадолго до перерыва Месси наконец показал топ-класс. Ушёл от троих – посадил на жёлтую карточку Андерсона. После жёсткого фола аргентинцы толпой бросились на защиту Лео и едва не съели американского рефери. Тогда же и команда Скалони создала момент с ударом Фернандеса. Футбол не заставлял зевать только из-за своего эмоционального напряжения. Энергия у игроков била через край. Однако оборона в этом матче побеждала атаку. За тайм Англия с Аргентиной наиграли совместными усилиями всего на 0,08 (!) xG.

Англия — Аргентина Фото: Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images

Старт второго тайма обещал большее. Уже через минуту после перерыва сборная Аргентины создала настоящий голевой момент. Правда, из ничего. Голкипер Мартинес просто вынес мяч на центрфорварда, которым по ситуации оказался Симеоне (сын Диего тоже неожиданно попал в основу вместо Де Пауля, хотя вообще не играл в плей-офф), тот победил в верховой дуэли и сделал скидку на Альвареса. Нападающий бил из хорошей позиции – Пикфорд приготовил сейв.

Команда Тухеля в эти минуты была без мяча. И вдруг забила! Своим первым ударом в створ за матч – невероятная продуктивность. Голевую атаку на свободном пространстве раскрутил длинным пасом Кейн. Не совсем точным, но умница Райс забрал подбор. Комбинацию продолжил кроссом Роджерс, оправдавший голевым пасом включение в стартовый состав, а завершил Гордон. Новичок «Барсы» здорово сыграл на опережение – правый защитник Молина откровенно проспал рывок оппонента.

Аргентинцы по ходу плей-офф этого чемпионата мира уже привыкли, что игра складывается не по их плану. В каждом матче в какой-то момент надо раскрываться, идти за голом. Команда Скалони и пошла. Чемпионы мира прижали англичан владением. Перед новой паузой на «водопой» сумасшедший сейв сотворил Пикфорд, когда Гонсалес бил головой с паса Месси. Скалони сделал серию замен, но направлены они были как будто для контроля контрвыпадов сборной Англии, а не для усиления атаки. Так или иначе Аргентина, как ни удивительно, продолжала выигрывать воздух в чужой штрафной: вскоре Мак Аллистер головой послал мяч в штангу.

Лаутаро Мартинес появился на поле почему-то лишь на 80-й минуте. Тухель уже добавил в линию защиты Консу вместо Гордона. Потом и двухметрового Бёрна, когда в очередной раз сломался Джеймс. А вместе с ним – О’Райли, левым хавбеком для контроля смещавшегося в правый полуфланг Месси. Помогло? Нисколько. Вопреки всему Аргентина снова вытащила игру! Разыграв справа угловой, Лео не стал подавать, чего ждали все застрявшие в штрафной англичане, а покатил стоявшему без опеки за полукругом Фернандесу. Энцо нанёс прекрасный обводящий удар – без шансов для Пикфорда.

Игра, казалось, уходит в овертайм. Но оказалось – нет. Англичане просто растерялись после пропущенного гола, тогда как команда Скалони продолжала давить со страшной силой. В компенсированное время Мак Аллистер зарядил в штангу, а Месси подобрал не вынесенный как следует Спенсом мяч, быстро оценил расположение игроков и положил его точно на голову Лаутаро во вратарскую. Вот ведь гений! Аргентинцы сотворили камбэк с Англией благодаря двум голевым передачам Лео, 39-летнего ветерана из МЛС.

Какая же характерная команда у Аргентины! В концовке чемпионы мира отзащищались действительно как чемпионы и отправили Англию за бронзой. Итоговая статистика: удары – 15:5 (в створ 5:2), xG – 1,84 против 0,53 в пользу «альбиселесте». Месси пробил всего однажды. Зато отдал четыре паса под удар – больше любого другого игрока на поле.