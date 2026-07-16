Аргентина повторяет путь героев ЧМ-2018. Но есть большое опасение перед финалом с Испанией

Как же аргентинцы похожи на ту блестящую Хорватию! Это и круто, и тревожно одновременно.

Кажется, не осталось людей, которые не сравнили бы Аргентину на ЧМ-2026 с пиковым «Реалом» Карло Анчелотти, который мог вытащить любую игру. Ещё пару недель назад было ощущение, что фокусы того «Реала» будет повторять сборная Бразилии, как раз руководимая Анчелотти. И камбэк с Японией в 1/16 финала вполне укладывался в эту логику. Однако уже на следующей стадии бразильцы попали под Норвегию, пропустили первыми, и камбэка не случилось. Магия быстро закончилась.

Впрочем, сейчас не о Бразилии. Много чести. Ни к чему говорить о команде, вылетевшей уже в 1/8 финала, когда только что завершился уже второй полуфинал. Да какой! Аргентина победила! Тут уж точно не до Бразилии.

Команда Лионеля Скалони непотопляема. Она легко прошла группу, а дальше – началось. Неожиданный овертайм с Кабо-Верде, обмен голами не только в основное, но и в дополнительное время. Ещё и Возинья с куражом, который он копил все 40 лет жизни…

И тем не менее аргентинцы победили. Пришлось активировать стандарты – но это тоже надо уметь. Сначала забил Лисандро Мартинес, потом в свои ворота мяч отправил кабовердианец Дини Боржеш – и Аргентина прошла в следующий раунд (3:2).

Египет был обыгран в основное время, но нервов аргентинцы сожгли ещё больше, чем с Кабо-Верде. Когда египтяне повели 2:0, большинство обитателей соцсетей отправили команду Скалони домой. И, пока, перебивая друг друга, громкие голоса кричали о крахе южноамериканского футбола, игра полностью перевернулась.

Радость игроков Аргентины после победы над сборной Кабо-Верде Фото: Megan Briggs/Getty Images

После игры мудрец Тони Кроос подметил простую, но очень важную вещь. Стандартный футбольный матч идёт не 60 минут, не 70, и даже не 75. Он идёт 90 минут. Плюс то, что добавит судья. Да, к 67-й минуте Аргентина «горела» 0:2, причём довольно безнадёжно. Но ведь класс был при ней. И время у неё тоже оставалось, как бы её ни хоронили. На 79-й минуте забил Кристиан Ромеро, Египет дрогнул – и Аргентина своего не упустила.

В полуфинале с Англией было то же самое. Аргентинцы идеально поймали момент, когда соперник задрожал. Вернее, они не просто его поймали – они его создали. Команда Скалони после пропущенного мяча драконила англичан безостановочно. Да, сборная Томаса Тухеля устала. В том числе из-за того, что налетала больше всех среди полуфиналистов. Плюс не в оптимальной форме Деклан Райс и Рис Джеймс. Оба вышли в старте, и обоих сняли с игры во втором тайме. Вероятно, если бы они были готовы, Тухель оставил бы их на поле.

Всё это важно. Но всё это – проблемы англичан. И точно не проблемы аргентинцев. Давить на слабость оппонента надо уметь, это важнейшее качество в футболе. Нащупать, почувствовать эту слабость – тоже важнейший навык. Аргентина в очередной раз его продемонстрировала.

Перед матчем с Англией ещё была игра со Швейцарией. И она тоже получилась для аргентинцев очень тяжёлой, с дополнительным временем. Более того, с начала второго тайма основного времени швейцарцы играли лучше. Они абсолютно по делу сравняли счёт и продолжали атаковать – примерно как аргентинцы после гола Энцо Фернандеса в ворота Англии.

Однако на пике сложностей слабость у соперника нащупал Леандро Паредес. Его поведение очень многих бесит. Паредес может хамить, провоцировать, симулировать и вообще всячески хитрить. Но, во-первых, при всём вышесказанном он отличный футболист. А во-вторых, мало кто откажется иметь такого хитреца в своём составе. Если уж он и должен кого-то бесить, то пусть бесит соперников.

Невозможно поверить, что Паредес, подскочив к Брилу Эмболо и остановившись прямо перед ним, планировал, что эпизод закончится так, как он в итоге закончится. В конце концов, Леандро не мог знать, что свистнут фол с его стороны и дадут ему жёлтую. Соответственно, всё дальнейшее – когда арбитр пошёл к монитору, увидел, что Эмболо упал сам, отменил карточку Паредеса и дал вторую жёлтую швейцарцу – это исключительно воля случая.

И тем не менее фарт надо заслужить. Эмболо очень здорово играл, но было видно, как сильно он заведён. Кстати, первую жёлтую он получил именно за фол на Паредесе! И вот – второй тайм. Леандро подлетает к накрученному и уже подуставшему Эмболо, всем видом даёт понять, что будет играть в кость, – и резко тормозит.

Конечно, швейцарца никто не заставлял падать. Однако Паредес создал ситуацию, по итогам которой Аргентина получила ключевое преимущество. Он перехитрил Эмболо, дал ему шанс ошибиться – и тот его не упустил. В конце концов, так подгибать ноги, имея карточку, – сомнительное решение. Плюс, разумеется, новшества в правилах тоже сыграли Паредесу и Аргентине на руку.

Помнится, на ЧМ-2018 тоже была абсолютно непотопляемая команда. И Аргентина в группе хорошенько от неё получила. Это сборная Хорватии. Та самая – с Лукой Модричем, Иваном Ракитичем, Марио Манджукичем, Анте Ребичем и другими классными игроками. В группе хорваты разбили Аргентину – 3:0. С первого места вышли в плей-офф – а уже там пробирались сквозь тернии экстра-таймов и серий пенальти.

Было сложно и против Дании, и против России, и против Англии. Каждый из этих матчей мог качнутся не в пользу Хорватии. С каждой дополнительной минутой игры сил у команды Златко Далича оставалось всё меньше. Однако никуда не девался их класс, характер и хитрость – ничем не хуже аргентинской. Итог – хорваты на жилах вылезли в финал.

Там, впрочем, их ресурс был исчерпан окончательно. Какое-то время они бились, однако к 65-й минуте счёт уже был 4:1 в пользу Франции. Один мяч Манджукич отыграл – после грубой ошибки Уго Льориса. Однако на большее хорватов не хватило.

Сборная Хорватии в финале ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Они прошли выдающийся путь, но к решающему матчу чудовищно устали – и физически, и эмоционально. А также нарвались на соперника, который, во-первых, не сыграл ни одного овертайма, а во-вторых, был максимально хладнокровным, циничным и классным. Та Франция Дидье Дешама не была яркой, но мастерски добывала результат. Соперничать с ней было решительно невозможно. Никто не смог. В том числе – очень крутые, но очень уставшие хорваты.

Аргентинцы на пути к финалу тоже потратили очень много сил и эмоций. Камбэки, да ещё и с дополнительным временем, высасывают и то, и другое. Плюс на нынешнем ЧМ, в отличие от 2018-го, на один раунд плей-офф больше. Так что – ещё минус силы.

Лео Месси вообще-то уже 39. Он буквально каждым волшебным движением – финтом, ассистом или голом – делает всё, чтобы мы об этом позабыли. Но тем не менее время не обманешь. 39! Лео отыграл уже семь матчей. Шесть из них – целиком. Два из них – по 120 минут. Будь ты хоть 1000 раз гением, это не может не сказываться.

Соперник по финалу – Испания. Хладнокровная, циничная и классная – прямо как Франция-2018. По игре это совершенно разные команды. Но по сути, по содержанию у них достаточно сходств. Они просто реализуют хладнокровие, цинизм и класс разными способами.

Кроме того, испанцы, как и французы на победном ЧМ, ни разу не вылезли за пределы основного времени. И им ни разу не пришлось камбэчить. Они даже в счёте ни разу не уступали! Пропустили всего один мяч – от Бельгии. Тогда счёт стал 1:1, но в итоге Испания всё равно победила.

Короче говоря, есть основания считать, что сил и эмоций на финал у испанцев осталось больше, чем у аргентинцев. Безусловно, в отдельно взятом матче может случиться всё что угодно. Особенно – в таком матче. Нет сомнений, что Аргентина соберёт на финал всё, что у неё осталось. Но хватит ли этого для победы, покажет только игра.

В любом случае финальная вывеска – настоящая конфета! Расчётливая и холодная, несмотря на южное географическое положение, Испания против Аргентины, которая в одном матче может несколько раз умереть и несколько раз воскреснуть, как какой-нибудь герой южноамериканского фольклора. Обе команды очень крутые – но очень разные. И вот они сошлись в главном матче. Что может быть лучше?