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ЧМ-2026, Англия — Аргентина — 1:2, репортаж с полуфинала, реакция болельщиков на голы и победу, эмоции, видео, Месси, 15 июля 2026

Они делают Аргентину на ЧМ особенной. И речь не о Месси и игроках
Григорий Телингатер
Они делают Аргентину на ЧМ особенной
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Григорий Телингатер пережил невероятный камбэк вместе с трибунами.

Странно получается. Весь первый тайм я видел в чатах и каналах, как коллеги и болельщики плюются от игры. Понятно, что долгое время не хватало голевых моментов, и такое сказывается на восприятии матча, но с трибун всё воспринималось иначе. Болельщики создавали такую атмосферу, что она компенсировала отсутствие ударов по воротам.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Аргентинцы захватили Атланту. Точно так же, как до этого другие города, где играла их сборная. Мой самолёт из Нью-Йорка был заполнен болельщиками в бело-голубом. Кажется, они эти майки вообще не снимают. Даже до полуфинала я ложился спать, а в голове звучало «мучаааааааачо». Такое тяжело передать словами, но эти мелодии преследовали везде. Даже в туалете кто-то из аргентинских коллег насвистывал уже знакомую мелодию.

Фанаты сборной Аргентины перед полуфиналом

Фанаты сборной Аргентины перед полуфиналом

Фото: Patrick Smith — FIFA/FIFA via Getty Images

В плане жестов – такая же ситуация. Фишка аргентинцев – своеобразное размахивание расслабленной рукой. Когда это в одной манере делают сразу сотни человек, ты понимаешь, что это уже в их ДНК. Правда, один из болельщиков рассказал мне, что после этого чемпионата мира так ритмично взмахивают уже и болельщики из США, Индии и других стран. Только вот техника у них хромает.

Аэропорт, центр города, метро – ты везде чувствуешь дыхание аргентинцев. Но стадион в день матча, конечно же, оказывается самым центром этой атмосферы. Там болельщики начали зажигать за четыре часа до игры, когда ещё даже не запускали на территорию стадиона. А тут вдобавок полуфинал получился дико драматичным (хотя в каком-то смысле обычный матч для Аргентины в плей-офф), что придавало импульса.

На трибуне рядом со мной бразильский фанат радовался голу Гордона больше англичан. Затем ещё Пикфорд потащил, а Спенс выдал чуть ли не подкат года. Всё шло к выходу Англии, однако она слишком прижалась к своим воротам. И получила два мяча прямо в концовке.

После второго гола на трибунах наступил катарсис. Кто-то натурально рыдал, кто-то обнимался с незнакомым людьми, как в последний раз. За моей спиной была девушка, которая схватила соседа в такой же синей футболке, и они начали весьма увлечённо целоваться. Вроде бы они были уже знакомы, но точно знать не могу.

Болельщики сборной Аргентины

Болельщики сборной Аргентины

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Казалось, англичанам победа на ЧМ-2026 нужнее. Всё-таки у них уже 60 лет не было титула. Плюс колоссальное давление со стороны британских СМИ. Только вот по эмоциям, страсти и даже ярости на трибунах выглядело всё так, что титул нужнее именно аргентинцам. Хотя, возможно, такое ощущение складывалось потому, что англичане играли словно на выезде. Но дело явно не только в этом!

Клянусь, я видел болельщика в майке сборной Англии и надписью «Месси» на спине. Не представляю, чтобы подобное могло быть с противоположной стороны. Хотя, безусловно, у Англии и нет такой величины, как Месси. Ни у кого нет.

Болельщики сборной Аргентины после игры ещё долго не выходили с трибун, отмечая выход в финал. А затем продолжили отрываться в подтрибунных помещениях. И как же это было заразительно! Я видел нескольких английских фанатов, которых захватила волна празднований. Они даже после болезненного вылета сходили с ума вместе с соперниками. Аргентина во всём этом хаосе поглотила англичан. У них просто не оставалось выбора.

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