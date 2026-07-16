Они делают Аргентину на ЧМ особенной. И речь не о Месси и игроках

Странно получается. Весь первый тайм я видел в чатах и каналах, как коллеги и болельщики плюются от игры. Понятно, что долгое время не хватало голевых моментов, и такое сказывается на восприятии матча, но с трибун всё воспринималось иначе. Болельщики создавали такую атмосферу, что она компенсировала отсутствие ударов по воротам.

Аргентинцы захватили Атланту. Точно так же, как до этого другие города, где играла их сборная. Мой самолёт из Нью-Йорка был заполнен болельщиками в бело-голубом. Кажется, они эти майки вообще не снимают. Даже до полуфинала я ложился спать, а в голове звучало «мучаааааааачо». Такое тяжело передать словами, но эти мелодии преследовали везде. Даже в туалете кто-то из аргентинских коллег насвистывал уже знакомую мелодию.

Фанаты сборной Аргентины перед полуфиналом Фото: Patrick Smith — FIFA/FIFA via Getty Images

В плане жестов – такая же ситуация. Фишка аргентинцев – своеобразное размахивание расслабленной рукой. Когда это в одной манере делают сразу сотни человек, ты понимаешь, что это уже в их ДНК. Правда, один из болельщиков рассказал мне, что после этого чемпионата мира так ритмично взмахивают уже и болельщики из США, Индии и других стран. Только вот техника у них хромает.

Аэропорт, центр города, метро – ты везде чувствуешь дыхание аргентинцев. Но стадион в день матча, конечно же, оказывается самым центром этой атмосферы. Там болельщики начали зажигать за четыре часа до игры, когда ещё даже не запускали на территорию стадиона. А тут вдобавок полуфинал получился дико драматичным (хотя в каком-то смысле обычный матч для Аргентины в плей-офф), что придавало импульса.

На трибуне рядом со мной бразильский фанат радовался голу Гордона больше англичан. Затем ещё Пикфорд потащил, а Спенс выдал чуть ли не подкат года. Всё шло к выходу Англии, однако она слишком прижалась к своим воротам. И получила два мяча прямо в концовке.

После второго гола на трибунах наступил катарсис. Кто-то натурально рыдал, кто-то обнимался с незнакомым людьми, как в последний раз. За моей спиной была девушка, которая схватила соседа в такой же синей футболке, и они начали весьма увлечённо целоваться. Вроде бы они были уже знакомы, но точно знать не могу.

Болельщики сборной Аргентины Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Казалось, англичанам победа на ЧМ-2026 нужнее. Всё-таки у них уже 60 лет не было титула. Плюс колоссальное давление со стороны британских СМИ. Только вот по эмоциям, страсти и даже ярости на трибунах выглядело всё так, что титул нужнее именно аргентинцам. Хотя, возможно, такое ощущение складывалось потому, что англичане играли словно на выезде. Но дело явно не только в этом!

Клянусь, я видел болельщика в майке сборной Англии и надписью «Месси» на спине. Не представляю, чтобы подобное могло быть с противоположной стороны. Хотя, безусловно, у Англии и нет такой величины, как Месси. Ни у кого нет.

Болельщики сборной Аргентины после игры ещё долго не выходили с трибун, отмечая выход в финал. А затем продолжили отрываться в подтрибунных помещениях. И как же это было заразительно! Я видел нескольких английских фанатов, которых захватила волна празднований. Они даже после болезненного вылета сходили с ума вместе с соперниками. Аргентина во всём этом хаосе поглотила англичан. У них просто не оставалось выбора.