«Чистая пытка. 60 лет боли продолжаются». Скорбь английских СМИ после вылета сборной с ЧМ

Англия снова уезжает с чемпионата мира ни с чем. Очередное поколение, на которое возлагались большие надежды. Мы ещё много услышим о причинах случившегося. Прочитаем сравнения Томаса Тухеля и Гарета Саутгейта. Может, даже придём к выводу, что между ними не так уж и много различий. Особенно если брать результат. Однако большая аналитика и итоги будут потом. Сейчас оценки в первую очередь эмоциональные. В том числе от британских медиа и журналистов, которые, как и вся страна, ждали, что в этот раз команда сможет завоевать титул.

Мы собрали реакции английских СМИ на вылет сборной в полуфинале и аргентинских – на проход в финал.

The Guardian: «Результаты Англии превзошли уровень игры»

Крупнейшее британское медиа рефлексирует и отдаёт должное сопернику.

Судьба Англии — сидеть с разбитым сердцем. Единственный вопрос на каждом турнире – когда это случится. И какой сценарий придумает вселенная, чтобы сделать этот момент максимально болезненным. Это был невероятно жестокий новый сюжет.

Команда Томаса Тухеля боролась, нервы были перегружены. Первая часть матча – настоящая драка. И возможности для Англии показались безграничными, когда Энтони Гордон вывел её вперёд. Ожидался первый с 1966 года выход в финал ЧМ. Но Аргентина не закончилась. Во время этого турнира было ощущение, что её можно победить. Однако никто не победил. На это есть причина – её чемпионская храбрость. В концовке она включились, завершив один из своих величайших камбэков. То, что это произошло против Англии, старого врага, сделало победу ещё слаще.

Это был странный турнир для Тухеля и его игроков, и трудно избавиться от ощущения, что результаты превзошли уровень игры. Они сделали недостаточно, особенно в творческом плане. Они едва угрожали воротам Мартинеса. И когда в концовке потребовалась оборонительная стойкость, её не оказалось.

Деклан Райс и Джуд Беллингем Фото: Justin Setterfield/Getty Images

The Mirror: «Боль ещё никогда не была такой сильной»

Здесь тоже скорбят вместе с болельщиками.

«60 лет боли продолжаются. И боль никогда не была такой сильной. Томас Тухель ошибся. Он проиграл. Англия сломалась. Это была чистая пытка, потому что выход в финал должен был остаться за англичанами. Всё было у них в руках, однако они упустили его.

Это был их шанс, их момент. И всё же в итоге именно Аргентина проявила больше мужества и показала свой характер. Англия же просто потеряла себя. Она пыталась забаррикадировать штрафную, но это привело к краху. Можно проявлять смелость — а у Англии её было достаточно — однако также нужна тактическая грамотность, и команда Тухеля с этим не справилась. Поздние пропущенные мячи напоминали период Гарета Саутгейта. У Англии не оказалось ответа, как и атакующих игроков.

После финального свистка игроки Англии выстроились перед болельщиками, но на этот раз никто не собирался петь Wonderwall. Гарри Кейн превзошёл рекорд Уэйна Руни (по количеству матчей за сборную – 121), однако эта ночь для него наполнена разочарованием. Это было увлекательное путешествие. Были радость и замечательные моменты. Но в конечном счёте Англию ждёт худший матч из возможных – за третье место. На этот раз винить Тухелю некого. Только себя. Менеджер сам всё испортил».

The Independent: «Тухель ответил на вызов футбольной трусостью»

Журналисты этого медиа до сих пор не могут поверить, что можно вылететь, ведя в счёте.

«Англия непостижимым образом теряет место в финале ЧМ, потому что Томас Тухель ошибся. Команда была на пороге величайшего с 1966 года момента, но в итоге он стал худшим: поражение 1:2 от Аргентины, которого никогда не должно было случиться.

Они уступили инициативу, уступили пространство вокруг своей штрафной и — наконец — уступили игру. Решение сыграть в пять защитников во втором тайме было необъяснимо, и теперь кажется, что это войдёт в историю как один из самых загадочных моментов в истории английского футбола.

Критика по праву будет резкой. Возможно, на кону не было настоящего трофея, как в финале Евро-2020, однако самонанесённый ущерб кажется ещё более ненужным. Следовательно, всё гораздо хуже. Удивительно, что тренер, назначенный за тактическую проницательность, за предполагаемую способность видеть будущее, на самом деле отталкивает Англию ещё дальше от титула. Отвечая на вызов чистой футбольной трусостью».

Sky Sports: «Тухель даст нам новые обещания?»

«Здесь делают акцент на тренере, который ничего не изменил по сравнению с предыдущим.

Тухель был нанят, чтобы вывести сборную на новый уровень. При Саутгейте Англия обыгрывала команды, которых должна была побеждать, и терпела неудачи с топами. И ответьте на вопрос: что-то изменилось?

Болезненная ирония в том, что мы вернулись к футболу, который Тухель обещал искоренить. Англия — единственная команда в этом столетии, которая вышла вперёд в полуфинале чемпионата мира, но не вышла в финал — и теперь она сделала это дважды. Она сделала девять касаний на половине Аргентины в течение 15 минут после гола Гордона и закономерно пропустила. Возможно, мы увидим всё это ещё на Евро-2028, ведь Тухель пообещал продлить контракт на два года. Интересно, теперь нас ждут новые обещания?»

Медиа Аргентины по понятным причинам восхищались успехами своей сборной, называли выход в финал историческим (хотя для них это третий финал за 12 лет), отмечали характер команды. А вот европейские СМИ за пределами Англии были за Месси.

L'Équipe (Франция) поместил на обложку Лео, который занял центральное место с крупным фото и заголовком «Бессмертные». Газета расценила победу в матче с Англией как «доказательство стойкости Аргентины в стремлении защитить свой титул».

Обложка L'Équipe

Marca (Испания) осторожнее описывает успехи Аргентины. Хотя там скорее довольны. Ведь Испании, возможно, будет чуть проще играть как раз против южноамериканцев: «Аргентина разгромила Англию всего за семь минут и проведёт исторический финал с Испанией».

Обложка Marca

Газета Tuttosport (Италия) назвала матч драмой: «Гений Месси, крики Лаутаро и слёзы Беллингема: впечатляющий сюжет, который привёл Аргентину к финалу ЧМ. А вскоре, возможно, приведёт и ко второму титулу подряд».

Bild (Германия) кратко описала случившееся: «Это было безумие от Месси». Для них он главный герой.