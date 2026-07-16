Решение Олисе, интерес к Головину из РПЛ, финал саги по Воробьёву. Трансферы и слухи дня

Чемпионат мира подходит к концу, чего не скажешь о трансферном окне. Клубы продолжают прорабатывать варианты укрепления состава на предстоящий сезон. Сделки и слухи последних часов — в нашей ежедневной подборке.

Главные состоявшиеся трансферы

Защитник сборной Бельгии оказался в АПЛ

Тома Мёнье Фото: ФК «Сандерленд»

Опытный защитник Тома Мёнье перебрался в «Сандерленд». 34-летний бельгиец присоединится к новой команде в начале августа после того, как завершится его отпуск. Ранее Мёнье находился в расположении национальной команды на ЧМ-2026. Тома подписал двухлетний контракт с английским клубом в статусе свободного агента. До этого он играл за «Лилль», однако покинул команду в связи с истечением срока договора. В прошлом сезоне Тома провёл 35 матчей за «Лилль», забил два мяча и заработал три жёлтые карточки.

Главные трансферные слухи дня

Головина хотят продать, один из претендентов — «Зенит»

«Монако» планирует продать полузащитника Александра Головина в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает Foot Mercato. По данным источника, французский клуб ведёт переговоры с командами из РПЛ и Саудовской Аравии. Монегаски рассчитывают на полноценный трансфер. Они готовы продать футболиста сборной России за € 25 млн с учётом бонусов. Один из заинтересованных клубов — «Зенит». «Монако» необходимо пойти на сокращение расходов из-за требований Национального управления по контролю за управлением клубами. Нынешний контракт 30-летнего Головина с «Монако» истекает в 2029 году. Александр провёл восемь сезонов во французском клубе, забил 39 мячей и отдал 46 голевых передач.

ЦСКА ведёт переговоры по трансферу Даку

Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку заинтересовал ЦСКА. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая. По его данным, московский клуб пытается оформить трансфер албанца, поскольку ни Лусиано Гонду, ни Тамерлан Мусаев не впечатляют. В каждом из трёх сезонов в РПЛ Мирлинд забивал не меньше 10 голов. Год назад «Зенит» вёл переговоры по трансферу абанца, однако они не завершились успехом. Главной причиной стали финансовые разногласия между игроком и клубом из Санкт-Петербурга.

Воробьёв подпишет контракт с «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв всё-таки перейдёт в «Краснодар». По информации журналиста Ивана Карпова, стороны согласовывают последние детали перехода. Дмитрий подпишет контракт с вице-чемпионами России до 2030 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» предложил за игрока € 4,5 млн плюс бонусы, однако «Локо» ответил отказом. ЦСКА сделал запрос по трансферу нападающего, и красно-зелёные установили ценник в размере € 7 млн, что не устроило армейцев. Судя по всему, «Краснодар» дожал «Локомотив» в переговорах по игроку, контракт которого истекает следующим летом. По информации телеграм-канала «Мутко против», сумма сделки составит € 7 млн. Источник утверждает, что всё решилось после того, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий позвонил генеральному директору «Локо» Борису Ротенбергу.

Адейеми прилетел на медосмотр перед переходом в «Барселону»

Карим Адейеми Фото: Getty Images

Фланговый нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми прилетел в Барселону. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Футболист сборной Германии пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с каталонским клубом. Ранее Фабрицио Романо написал, что «Барселона» заплатит за переход Карима € 22 млн, ещё € 7 млн предусмотрено в виде бонусов. Они зависят от количества матчей с участием футболиста и завоёванных трофеев. Что по статистике Адейеми в прошлом сезоне? 39 матчей во всех турнирах, 10 голов, шесть результативных передач.

Салах вернётся в «Челси»?

Мохамед Салах Фото: Buda Mendes/Getty Images

Мохамед Салах до сих пор находится в статусе свободного агента. Египтянин покинул «Ливерпуль» в связи с истечением срока контракта после девяти сезонов на «Энфилде». Если Салах решит остаться в Англии, то любое предложение от «Челси» станет для него приоритетным. Данные от издания The Sun. Источник утверждает, что Мохамед получил выгодные предложения сразу от трёх турецких клубов — «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа». А вот варианты в Саудовской Аравии пока не выглядят самыми привлекательными в финансовом плане. Салах уже был футболистом «Челси» в период с 2014 по 2016 год.

Олисе готов на переход в «Реал»

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе готов к переходу в «Реал». Как утверждает журналист Санти Ауна, француз считает мадридский клуб идеальным местом для продолжения карьеры. Правда, есть одно но. «Бавария» настроена так же, как и прежде. Она не намерена продавать Олисе. Цель «Баварии» — продление контракта с игроком. Майкл обсудит своё будущее с руководством мюнхенского клуба после окончании чемпионата мира. 52 матча, 22 гола, 31 результативный пас — статистика француза в прошедшем сезоне.

«Локомотив» не продал Монтеса за € 7 млн

Сесар Монтес на ЧМ-2026 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мексиканский «Крус Асуль» активно работает над трансфером защитника «Локомотива» Сесара Монтеса. По информации журналиста Фернандо Эскивеля, московский клуб получил предложение в размере € 7 млн, но ответил отказом. При этом «Крус Асуль» предварительно согласовал условия личного контракта с игроком. Клубы продолжают переговоры, «Локомотив» хотел бы получить больше денег. Нынешний контракт Монтеса с московской командой истекает летом 2029 года. Ранее Сесар выступал на чемпионате мира, где дошёл со сборной Мексики до 1/8 финала.

Одной строкой

Официально: нападающий Георгий Гонгадзе перешёл в «Уфу». Контракт рассчитан на один сезон.

Официально: «Галатасарай» арендовал у «Бёрнли» на один сезон полузащитника Лесли Угочукву. Стоимость сделки составила € 3,2 млн.

Официально: «Родина» купила опорного полузащитника Икера Посо. Московский клуб приобрёл испанца у хорватской «Горицы» за € 1 млн. Стороны подписали контракт до лета 2029 года.

Официально: 19-летний атакующий полузащитник Маттия Либерали сменил «Катандзаро» на «Комо». Дебютант Лиги чемпионов заплатил € 6 млн.

Официально: экс-полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс перешёл в «Кальяри» в статусе свободного агента. Ранее он покинул «Лестер».

Официально: фланговый нападающий Льюис Доббин покинул «Астон Виллу» и перешёл в «Саутгемптон». Сумма трансфера составила € 10,6 млн, а сам игрок подписал контракт до 2030 года.

Фабрицио Романо: «Наполи» направит «Бока Хуниорс» предложение в размере $ 10 млн за трансфер вингера Эсекьеля Себальоса. Ранее футболист отказался от перехода в ЦСКА, который был готов платить игроку по € 5 млн за сезон.

Фабрицио Романо: Пьер-Эмерик Обамеянг перейдёт в «Депортиво», который заплатит «Марселю» за трансфер € 1,5 млн.

Экрем Конур: Габриэл Мартинелли может покинуть «Арсенал» этим летом. Интерес к бразильцу проявляют «Рома», «Ювентус», «Бавария», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».