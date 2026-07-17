Англия и Франция готовятся к самому грустному матчу — за бронзу. LIVE дня ЧМ

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 17 июля, на ЧМ-2026 выходной. А точнее, день подготовки. В первую очередь для сборных Франции и Англии, которым в субботу встречаться в матче за бронзовые медали. Утешительный и одновременно грустный повод.

Для Франции это будет возможность в третий раз подряд за последние три ЧМ оказаться на пьедестале. И тогда результаты будут идти по нисходящей: золото в 2018-м, серебро в 2022-м и возможная бронза – в 2026-м. А ещё это последний матч Дидье Дешама как главного тренера родной команды. Уходит эпоха! 14 лет на должности как-никак.

Англии, возможно, даже больнее – она, в отличие от Франции, не проиграла весь матч, а упустила победу в последние 10 минут. Томас Тухель вроде бы останется тренером сборной до Евро-2028, однако сейчас об этом вряд ли кто-то думает. Британцам зацепить бы медали хотя бы сейчас – а то на ЧМ в России не получилось, Бельгия оказалась сильнее.