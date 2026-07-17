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Франция — Англия: прямая онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 18 июля 2026

Англия и Франция готовятся к самому грустному матчу — за бронзу. LIVE дня ЧМ
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Live дня ЧМ
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 17 июля, на ЧМ-2026 выходной. А точнее, день подготовки. В первую очередь для сборных Франции и Англии, которым в субботу встречаться в матче за бронзовые медали. Утешительный и одновременно грустный повод.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для Франции это будет возможность в третий раз подряд за последние три ЧМ оказаться на пьедестале. И тогда результаты будут идти по нисходящей: золото в 2018-м, серебро в 2022-м и возможная бронза – в 2026-м. А ещё это последний матч Дидье Дешама как главного тренера родной команды. Уходит эпоха! 14 лет на должности как-никак.

Англии, возможно, даже больнее – она, в отличие от Франции, не проиграла весь матч, а упустила победу в последние 10 минут. Томас Тухель вроде бы останется тренером сборной до Евро-2028, однако сейчас об этом вряд ли кто-то думает. Британцам зацепить бы медали хотя бы сейчас – а то на ЧМ в России не получилось, Бельгия оказалась сильнее.

Как команды споткнулись в полуфинале:
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