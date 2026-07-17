Эволюция Суперкубка России — как OLIMPBET помогает создавать футбольный праздник для всех

Дождались! Российский футбольный сезон традиционно стартует матчем за OLIMPBET Суперкубок России. Уже 18 июля в Нижнем Новгороде за трофей поспорят действующий чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель национального Кубка «Спартак». Если вы ждёте данное противостояние так же, как и мы, тогда этот материал для вас. Из текста узнаете:

как маркетинговая революция превратила турнир в событие с большой буквы;

благодаря чему Суперкубок стал по-настоящему массовым;

зачем нужно привлечение селебрити;

для чего всё это организаторам.

Разогрев к новому сезону объявляется официально открытым.

Новый подход и требовательная аудитория

Сегодня никого не удивить коллаборацией спортивных событий и крупных компаний. Самый актуальный пример – текущий ЧМ-2026, во время которого активизировались десятки брендов. Здесь и нашумевшая история стадиона «Levi’s» в Санта-Кларе, и яркий кейс создавшего конструктор в виде Кубка мира LEGO, и футбольная линейка «Чемпионата» и производителя кофейных спешл-напитков.

Один из первых подобных кейсов в российском спорте случился ещё 10 лет назад и принадлежит именно Суперкубку. В 2016-м его титульным спонсором стал OLIMPBET. На данный момент это самый продолжительный контракт букмекерской компании с отечественным футболом. За 10 лет партнёрства стороны прошли путь от простого визуального присутствия до запоминающихся активностей, масштабных фестивалей и создания полноценного фан-опыта.

С чего же всё начиналось? Слово директору по развитию OLIMPBET Константину Гусеву.

«Когда мы только начинали сотрудничество в рамках Суперкубка, ключевая задача была зайти в самый популярный вид спорта и заявить о себе как о надежном участнике букмекерского рынка. За 10 лет задачи, как и стоимость актива и его ценность, естественно, изменились. Теперь Суперкубок для нас – это то мероприятие, с которого начинается футбольный сезон. И чем громче мы о себе заявим или напомним, тем больше футбольной аудитории будет вместе с нами на протяжении всего сезона. Это фактически наш футбольный рупор».

Согласно финансовому отчёту РПЛ, доходы от матчдэя за прошлый сезон выросли на 1,5 млрд рублей. Такая динамика свидетельствует о том, что аудитория стала более требовательной, а клубы стараются максимизировать доходы. Теперь поход на стадион – это не только просмотр футбола, но и участие в активностях, кейтеринг, VIP-услуги, продажа мерча и многое другое.

В данном контексте на первые роли выходит спортивный маркетинг, у истоков которого в России зачастую стояли букмекеры. Даже если вы ни разу в жизни не заключали пари и не отличаете тотал больше от тотал меньше, то наверняка заметили их присутствие. И речь не только о рекламных инициативах. За последний десяток лет беттинговые компании активно повлияли на то, как болельщики воспринимают спортивные события. Букмекеры сделали спорт более глобальным за счёт прямого взаимодействия с аудиторией, перформансов, акций и культурно-развлекательных событий.

«Зрители стали более взыскательными, – уверен Константин Гусев. – Спорт в сухом остатке не всегда интересен, но с элементами шоу он стал пользоваться спросом, превратился в то событие, которое можно посещать всей семьей. Главное отличие современного маркетинга букмекеров от того, что было 8-10 лет назад, заключается в комплексном изменении самого спорта как времяпрепровождения. Поэтому аудитория идёт посмотреть матч, при этом захватывая ещё и мощную развлекательную программу».

Болельщик – часть процесса

Помните баннеры футболистов сборной России на ЧМ-2018? «Играем за вас» – простая, но действенная и не требующая доказательств аксиома. Перед организаторами любого соревнования от краевого юношеского первенства до чемпионата мира неизменно встаёт вопрос: как сохранить и приумножить аудиторию? Суперкубок не исключение, поэтому организаторы на протяжении уже 10 лет последовательно развивают формат присутствия, чтобы сделать интересное для болельщиков событие.

Спектр активностей довольно широк, выделим ключевые.

В разные годы на территории стадиона создавались масштабные фан-зоны с несколькими тематическими площадками: уличный футбол, панна, пляжный футбол, зоны для фото с главным трофеем. Фестивальная программа вовлекает зрителей в процесс и создаёт интерактив.

Привлечение неспортивной аудитории строится на приглашении известных артистов. Возможно, вы не являетесь любителем футбола, но фанатеете от ритмичного «я волна, новая волна» и точно знаете, что любят герои песни «Ты пчела – я пчеловод». Тогда добро пожаловать на OLIMPBET Суперкубок, где при поддержке букмекера регулярно выступают лидеры музыкальной индустрии – SEREBRO, DABRO, RASA, «Земляне», DJ Smash, Ольга Серябкина, Эльдар Джарахов и другие.

Ещё один способ вовлечения аудитории – автограф-сессии с амбассадорами компании. Где ещё можно встретиться и вживую пообщаться с шоуменом Отаром Кушанашвили и актёром Владимиром Сычёвым?

Помимо интерактивов для болельщиков вроде турниров по панна-футболу с призовым фондом, аквагрима, рисования плакатов и аттракционов, в рамках Суперкубка большое внимание уделяется спецпроектам. Один из самых запоминающихся – «Суперважные слова», в рамках которого болельщики могли написать послания командам, а лучшие из них наносились на игровую форму футболистов.

Иногда, чтобы приобщиться к большому спортивному празднику, даже не обязательно приходить на арену. Можно просто принять участие в городских активностях, экскурсиях, бар-хоппингах и других офлайн-механиках за пределами стадиона.

Развитие фан-зон и интерактивов во время Суперкубка – обоюдный процесс взаимодействия бизнеса и аудитории. «С точки зрения организаторов большие события дают хорошие результаты, – подчёркивает Константин Гусев. – Мы делаем замеры, которые показывают влияние нашей работы на оборот. А с позиции бренда – уверен, что за такое долгое время тот же Суперкубок не ассоциируется ни с одним другим букмекером».

Чем удивит OLIMPBET Суперкубок – 2026?

С 2016 года Суперкубок разыгрывался в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге, Казани и Волгограде. Теперь трофей возвращается в Нижний – один из самых спортивных городов России. В разговоре с «Чемпионатом» организаторы отметили важность места проведения матча, поскольку ивент-менеджеры тщательно изучают локацию и стараются подстраиваться под ментальные особенности не только болельщиков играющих клубов, но и местной аудитории.

18 июля, в день матча за Суперкубок России, букмекерская компания организует масштабную спортивную программу на Нижне-Волжской набережной. В утренней зарядке и пробежке «В ритме OLIMPBET Суперкубка» примут участие 150 человек (те, кто первыми успеют оставить заявку на участие в мероприятии), среди которых олимпийские чемпионы, участники шоу «Титаны» и известные спортивные блогеры: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Алексей Столяров, Анастасия Тукмачёва, Камиля Харисова, Илья Бельский, Альбина и Регина Мухаметшины.

Любой желающий сможет принять участие в насыщенной программе, где будут представлены чирлидинг, акробатика и брейк-данс. А любителей музыки порадует большое выступление Вани Чебанова. На разогреве выступит Леонид Руденко, он сыграет свой dj-сет во время разминки команд.

Спортивного азарта добавит розыгрыш в рамках акции «OLIMPBET Гол на Миллион». Счастливчикам выпадет возможность ударить по воротам со специальной точки и выиграть крупный денежный приз от букмекерской компании.

Разнообразные активности организаторов OLIMPBET Суперкубка не просто развлечение ради развлечения, а последовательная политика освещения турнира. По словам Константина Гусева, букмекеры в целом задали высокую планку и для развлекательных фан-активностей, и для призов, и для выступающих артистов. Зрителей теперь не удивить «кепкой в подарок». Поэтому, чтобы соответствовать и держать марку, необходимо придумывать и внедрять новые форматы.

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Оценивать, как маркетинг изменил российскую спортивную индустрию последнего десятилетия – дело каждого. Однако кейс OLIMPBET Суперкубка наглядно показывает, как сотрудничество турнира и титульного спонсора может выйти за рамки стандартного размещения логотипа на рекламных поверхностях. Теперь партнёрство берёт на себя глобальную миссию по переосмыслению зрительского опыта и становится его важной частью.

Отвечая на вопрос, какой будет роль букмекеров в спортивном маркетинге через пять лет, Константин Гусев отмечает сложности у индустрии из-за введённых в начале 2026 года дополнительных налогов и сокращающейся поддержки спорта беттинговыми компаниями. Однако выражает надежду на продолжение сотрудничества и новые вызовы.

Впрочем, за последние 10 лет их было немало. Аудитория OLIMPBET Суперкубка России росла и менялась, но то, что раньше воспринималось как генеральная репетиция перед чемпионатом, уже стало отдельным событием и по-настоящему большим футбольным праздником для всех.

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