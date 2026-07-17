15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Футбол Статьи

10 лет партнёрства Суперкубка России и OLIMPBET

Эволюция Суперкубка России — как OLIMPBET помогает создавать футбольный праздник для всех

Иван Бровар
Автор:
Фото: «Пресс служба Олимпбет»
Акция OLIMPBET
Комментарии

Больше чем игра.

Дождались! Российский футбольный сезон традиционно стартует матчем за OLIMPBET Суперкубок России. Уже 18 июля в Нижнем Новгороде за трофей поспорят действующий чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель национального Кубка «Спартак». Если вы ждёте данное противостояние так же, как и мы, тогда этот материал для вас. Из текста узнаете:

Разогрев к новому сезону объявляется официально открытым.

Новый подход и требовательная аудитория

Сегодня никого не удивить коллаборацией спортивных событий и крупных компаний. Самый актуальный пример – текущий ЧМ-2026, во время которого активизировались десятки брендов. Здесь и нашумевшая история стадиона «Levi’s» в Санта-Кларе, и яркий кейс создавшего конструктор в виде Кубка мира LEGO, и футбольная линейка «Чемпионата» и производителя кофейных спешл-напитков.

Один из первых подобных кейсов в российском спорте случился ещё 10 лет назад и принадлежит именно Суперкубку. В 2016-м его титульным спонсором стал OLIMPBET. На данный момент это самый продолжительный контракт букмекерской компании с отечественным футболом. За 10 лет партнёрства стороны прошли путь от простого визуального присутствия до запоминающихся активностей, масштабных фестивалей и создания полноценного фан-опыта.

С чего же всё начиналось? Слово директору по развитию OLIMPBET Константину Гусеву.

«Когда мы только начинали сотрудничество в рамках Суперкубка, ключевая задача была зайти в самый популярный вид спорта и заявить о себе как о надежном участнике букмекерского рынка. За 10 лет задачи, как и стоимость актива и его ценность, естественно, изменились. Теперь Суперкубок для нас – это то мероприятие, с которого начинается футбольный сезон. И чем громче мы о себе заявим или напомним, тем больше футбольной аудитории будет вместе с нами на протяжении всего сезона. Это фактически наш футбольный рупор».

Директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев

Согласно финансовому отчёту РПЛ, доходы от матчдэя за прошлый сезон выросли на 1,5 млрд рублей. Такая динамика свидетельствует о том, что аудитория стала более требовательной, а клубы стараются максимизировать доходы. Теперь поход на стадион – это не только просмотр футбола, но и участие в активностях, кейтеринг, VIP-услуги, продажа мерча и многое другое.

В данном контексте на первые роли выходит спортивный маркетинг, у истоков которого в России зачастую стояли букмекеры. Даже если вы ни разу в жизни не заключали пари и не отличаете тотал больше от тотал меньше, то наверняка заметили их присутствие. И речь не только о рекламных инициативах. За последний десяток лет беттинговые компании активно повлияли на то, как болельщики воспринимают спортивные события. Букмекеры сделали спорт более глобальным за счёт прямого взаимодействия с аудиторией, перформансов, акций и культурно-развлекательных событий.

«Зрители стали более взыскательными, – уверен Константин Гусев. – Спорт в сухом остатке не всегда интересен, но с элементами шоу он стал пользоваться спросом, превратился в то событие, которое можно посещать всей семьей. Главное отличие современного маркетинга букмекеров от того, что было 8-10 лет назад, заключается в комплексном изменении самого спорта как времяпрепровождения. Поэтому аудитория идёт посмотреть матч, при этом захватывая ещё и мощную развлекательную программу».

Болельщик – часть процесса

Помните баннеры футболистов сборной России на ЧМ-2018? «Играем за вас» – простая, но действенная и не требующая доказательств аксиома. Перед организаторами любого соревнования от краевого юношеского первенства до чемпионата мира неизменно встаёт вопрос: как сохранить и приумножить аудиторию? Суперкубок не исключение, поэтому организаторы на протяжении уже 10 лет последовательно развивают формат присутствия, чтобы сделать интересное для болельщиков событие.

Фан-зона OLIMPBET Суперкубка России – 2024

Спектр активностей довольно широк, выделим ключевые.

В разные годы на территории стадиона создавались масштабные фан-зоны с несколькими тематическими площадками: уличный футбол, панна, пляжный футбол, зоны для фото с главным трофеем. Фестивальная программа вовлекает зрителей в процесс и создаёт интерактив.

Привлечение неспортивной аудитории строится на приглашении известных артистов. Возможно, вы не являетесь любителем футбола, но фанатеете от ритмичного «я волна, новая волна» и точно знаете, что любят герои песни «Ты пчела – я пчеловод». Тогда добро пожаловать на OLIMPBET Суперкубок, где при поддержке букмекера регулярно выступают лидеры музыкальной индустрии – SEREBRO, DABRO, RASA, «Земляне», DJ Smash, Ольга Серябкина, Эльдар Джарахов и другие.

Ещё один способ вовлечения аудитории – автограф-сессии с амбассадорами компании. Где ещё можно встретиться и вживую пообщаться с шоуменом Отаром Кушанашвили и актёром Владимиром Сычёвым?

Помимо интерактивов для болельщиков вроде турниров по панна-футболу с призовым фондом, аквагрима, рисования плакатов и аттракционов, в рамках Суперкубка большое внимание уделяется спецпроектам. Один из самых запоминающихся – «Суперважные слова», в рамках которого болельщики могли написать послания командам, а лучшие из них наносились на игровую форму футболистов.

Фан-зона OLIMPBET Суперкубка России – 2024

Иногда, чтобы приобщиться к большому спортивному празднику, даже не обязательно приходить на арену. Можно просто принять участие в городских активностях, экскурсиях, бар-хоппингах и других офлайн-механиках за пределами стадиона.

Развитие фан-зон и интерактивов во время Суперкубка – обоюдный процесс взаимодействия бизнеса и аудитории. «С точки зрения организаторов большие события дают хорошие результаты, – подчёркивает Константин Гусев. – Мы делаем замеры, которые показывают влияние нашей работы на оборот. А с позиции бренда – уверен, что за такое долгое время тот же Суперкубок не ассоциируется ни с одним другим букмекером».

Чем удивит OLIMPBET Суперкубок – 2026?

С 2016 года Суперкубок разыгрывался в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге, Казани и Волгограде. Теперь трофей возвращается в Нижний – один из самых спортивных городов России. В разговоре с «Чемпионатом» организаторы отметили важность места проведения матча, поскольку ивент-менеджеры тщательно изучают локацию и стараются подстраиваться под ментальные особенности не только болельщиков играющих клубов, но и местной аудитории.

18 июля, в день матча за Суперкубок России, букмекерская компания организует масштабную спортивную программу на Нижне-Волжской набережной. В утренней зарядке и пробежке «В ритме OLIMPBET Суперкубка» примут участие 150 человек (те, кто первыми успеют оставить заявку на участие в мероприятии), среди которых олимпийские чемпионы, участники шоу «Титаны» и известные спортивные блогеры: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Алексей Столяров, Анастасия Тукмачёва, Камиля Харисова, Илья Бельский, Альбина и Регина Мухаметшины.

Любой желающий сможет принять участие в насыщенной программе, где будут представлены чирлидинг, акробатика и брейк-данс. А любителей музыки порадует большое выступление Вани Чебанова. На разогреве выступит Леонид Руденко, он сыграет свой dj-сет во время разминки команд.

Фан-зона OLIMPBET Суперкубка России – 2024

Спортивного азарта добавит розыгрыш в рамках акции «OLIMPBET Гол на Миллион». Счастливчикам выпадет возможность ударить по воротам со специальной точки и выиграть крупный денежный приз от букмекерской компании.

Разнообразные активности организаторов OLIMPBET Суперкубка не просто развлечение ради развлечения, а последовательная политика освещения турнира. По словам Константина Гусева, букмекеры в целом задали высокую планку и для развлекательных фан-активностей, и для призов, и для выступающих артистов. Зрителей теперь не удивить «кепкой в подарок». Поэтому, чтобы соответствовать и держать марку, необходимо придумывать и внедрять новые форматы.

***

Оценивать, как маркетинг изменил российскую спортивную индустрию последнего десятилетия – дело каждого. Однако кейс OLIMPBET Суперкубка наглядно показывает, как сотрудничество турнира и титульного спонсора может выйти за рамки стандартного размещения логотипа на рекламных поверхностях. Теперь партнёрство берёт на себя глобальную миссию по переосмыслению зрительского опыта и становится его важной частью.

Отвечая на вопрос, какой будет роль букмекеров в спортивном маркетинге через пять лет, Константин Гусев отмечает сложности у индустрии из-за введённых в начале 2026 года дополнительных налогов и сокращающейся поддержки спорта беттинговыми компаниями. Однако выражает надежду на продолжение сотрудничества и новые вызовы.

Впрочем, за последние 10 лет их было немало. Аудитория OLIMPBET Суперкубка России росла и менялась, но то, что раньше воспринималось как генеральная репетиция перед чемпионатом, уже стало отдельным событием и по-настоящему большим футбольным праздником для всех.

Реклама.
Рекламодатель ООО «БК ОЛИМП». erid: 2RanykUHC9R

Комментарии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android