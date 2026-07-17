Самая неожиданная связь футбола и Нью-Йорка на ЧМ. Клуб АПЛ преследует просто везде!

Множество отсылок к «Челси» в крупнейшем городе США — это не просто так.

В США и особенно в Нью-Йорке много фанатов «Челси». Не «Ливерпуля», «ПСЖ» или «Реала», а именно «Челси». То у стадиона, то на улице, то на вокзале регулярно замечаешь эти синие футболки, хотя английский клуб не имеет прямого отношения к чемпионату мира среди сборных.

Болельщица «Челси» на вокзале Фото: «Чемпионат»

Самое очевидное объяснение – маленькая выборка. Просто мне попадались на глаза чаще поклонники «Челси». Однако тут могут быть и другие причины. Причём их больше, чем кажется на первый взгляд. Начнём с очевидного – у клуба уже четыре года владельцы из США. «Челси» принадлежит консорциуму BlueCo, во главе которого два американских бизнесмена – Тодд Боули и Бехдад Эгбали. Правда, вряд ли из-за этого много людей в США стали болеть за «Челси».

А вот победа на клубном чемпионате мира – более весомая штука. Год назад команда под руководством Энцо Марески внезапно выиграла этот турнир, хотя не считалась фаворитом. В финале «Челси» уверенно одолел «ПСЖ» со счётом 3:0, несмотря на то что французы выступали оптимальным составом, который прямо перед этим взял Лигу чемпионов. Матч проходил на стадионе «Метлайф» под Нью-Йорком, где состоится и финал ЧМ-2026.

«Челси» празднует победу на клубном ЧМ Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Есть ещё одна важная связь между «Челси» и США – речь про Кристиана Пулишича. С отрывом главного игрока американской сборной, если судить по количеству рекламы на улицах и во время трансляций. Пускай сейчас полузащитник выступает за «Милан», но до этого громко заявил о себе именно в «Челси».

А ещё в Нью-Йорке есть официальный фан-клуб «Челси» – старейший в США (основан в 1998 году). Болельщики собираются в центре Манхэттена в баре Football Factory. В это заведение приходят фанаты разных клубов, однако именно фанаты «Челси» заглядывают туда в большом количестве. Об этом «Чемпионату» рассказал один из сотрудников заведения, любезно показавший нижний зал, который днём был закрыт для посещения. Там оказалось огромное количество футбольной атрибутики (нашёлся даже вымпел московского «Локомотива»), однако больше всего – именно с символикой «Челси». Среди шарфов нашёлся даже один, который посвящён персонально тренеру Маурицио Сарри.

Зона «Челси» в баре Football Factory Фото: «Чемпионат»

В нью-йоркском фан-клубе «Челси» рассказали, что без проблем делят бар с поклонниками других команд, а правила в заведении достаточно простые – обходиться без драк и не смешивать футбол с политикой.

Примечательно, что неподалёку находится офис ClearLake – американской инвестиционной компании, которая является мажоритарным акционером «Челси». А ещё рядом расположился район Челси. Он, как и футбольный клуб, получил своё название в честь района в Лондоне. Забавный факт: стадион «Стэмфорд Бридж» находится в другом районе, пускай и соседнем (в Фулхэме).

Стадион «Челси» Фото: Chris Gorman/Big Ladder/Getty Images

Одноимённые районы Лондона и Нью-Йорка объединяет их статус. Оба считаются дорогими даже по местным меркам. А ещё – ключевыми в плане культурной жизни. В Нью-Йорке именно в районе Челси расположены более 200 галерей, офис Google, стадион «Мэдисон Сквер Гарден» и парк High Line, располагающийся на высоте крыш домов. Там же – рынок Челси, общеобразовательная школа Челси и другие места с этим же названием.

Нет, ну серьёзно! Это слово будто преследует тебя в Нью-Йорке.